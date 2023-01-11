Топ-15 молодых россиян РПЛ. В этом рейтинге лидирует не Захарян и не Пиняев
Самые перспективные.
Мы часто ругаем РПЛ, но в лиге есть и привлекательные тенденции. Одна из главных: в последние годы у нас много интересной молодежи. Многие конкурируют за место в составе или уже превратились в основных и близки к взрослой сборной.
Премия «Первая пятерка» (награждаются лучшие молодые футболисты не старше 21 года) в 2020-х сильно контрастирует с номинациями десятилетней давности (в 2012-м церемонию не проводили, потому что вообще не было кандидатов).
Sports.ru составил свой рейтинг лучших молодых футболистов 2022 года. Главные условия: регулярная игра в основе, яркость, тактическая важность для команды и, конечно, возраст – не старше 21 года.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Автор прочитал новость, что этот столп обороны на повышение пошел, ну и почему и нет, да? Логика только такая, ибо если читать описание, то понимаешь, что игру этих игроков не смотрели в принципе, но материал выкатить надо. "Скоординирован", "хорошо бежит", "читает эпизоды". Браво.
С первых матчей в Крыльях(даже с замен на 5 минут) это было видно
Оч жаль, что так быстро продали в Сочи(ради агентов или чего-то еще)
Крутой игрок