13 комментариев

Илья Васильев вспоминает уникальный турнир Юрия.

«Жирков входил в тройку лучших крайних защитников в моей тренерской карьере. Могу его поставить в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом. Юрий – игрок мирового класса. С ним всегда было очень приятно работать», – вспоминал Гус Хиддинк.

Величие Юрия Жиркова неоспоримо. В выборах топ-100 спортсменов в современной истории России на Sports.ru он стал четвертым футболистом – после Андрея Аршавина, Игоря Акинфеева и Валерия Карпина.

Юрий Валентинович успешно сменил позицию посреди карьеры, был лучшим левым защитником вне зависимости от тактических трендов и при этом периодически закрывал позицию крайнего полузащитника при Фабио Капелло, Станиславе Черчесове и Сергее Семаке. Всех новых левых защитников в России еще очень долго будут сравнивать именно с ним.

Жирков держал топ-уровень более 15 лет. Он зажигал в ЦСКА с 2004-го: вытеснил аргентинца Осмара Феррейру, разрывал левый фланг, забил победные голы в финалах Кубка УЕФА и Кубка России, в 2006-м практически повторил «гол столетия» Марадоны в матче Лиги чемпионов с «Гамбургом» (в 2014-м УЕФА включил его в список 60 лучших голов в истории еврокубков).

Дальше – особый турнир. Евро-2008. Жирков и Андрей Аршавин вошли в символическую сборную чемпионата. Карьера Юрия изменилась навсегда – пришлось менять амплуа.

«Хиддинк меня вызвал, а я сказал: «Какой левый защитник?» Я вообще там никогда не играл, но он сказал, что буду больше подключаться к атаке. Я удивился, ведь левый защитник не подключается. Раньше был другой футбол, защитники много не бегали, но Хиддинк сказал, что буду больше оказываться впереди – в конечном итоге я подключался, было больше зон, стало получаться», – вспоминал Жирков.

Как перевод Жиркова повлиял на сборную России на Евро-2008?

Жирков на Евро-2008: шикарный дриблинг, опасные подборы на стандартах и элитные проходы слева (здесь помог Хиддинк)

Россия-2008 была уникально гибка: Гус Хиддинк отказался от Игоря Денисова и Александра Кержакова, рисковал из-за приглашения Андрея Аршавина (пропускал первые два тура группы из-за дисквалификации, Гус объяснял вызов его исключительностью и верой в плей-офф), забивавший в победном Кубке УЕФА Павел Погребняк получил травму в товарняке перед Евро, Сергей Семак и Юрий Жирков привыкали к новым позициям, а Динияр Билялетдинов и Дмитрий Торбинский осваивали гибридные роли.

Россия стартовала с 4-3-3 и даже неплохо смотрелась против Испании (1:4), но оказалось, что центральный защитник Роман Широков не уровень сборной, а Роман Адамов не так хорошо пасует. До первого пропущенного Россия комбинировала, тоже создавала моменты и агрессивно оборонялась. В этом активно помогал Жирков: не все получилось в обороне (пару раз Андрес Иньеста его обхитрил), но Юрий постоянно подключался к атакам, и уже в первом тайме дриблинг принес три штрафных. Логично отметить помощь Билялетдинова: Динияр уходил в середину или полуфланг, чтобы освободить зону для подключений.

После возвращения Аршавина Жирков заиграл еще свободнее. Формально Андрей был привязан к левому флангу, но атаковал практически везде, поэтому при любом сочетании Хиддинк держал слово: Жирков постоянно бежал вперед. Примерно так же работало и справа: Анюков регулярно атаковал, даже когда Хиддинк привязывал к флангу Ивана Саенко.

Евро-2008 – пик топ-универсализма Жиркова. Он делал игру России гибче и острее:

• удержание мяча под прессингом на своей половине;

• разнообразные продвигающие передачи: закидушки по флангу, хорошие пасы в середину, диагонали, поиск Романа Павлюченко забросами;

• эталонная игра 1-в-1 и регулярные подачи в штрафную;

• стеночки, забегания и рывки в свободное пространство;

• классный подбор после угловых справа с дальнейшей подачей или опасным ударом;

• исполнение штрафных (остро пробивал против Греции, Швеции и Нидерландов).

Даже спустя 15 лет поражает, как Жирков прекрасно разбирался на ограниченном пространстве. У него очень тонкая и легкая обработка мяча, поэтому он даже в окружении соперников находил выход: пробрасывал черпачком, легко ускорялся и находил партнеров по разным направлениям. В этом эпизоде против Греции (1:0) Жирков на шаге проскочил дальше и, не сближаясь, нашел коридор для передачи на Павлюченко (4:40).

Здесь еще больше волшебства. После аута Жиркова уже практически накрыли, но он резко перебросил соперника – так он сыграл в стеночку с Павлюченко (попутно обыграл Торбинского и Пацацоглу).

Затем Юрий проскочил налево, прокатил между двумя греками и вбежал в штрафную, но Торбинский не исполнил.

