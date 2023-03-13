8 комментариев

Заметки авторов Sports.ru.

На выходных в РПЛ было много интересного, поэтому мы вдохновились европейским разделом и тоже делимся тактическими наблюдениями по итогам тура. Внутри – интересные детали, повлиявшие на результаты и качество игры.

Примечание: в дайджест не вошел матч «Зенита» против «Химок», о нем можно прочитать в экспресс-разборе.

Рывки Стаматова запустили победу «Оренбурга»

Результат матча в Сочи – шок (0:4). Во-первых, многие удивлены спецификой выездных и домашних матчей, в которых «Оренбург» набрал 22 очка дома (26:11 – разница голов) и 3 – в гостях (9:32). Во-вторых, «Сочи» с первых минут смотрелся сильнее: создавал опасные моменты (выход Заики, штанга Нобоа), вел 8:1 по ударам и красиво разыгрывал на третьего.

До пропущенного гола прессинг-план Курбана Бердыева работал лучше: «Сочи» закрывал розыгрыши от ворот, зажимал гостей на фланге (не проходили передачи вперед). Как правило, давление начиналось с рывков латералей к крайним защитникам с мячом и разбора ближайших коротких вариантов (Мелкадзе – по опорнику, Нобоа и Цаллагов – по ближайшей восьмерке, крайний ЦЗ – по вингеру).

Итог – опорник «Оренбурга» Капленко часто оставался один под давлением (его дважды классно накрыли: Заика опасно выбегал в начале игры, а затем Кирилла посадили на желтую карточку), а фланговые игроки были отрезаны и атаковали без поддержки на чужой половине.

Левый защитник Стаматов перевернул игру подключениями. Передачи вперед почти не проходили, поэтому он дважды разобрался 1-в-1. Сначала Матео посадил Заику на желтую карточку, а в начале первой голевой атаки пробросил мяч – так он помог «Оренбургу» закрепиться на чужой половине и навесить в штрафную.

Вполне возможно, что «Оренбург» эмоционально раздавил «Сочи»: команда Лички неожиданно забила первым ударом, хотя «Сочи» доминировал, а второй гол пришел в начале второго тайма, после чего хозяева потеряли концентрацию и пропустили после быстрых атак.

Илья Васильев ( телеграм-канал )

«Спартак»: тотальное упрощение, принесшее победу

Вероятно, заброс/подача на Соболева – единственный вариант, как «Спартак» мог бы вырвать победу в матче с «Факелом». Во втором тайме «Спартак» сильно упростил игру, когда на передней линии оказывались Соболев, Промес, Мартинс, Зобнин, а также Денисов и/или Классен (в конце в центр к Соболеву добавился Николсон). Попыток разыграть мяч в середине практически не было – и это не плохая характеристика атаки «Спартака», а стилистический факт.

Напрямую это не отразилось на статистике – потому что, например, Opta считает за длинные передачи и забросы от Литвинова по флангам. В этом и было ключевое отличие таймов: до перерыва Литвинов забрасывал с чужой половины поля, пытаясь растянуть оборону «Факела», после – Маслов, Джикия и Литвинов искали вертикальную передачу на Соболева, располагаясь в районе центрального круга.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что во втором тайме «Спартак» сделал меньше передач. Почти вся игра свелась к борьбе Соболева и подборам. В первом тайме Соболев коснулся мяча 21 раз – предпоследний результат среди полевых игроков «Спартака» (реже с ним встречался лишь Зобнин). После перерыва Соболев сделал 36 касаний – сильно больше только у Литвинова (59), у Зиньковского и Зобнина – меньше.

Под навесы Абаскаль поменял и флангового защитника – вместо Хлусевича (очередной оборонительный мастер-класс в эпизоде с пропущенным голом) вышел Классен. Леон сделал только 1 навес, но весь «Спартак» – 22 c игры. Это второй результат при Абаскале, на один больше сделали еще в первом туре против «Ахмата».

«Спартак» поборол очень низкую линию обороны «Факела», Соболев – красавец (как и Мартинс – вероятно, вбегания в штрафную вообще его сильнейшее качество), но смотреть на такую игру было очень непривычно.

Александр Дорский ( телеграм-канал )

Кого Талалаев обвинил в пропущенном голе от «Урала»?

После поражения от «Урала» Андрей Талалаев традиционно был фактурен: «Когда даешь установку, делаешь на чем-то акцент. Акцент был на стандартах «Урала». Даже был назван конкретный футболист. Сказал: «Можно хорошо играть в атаку, но если ты не добегаешь в обороне за игроками, места в составе у тебя не будет».

Этот футболист упускает игрока, который забивает. Это не очень приятно. Нужно делать выводы. Наверное, тренерский штаб сделает определенные выводы по определенным футболистам».

Первая мысль: как можно кого-то обвинять в голе после таких действий Довбни? Вторая: а что, вынос Кожемякина всех устроил? Естественно, у Талалаева должны быть вопросы и к Довбне, и к Кожемякину, но еще интереснее зацепиться за его цитату: кто же тот самый игрок?

