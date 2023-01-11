Топ-15 молодых россиян РПЛ. В этом рейтинге лидирует не Захарян и не Пиняев

Самые перспективные.

Мы часто ругаем РПЛ, но в лиге есть и привлекательные тенденции. Одна из главных: в последние годы у нас много интересной молодежи. Многие конкурируют за место в составе или уже превратились в основных и близки к взрослой сборной.

Премия «Первая пятерка» (награждаются лучшие молодые футболисты не старше 21 года) в 2020-х сильно контрастирует с номинациями десятилетней давности (в 2012-м церемонию не проводили, потому что вообще не было кандидатов).

Sports.ru составил свой рейтинг лучших молодых футболистов 2022 года. Главные условия: регулярная игра в основе, яркость, тактическая важность для команды и, конечно, возраст – не старше 21 года.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев