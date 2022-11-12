«Ростов» может уйти на зиму в топ-3. Команда Карпина так сильна или ей повезло?

Побил рекорд серебряного «Ростова» Бердыева, но перебрал больше 8 очков.

«Ростов» – одно из приятных открытий РПЛ-2022/23. Команда может уйти на перерыв в тройке лидеров и уже побила свой рекорд, набрав 32 очка в 16 турах – так хорошо «Ростов» стартовал только при Курбане Бердыеве в сезоне-2015/16 (шли вторыми) и Валерии Карпине перед коронавирусом (закончили осень 2019-го четвертыми).

Разумеется, все под сильным впечатлением от смелого «Ростова» без дорогих легионеров и с молодыми россиянами в составе. Sports.ru уже рассказывал о проблемах «Ростова» в атаке, мощной связке Уткина-Комличенко, гибкой схеме (сочетание автобуса и позиционного владения на своей трети), роли Песьякова при розыгрышах от ворот и огромном вкладе Комличенко впереди.

Теперь подведем статистические итоги первой части чемпионата и поговорим не только об идеях Карпина, но и об их эффективности.

«Ростов» – главный оверперформер первой пятерки и вообще всей РПЛ (то есть набрала больше, чем должна была по модели xPoints). Команда занимает седьмое место по ожидаемым очкам и перебрала чуть больше 8 баллов.

Данные по ожидаемым очкам ведутся с сезона-2014/15 – перебор «Ростова» по xPoints выделяется даже по меркам последних девяти чемпионатов.

Возможно, перед сезоном и на стартовых пресс-конференциях Карпин лукавил по поводу целей на чемпионат. Тренер тогда рассказывал, что основная задача – не вылететь. При этом посыл был адекватным: «Ростов» на седьмом месте по трансферной стоимости состава и отстает на 30 миллионов евро от шестого «Краснодара», тогда как стартовая сила остальных команд распределена более равномерно.

Учитывая обстоятельства (трансферная стоимость, слабая скамейка и отсутствие классных легионеров), совершенно нормально, что «Ростов» – середняк по атакующим показателям. Команда Карпина в топ-5 по владению, но из-за слабой скамейки и недостаточного выбора в нападении создает не так много угрозы.

«Ростов» хорошо начал сезон благодаря стандартам и организованной обороне, но после победы над «Спартаком» (4:2) начался небольшой спад. На этом отрезке «Ростов» стал допускать гораздо больше моментов у своих ворот – выросло отношение реальных очков к ожидаемым.

Карпин несколько раз обращал внимание на проблемы:

• после «Крыльев» (2:1): «План был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь»;

• из-за неудачного начала с «Краснодаром» (3:2): «Первый гол вообще несчастный случай, потом были у нас моменты. Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовем их так. Одну из них пропустили, и она завершилась голом, а все остальное – по игре».

• после упущенной в большинстве победы над «Факелом» (1:1): «Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась из-за желания «Факела» и боязни пропустить. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошел, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника»;

• во время камбэка против «Ахмата» (2:1): «В первом тайме выходили из обороны, проходили из центра поля, бывали впятером против четверых, вчетвером против троих. Не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений»;

• после эпичной победы над «Динамо» (2:1): «Я недоволен игрой. Все пошло не так. Это касается и первого, и второго таймов. Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента».

Возможно, планы «Ростова» постепенно нарушает адаптация соперников: «Факел», «Ахмат» (правда, грозненцы периодически проваливались) и «Динамо» готовили прессинг, а «Крылья Советов» и «Урал» подстраивались под инсайдов Карпина (Бейл и Сиссе становились третьими центральными защитниками). Соперники теперь понимают, что нельзя позволять «Ростову» разыгрывать от ворот.

Качество игры в Краснодаре тоже было спорным: «Ростов» угрожал дальними ударами Уткина, но пропускал опасные контратаки и мог проигрывать 0:3 в начале второго тайма, если бы не суперсэйв Сильянова (Александр забил через пару минут, а затем удалился Кайо).

Победа над «Динамо» – огромное везение. «Ростов» ужасно атаковал из-за прессинга москвичей: первый удар за матч – гол Щетинина на 66-й минуте, второй – проход Глебова на 83-й, до середины второго тайма ростовчане всего 6 раз коснулись мяча в чужой штрафной (1 офсайд, 2 передачи из нее, 1 безуспешное касание), в 2 раза уступили по передачам в финальную треть при равном владении. И допустили несколько моментов, когда Макаров трижды бил по воротам: после контратаки – Песьяков вытащил, в начале второго тайма Макаров не попал в угол – вратарь уже не реагировал, затем от защитника удар отрикошетил прямо в Песьякова.

Действия с мячом до 65-й минуты: слева – ворота «Ростова» (оранжевые точки), справа – «Динамо» (синие)

Итоговое попадание «Ростова» в тройку – интересная и спорная история.

Очевидно, что Карпин и команда заслуживают огромного уважения за характер и игру на сильных сторонах в сложных условиях (гибкая схема внутри системы, стандарты, индивидуальные скиллы Глебова, Уткина и Комличенко). Огромная работа нивелировала много проблем.

При этом важно учитывать, что на дистанции результаты «Ростова» – большое везение. Очень часто помогал характер, а значит, необходимо повышать качество игры. Карпин выжал максимум из тактической идеи первой половины сезона, поэтому нужен новый импульс. Его принесет либо точечное усиление состава, либо новая идея. А лучше – совмещение обоих вариантов.

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Фото: ФК «Ростов»