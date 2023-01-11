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Топ-15 молодых россиян РПЛ. В этом рейтинге лидирует не Захарян и не Пиняев

Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Арсен Захарян Арсен Захарян
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Никита Кривцов Никита Кривцов
Александр Сильянов Александр Сильянов
Александр Коваленко Александр Коваленко
Даниил Денисов Даниил Денисов
Виктор Мелехин Виктор Мелехин
Илья Агапов
Артем Карпукас Артем Карпукас
Даниил Худяков Даниил Худяков
Даниил Хлусевич Даниил Хлусевич
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Самые перспективные.

Мы часто ругаем РПЛ, но в лиге есть и привлекательные тенденции. Одна из главных: в последние годы у нас много интересной молодежи. Многие конкурируют за место в составе или уже превратились в основных и близки к взрослой сборной. 

Премия «Первая пятерка» (награждаются лучшие молодые футболисты не старше 21 года) в 2020-х сильно контрастирует с номинациями десятилетней давности (в 2012-м церемонию не проводили, потому что вообще не было кандидатов).

Sports.ru составил свой рейтинг лучших молодых футболистов 2022 года. Главные условия: регулярная игра в основе, яркость, тактическая важность для команды и, конечно, возраст – не старше 21 года.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

16 комментариев

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Уит
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Дошел до 11-го места, увидел там Агапова, дальше смотреть нет смысла.
Автор прочитал новость, что этот столп обороны на повышение пошел, ну и почему и нет, да? Логика только такая, ибо если читать описание, то понимаешь, что игру этих игроков не смотрели в принципе, но материал выкатить надо. "Скоординирован", "хорошо бежит", "читает эпизоды". Браво.
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Logan Couture
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Сколько можно пиарить Литвинова?
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Pol Belov
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хорошая штука Xg, с его помощью можно любого футболиста показать классным игроком (правда, пока еще только на словах)...
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Саша
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Ответ igoruhanov85
а где зенитовцы?
Они ждут, когда составят топ самых дорогих бразильцев РПЛ!
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King_X
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Коваленко оя хорош
С первых матчей в Крыльях(даже с замен на 5 минут) это было видно
Оч жаль, что так быстро продали в Сочи(ради агентов или чего-то еще)

Крутой игрок
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Эвициавун)
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Ответ Игорь Васильев
Литвинов на 3 года старше Пиняева. Как их можно сравнивать. Вот где был Литвинов 3 года назад. Кто его знал кроме селекционеров и тренеров Спартака? Сравнение некорректное. Конечно, парень прибавил, но до стабильности ему еще очень далеко. Защитник должен созреть и стабильно играть хотя бы 3-4 года, чтобы говорить о его классе. Пока молодой вылезает за счет ловкости,резкости, скорости. О пиняеве же говорили еще 3 года назад и знали его даже в Европе. Этот сезон для того же Захаряна второй как полноценный и прогресс почему то сбавил обороты. Так что надо ждать Все остальное вкусовщина.
Качество игры и полезность на сегодняшний день. А где гарантия, что Пиняев через 3-4 года будет очень хорош, а не наоборот? Никакой вкусовщины здесь нет, есть трезвая оценка.
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Макс Шева
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Досадно ,что футболистов Факела и Ахмата нет в этом рейтинге.Нужно было не 15 человек найти ,а 20 ,25 ну чтоб кто то да присутствовал.Я бы поискал на них видео нарезку,восхитился.Жизнь однозначно несправедлива.
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Graziano
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Ну емае, какой Литвинов. Если Пиняев и Захарян действительно могут уехать куда-то, то кому нужен Литвинов? Таких игроков полно. Он молодец, что прибавил, но для того, чтобы расчитывать на что-то большее чем РПЛ, ему еще прибавлять и прибавлять.
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igoruhanov85
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а где зенитовцы?
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Astin
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Эх за Сильянова обидно когда Мовсесьян не дал ему контракта в ЦСКА, а выбрал бездаря Елеева. При том что за молодежку Саша просто феерил.
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Kanonir152
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Ахметов самый бездарный среди победителей прошлых лет.
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Виталий Мучаев
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Мне Карпукас понравился, да Локо отстойно играет, но Карпукас светлое пятно на этом фоне.
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Roman
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Карпукас должен быть выше. Он единственный, на ком держалась игра Локо в центре. Статистика по отборам говорит за себя, и по перехватам он тоже один из лучших
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Никита Самарин
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С каждым годом всё больше появляется молодых, талантливых игроков (что не может не радовать). А так в этом списке больше всего игроков, которые прошли академию Локо.
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Игорь Васильев
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Литвинов на 3 года старше Пиняева. Как их можно сравнивать. Вот где был Литвинов 3 года назад. Кто его знал кроме селекционеров и тренеров Спартака? Сравнение некорректное. Конечно, парень прибавил, но до стабильности ему еще очень далеко. Защитник должен созреть и стабильно играть хотя бы 3-4 года, чтобы говорить о его классе. Пока молодой вылезает за счет ловкости,резкости, скорости. О пиняеве же говорили еще 3 года назад и знали его даже в Европе. Этот сезон для того же Захаряна второй как полноценный и прогресс почему то сбавил обороты. Так что надо ждать Все остальное вкусовщина.
+13
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Ярик01
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Sports.ru составил свой рейтинг лучших молодых футболистов 2022 года - это рейтинг официальной редакции?
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