Вычислить его не слишком сложно – достаточно посмотреть два угловых (предголевой и голевой). Смотрим предголевой на 55-й минуте: против Влута на линии штрафной играет Кухарчук.

На 61-й минуте «Торпедо» проводит двойную замену: вместо Кухарчука и Рейны (он тоже располагался на линии штрафной, но ближе к зоне подачи) вышли Рязанцев и Каймаков.

Теперь включаем голевой угловой «Урала» на 65-й минуте. Рязанцев, по сути, занимает место Рейны, а Каймаков забирает Влута. Забирает потрясающе: упускает еще до подачи Юшина. В заключительной части эпизода Каймакова не спас даже прыжок в ноги Влуту.

Описание («можно играть в атаку…») тоже прекрасно подходит под Каймакова.

Кажется, в следующем туре на замену у «Торпедо» выйдут другие игроки.

Александр Дорский ( телеграм-канал )

Пиняев напрямую поучаствовал в 3 голах «Локо» из 6

Пиняев дебютировал за «Локомотив» против «Спартака» (0:1). Команда Михаила Галактионова ужасно начала, сочетание Пиняева и Ненахова слева не убедило, проблески бывали только после стандартов, замен и перехода «Локо» с 4-3-3 на 4-2-3-1 (но Пиняева заменили практически сразу после смены схемы).

В ответном дерби (2:4) Пиняев был в огромном порядке. Ключевое изменение – игра в паре с Наиром Тикнизяном. Галактионов просил левого защитника атаковать через полуфланг, чтобы Пиняев играл в широкой позиции. В «Крыльях» Сергей так часто взаимодействовал с Горшковым.

Первая голевая атака – результат забегания вингера по флангу и рывка Тикнизяна в середину. В итоге защитник сначала пробил из центра штрафной, а затем открылся под партнера, занимавшего фланг. Пиняев и Тикнизян регулярно терзали «Спартак»: Наир открылся в штрафную под передачу партнера (таймкод – 4:11), а в середине второго тайма у Баринова была возможность отыграться после после смещения вингера в середину (таймкод – 8:05).

Против «Ростова» (3:1) Пиняев, Дзюба, Глушенков и Камано стягивали на себя внимание защитников, оставляя свободными Тикнизяна и Ненахова, поднимавшихся не очень высоко. В обновленных условиях Пиняев врывался за спину и открывался под Дзюбу, но ключевым стало взаимодействие с крайним защитником: Пиняев держал дистанцию слева и покатил на Тикнизяна.

Против «Ахмата» Пиняев забил первый гол в официальных матчах за «Локомотив» (1:0). Два удаления не позволили максимизировать скиллы Пиняева, но Сергей все равно классно убегал: забил шведой после своевременного рывка за спину и в середине первого тайма на смене движения убрал Уциева (жаль, что неудачно катнул налево).

Итог – Пиняев за 4 игры уже забил важный гол и отдал две предголевые передачи.

Илья Васильев ( телеграм-канал )

«Динамо» создавало голевые моменты через рывки Нгамале в середину

С обновленным составом (Гагнидзе, Гладышев и Тюкавин заменили Захаряна, Макарова и Смолова) «Динамо» против «Краснодара» атаковало гораздо продуктивнее, чем с «Крыльями» (1:0). До удаления Нгамале гости вели 9:4 по ударам и 0,78:0,34 по xG.

Ключевая идея на чужой половине – заходы Нгамале и Гладышева в середину. Эта идея работала еще осенью, но «Краснодар» оказался к ней не готов.

Первый неплохой момент – удар Нгамале после подачи Дасы. Муми зашел в центр, просил мяч еще до штрафной, а затем откликнулся на заброс правого защитника.

Перед голевой атакой Нгамале разбил краснодарский прессинг: открылся под Гладышева, а затем разыграл с Ярославом комбинацию на фланге (привело к ауту).

Нгамале разогнал контратаку с моментом Скопинцева: нырнул в свободную середину после выигранного единоборства Фомина и идеально выкатил на Гладышева.

Попадание Тюкавина в штангу – комбинация, в которой Нгамале подобрал мяч на своей половине, обыграл Волкова и заметил смещение Гладышева в в середину.

Илья Васильев ( телеграм-канал )

Где оптимальное место для Кади?

Неделю назад Тимур Гурцкая возмущался позицией Кади в матче с «Торпедо» – считал, что бразилец должен действовать выше. Против «Динамо» Кади уже вышел не в тройке центральных полузащитников – и вместе с Ивичем разогнал новую интересную тему.

Во второй португальской лиге Кади выходил правым или левым вингером. В «Карабахе» сначала появлялся десяткой, затем – правым нападающим, а с лета 2022-го все чаще играл десятку в 4-2-3-1. В «Краснодаре» такой позиции нет (даже для Сперцяна), поэтому поиск оптимального места для Кади вполне объясним.

Против «Торпедо» Кади нанес 3 удара – все из штрафной. Плюс еще был незасчитанный гол после руки Мозеса – с подключениями вторым темпом, выбором позиции в штрафной у Кади все в порядке. При этом в полуфланге перед штрафной Кади почти не получал мяч, а в развитии атаки его задействовали почти так же часто, как Сперцяна.

