Тео Эрнандес – самый дерзкий защитник ЧМ. Он делает Мбаппе ярче

Но левый фланг может стать проблемой против топов.

Тео Эрнандес – среди лидеров ЧМ-2022 по созданным голевым моментам с игры (8, уступил только Тареми из Ирана и опережает даже Гризманна), в топ-8 по ожидаемым ассистам, делит третье место по кроссам в штрафную и в семерке лучших по передачам под удар.

Изначально Дидье Дешам предпочитал более сбалансированный вариант с Люкой Эрнандесом и Бенжаменом Паваром на флангах – именно в таком сочетании сборная Франции выиграла чемпионат мира в России. Оба защитника могли балансировать оборонительные недоработки Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, но в первом туре ЧМ-2022 против Австралии (4:1) Люка Эрнандес повредил крестообразные связки, а Павар очень странно действовал во время пропущенного гола. Тео оставался единственным профильным левым защитником – в качестве запасного варианта наигрывали только Эдуардо Камавинга. После выхода на замену Тео выдал прекрасную игру – и не снижает качество по ходу турнира.

Как он влияет на сборную Франции?

Тео Эрнандес сделал левый фланг Франции разнообразнее: агрессивен и классно взаимодействует с Мбаппе

«Я должен найти баланс между инстинктом атакующего игрока и позицией защитника. В отличие от меня, Люка – настоящий защитник», – признавался Тео.

После победы над Австралией финалист ЧМ-2006 Вилли Саньоль подробно проанализировал скиллы Тео: «Возможно, он даже удобнее для Мбаппе, чем Люка. Килиану нужны передачи за спину для начала комбинаций. Тео чаще подключается вперед и самостоятельно создает моменты благодаря своей скорости. Но при этом Франция теряет оборонительную устойчивость. Тео не такой солидный защитник, как его брат – он защищается, когда атакует».

Тео – атакующий вариант, который настолько агрессивен, что Мбаппе может спокойнее блуждать по свободным зонам, ведь ширина атаки уже создается Эрнандесом. Еще важно, что Тео очень разнообразен, поэтому не только выжигает бровку, но и способен сыграть гораздо тоньше через передачу или заход в середину.

Тео радуется, что восприятие его позиции меняется: «Крайние защитники – это не Тотти, Кака или Зидан. Но сейчас футбол меняется, крайние защитники играют выше. Я современный крайний защитник, влияющий на игру и забивающий голы. Это рискованно, но моя физика позволяет выполнять такую работу, даже если иногда это сложно. Я вижу себя немного плеймейкером. Мне нравится помогать команде, я счастлив, если забиваю или отдаю голевой пас».

Тео сделал фланговую игру разнообразнее, но важно, что Дешам справа использует более сбалансированных Павара и Кунде. Еще год назад тренер сборной Франции объяснял, что прекрасно понимает сильные качества Тео в атаке.

Сразу в первом матче (с Австралией) Эрнандес принимал диагонали и разрезающие передачи низом от центральных защитников, отдавал пасы на Мбаппе (и за спину, и в изоляции), органично распределил с Килианом атакующие задачи и дал ему больше свободы (Тео соблюдал ширину, а Мбаппе занимал позицию в полуфланге и около Жиру), заходил в середину и взаимодействовал с Гризманном.

Во многих эпизодах Тео подтверждал асимметричный тренд этого ЧМ: располагался гораздо выше защитника на противоположном фланге, из-за этого складывалось впечатление, что Франция при владении играет в три центральных защитника.

Усредненная карта передач в матчах с участием Тео Эрнандеса

Топ-эпизоды с участием Тео: разрывал Австралию и ассистировал Мбаппе против Дании

Тео доминировал против Австралии: отдал 7 продвигающих передач и 4 под удар, создал 4 голевых момента. Эрнандес пользовался свободой: пока Мбаппе мучил флангового защитника Австралии, вингер не садился за Тео пятым защитником. Килиан уходил в центр или спускался в глубину – это сужало позицию Аткинсона и освобождало зону для рывков Тео.

В первом эпизоде Тео умно открылся под закидушку Упамекано (Мбаппе топово выманил Аткинсона) и прострелил на набегавшего Тчуамени, а еще через 10 секунд снова открылся под пас Дайо и навесил на Жиру, пробившего в падении через себя.

Затем он идеально выдержал ширину и прострелил на Мбаппе после разрезающей передачи Упамекано.

Через несколько минут Эрнандес подстроился под Гризманна: зашел в полуфланг, сыграл в стенку с Мбаппе и прострелил на Антуана (защитник вынес мяч с линии ворот).

Эрнандес прекрасно чувствует Мбаппе – здесь он нашел Килиана и катнул по идеальной траектории. Мбаппе неудачно пробил по воротам, но Усман Дембеле подобрал мяч и ассистировал десятке французов.

После Дании (2:1) Тео намекнул, что в матчах против топ-соперников Дешам может ограничивать подключения вперед.

Во втором туре так и получилось: Тео чуть реже включался в атакующую треть, плюс влияла структура Дании (оборонялись пятеркой). Но даже несмотря на ограничения, Тео сыграл ярко: эпизодически протаскивал мяч на пространстве, забегал (Мбаппе в первом тайме проигнорировал пару хороших рывков) и навешивал.

О навыках Тео рассказывал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли: «Для нас важно, чтобы при выходе из обороны в атаку игроки открывались и перемещались. Чем больше вы двигаетесь, тем больше проблем доставите. Тео научился открываться через центр, усложняя жизнь нашим соперникам».

Первая голевая атака в матче с Данией – классный пример, как Тео интерпретирует подобные ситуации. Он оценил, где находится Мбаппе, пробежал по самому короткому маршруту, не передерживая мяч, а затем идеально вбежал в штрафную.

«Мы все время находимся вместе с Килианом. Я постоянно его ищу. Когда Мбаппе отдал мяч, я знал, что он останется чуть позади», – рассказывал Тео после ассиста в матче с Данией.

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В матче против Польши Тео может снова зажечь. Если Франция пройдет дальше, Дешаму придется адаптироваться, так как чересчур агрессивная игра флангового защитника с топовыми соперниками может обернуться проблемами сзади. Тео согласен, что должен лучше защищаться, а сам Дидье выделял именно атакующие скиллы защитника. Проблема может стать более явной из-за оборонительной пассивности Мбаппе – за него в первых матчах много отрабатывал Рабьо. В матчах с более-менее обычными сборными такой подстройки хватало, но в плей-офф Франция может стать аккуратнее.

Тео Эрнандес – ярчайшая опция в атаке. Он прекрасно взаимодействует с Мбаппе и добавляет вариативности в позиционных и быстрых атаках: обыгрывает 1-в-1, качественно навешивает, умно простреливает, забегает в середину и хорошо ориентируется на пространстве. Редкий набор.

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa, IMAGO/JB Autissier