Жирков регулярно угрожал соперникам после угловых справа. Обычно он оставался на линии штрафной и ориентировался на подачу. В матчах против Греции (1:0) и Швеции (2:0) Жирков трижды бил после навесов Зырянова (1:56).

С Нидерландами доминировал не только Аршавин – Жирков закрыл фланг и создал несколько моментов

После победы над Нидерландами (3:1) Аршавин стал суперзвездой Евро-2008. И это логично: Андрей сделал предголевую передачу в атаке с голом Павлюченко, гениально ассистировал Торбинскому, забил ван дер Сару между ног и возил вообще всех. Гениальный матч и заслуженное признание.

Но роль Жиркова в победе тоже огромна. Защита России была подвижной и агрессивной: центральные защитники выдергивались за нападающими, а крайние могли преследовать вингеров даже на чужой половине (как правило, выдавливали со своей трети). Оборонительные задачи требовали регулярной подстраховки и постоянного контакта между всеми: Жирков играл по ширине, заужал пространство и доигрывал в центральной зоне. Безумие!

Например, в этих эпизодах Жирков дисциплинированно отрабатывал и правильно интерпретировал задачи: в первом случае среагировал на отскок, во втором – сместился за прямым оппонентом. И пожары в российской штрафной поэтому не возникали.

Жирков начал с опасного штрафного уже в начале первого тайма (2:15).

Затем отдал несколько хороших передач и подключался вперед, но реальные топ-моменты пошли уже в конце основного времени и экстра-таймах. Первый – после отбора Аршавина и его передачи Зырянову, которая оказалась оказалась слишком сильной – мяч дошел до Юрия через несколько секунд, и он покатил на Торбинского (9:38). Мимо.

Затем Жирков разыграл угловой (сам его заработал) вместе с Аршавиным и остро прострелил.

Чуть позже Жирков раскачал Хейтингу (простите, «обошел, как дерево») и рухнул в штрафной, но судья не назначил пенальти (10:44). Георгий Черданцев тогда кричал: «Пенальти, ставь, ставь пенальти! Не имеешь права ты так делать! Ты что же, издеваешься, что ли?»

Был и другой опасный момент при счете 1:1. Своевременная и ускоряющая атаку передача на Билялетдинова едва не спровоцировала победный гол – причем Жирков рисковал, ведь был вариант попроще с Зыряновым. Константин тем временем забежал в коридор (Де Йонг за ним не успел), а Ойер оказался в ситуации 1-в-2 и не среагировал на его рывок. Зырянов мог катить на Торбинского, но получилось слишком сильно.

Жирков поучаствовал в трех голах на Евро-2008: нестандартно разобрался против Греции, идеально забежал против Швеции и отдал предголевую в четвертьфинале

Все помнят гол Зырянова грекам: плохой навес Билялетдинова, пихающий Динияру Анюков (1:25), игра Семака до конца (несколькими минутами ранее в падении через себя сыграл в штрафной России), шок Никополидиса и один из самых простых ударов в жизни Константина.

Но атаку начал Жирков. Разумеется, его участие лишь косвенно, но оцените, как элегантно разобрался Юрий: после аута Торбинский и Билялетдинов находились под давлением, поэтому защитник красиво развернул атаку в середину. Затем Семшов классно отдал между линиями.

Против Швеции Жирков отработал прекрасно (4:19): перехватил мяч в середине после неудачного заброса и отдал свободному Аршавину. Дальше Россия расчертила идеальную комбинацию: Аршавин покатил на Билялетдинова, Динияр – свободную зону, а Жирков и Аршавин там классно разбежались. Отдельный восторг – выверенная передача Юрия на скорости.

Победный гол Нидерландам – коллективный отбор. Изначально Жирков встречал Ван Перси, но Робин сместился в середину, где россияне численно превосходили атакующую группу. Билялетдинов, Семак и Торбинский отработали по Ван Нистелрою, а Жирков шведой в касание отрезал Хейтингу – так Аршавин остался 1-в-1 с Ойером.

Дальше вы знаете.

***

Евро-2008 перевернул карьеру Жиркова. Он стал защитником. В «Анжи» и «Динамо» Юрий периодически выходил впереди, но гораздо чаще его использовали в глубине.

«По всем критериям это не моя позиция. Мне удобнее слева в полузащите, – говорил Юрий в 2012 году. – Мне нарочно играть плохо, чтобы меня налево в защиту не ставили? Есть мнение тренера, я с ним соглашаюсь».

«Жирков играет очень современно, – рассуждал Хиддинк. – Он способен в одиночку покрывать левый фланг. Такое возможно только в том случае, если у игрока блестящая техника и физическая форма. Поэтому он футболист высшего класса».

С возрастом Жирков вообще не утратил атакующие скиллы, прекрасно владел мячом: мог пробежать с ним на голове, обыгрывал чеканкой и забивал красивые голы.

Ни один крайний защитник из России не показывал мирового уровня, как Жирков. Ни один наш крайний защитник не был так стабилен более 15 лет.

А его влияние на игру России на Евро-2008 гораздо легендарнее цифр.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, JAVIER SORIANO, Clive Brunskill; РИА Новости/Антон Денисов; East News/JAVIER SORIANO / AFP