Против «Динамо» Кади гораздо реже получал мяч – в основном он ходил между Алонсо, Кайо, Рамиресом и Баньяцом. Важная деталь: против «Динамо» Баньяц со старта играл восьмерку, а не шестерку, как с «Торпедо», и все равно опускался к центральным защитникам (тогда в какой стадии вообще может быть полезен Ленини?).

Не скажу, что Кади постоянно получал мяч на границы фланга и полуфланга у штрафной под смещение, но оба гола он забил именно с позиции правого нападающего (как можно было засчитать второй?).

После игры Кади сказал, что гол ударом из-за штрафной после захода внутрь – типичный для него. В «Карабахе» такие голы действительно были (посмотрите банку в ворота «Омонии» – очень напомнила гол Халка за «Зенит» Дортмунду), но были и голы и после врываний вторым темпом в штрафную, и после стандартов, и даже после ухода с позиции правого нападающего под правую ногу.

В этом сезоне Кади входил в топ-3 чемпионата Азербайджана и по числу ударов за 90 минут, и по количеству передач вразрез. Вероятно, в «Краснодаре» он тоже будет играть повыше, чем на сборах и в матче с «Торпедо».

Александр Дорский ( телеграм-канал )

«Крылья» проиграли из-за привозов, а ЦСКА протестировал новую роль Чалова

ЦСКА и «Крылья Советов» отошли от привычных структур: Чалов вышел слева вместо Карраскаля, а гости перешли на 5-4-1 при обороне через Бейла, сыгравшего третьего центрального защитника (Осинькин похожим образом подстраивался под «Ростов»).

ЦСКА смело владел мячом: Мойзес и Кирилл Набабкин исполняли крайних защитников, Саша Здьелар был ближе к Виллиану Роше (но периодически играл выше), а Мендес помогал разыгрывать или подыгрывал ближе к чужим воротам. Периодически полузащита «Крыльев» настолько растягивалась и не контролировала спину, что Мойзес безболезненно вбегал в чужую треть.

В классическом атакующем сочетании инсайды ЦСКА свободно двигаются, но при новом варианте Чалов часто смещался к Заболотному, а Медина искал мяч недалеко от них. Федор топово отклеивался в глубину и подыгрывал, а насыщенная структура позволяла быстро находить партнеров.

Отметим, что ЦСКА не создавал реальные моменты в позиционных атаках из-за брака, но Чалов дважды повлиял на эпизод перед голом Заболотного. Сначала Федор разогнал атаку из глубины и открылся в середине еще раз, но центральный защитник Евгеньев выбил за боковую. Федор остался в середине для аута: ЦСКА потерял мяч, но благодаря Облякову мгновенно его вернул. В итоге Чалов не успел вернуться на фланг и удачно проткнул мяч в сторону Заболотного.

Голы в первом тайме – результат привозов. Смелая позиционная структура ЦСКА нуждается в точечной доработке (при позиционках и ответных переходах), зато помогала прижать «Крылья» к штрафной.

Илья Васильев ( телеграм-канал )

«Ростов» победил благодаря стандартам, но прессинг «Пари НН» заставлял ошибаться

«Ростов» впервые победил весной (2:1): создал несколько моментов (контратака с ударом Байрамяна в первом тайме, навес Осипенко на Голенкова и сэйв Гойло после попытки Хорена), но влияние на результат оказали стандарты. Лангович забил очень спорный гол, хозяева претендовали на пенальти после аута (судье показалось, что мяч попал в руку Янсане), а Корнюшин очень глупо сыграл с Голенковым на угловом в конце матча.

Прессинг «Пари НН» и желание «Ростова» выходить через короткий пас оказали ключевое влияние на стиль. Во время давления схема 3-4-3 «Пари НН» трансформировались в 3-4-1-2, где инсайды Рыбчинский и Севикян разбирали центральных защитников, нападающий Сулейманов спускался за Глебовым, восьмерки Майга и Михайлов опекали Щетинина и Уткина, латераль атаковал крайнего защитника на мяче, а центральные защитники отыгрывали по тройке нападающих.

«Ростов» периодически переходил на длинные передачи, но дважды очень грубо ошибся.

Первый момент – привоз Сильянова. Корнюшин накрыл Александра, а Сулейманов оперативно среагировал на отскок, но Песьяков спас после удара Тимура.

«Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов. Тем более при счете 1:0. Риск – хорошее дело, но он должен быть оправдан», – объяснил Карпин после игры.

Второй момент – результативная ошибка Мелехина. «Пари НН» подстроился под розыгрыш «Ростова» через Песьякова: Сулейманов сигнализировал о давлении, а игроки в середине и на флангах разобрали соперников.

Возможная дилемма – Глебов. Изначально за ним выбросились Глушаков и Рыбчинский.

Но после передачи назад команда подстроилась: Стоцкий сместился к Ланговичу и организовал давление слева, Рыбчинский дорабатывал за Мелехиным, а Глушаков подобрал Глебова. Молодой защитник засуетился, поэтому сыграл назад, но ошибся в передаче.

Илья Васильев ( телеграм-канал )

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; VK/fckrasnodar