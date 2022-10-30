«Локомотив» изменил схему и провел лучшую игру при Федорове. Но ЦСКА победил на классе

«Локомотиву» не хватило конкретики в чужой штрафной.

Андрей Федоров вновь поменял состав «Локомотива»: в матчах против «Торпедо» (1:0) и «Динамо» (1:3) основным вратарем стал Гильерме, центральным защитником – Дмитрий Баринов, особенно странно смотрелся эксперимент со Станиславом Магкеевым в роли восьмерки. Под ЦСКА «Локомотив» трансформировался сильнее: перешел на 3-5-2, Магкеев вернулся в центр защиты, Константин Марадишвили и Антон Миранчук сыграли над Артемом Карпукасом, а Франсуа Камано и Вильзон Изидор стали центральными нападающими.

«Мог выйти Куликов, но он на этой неделе простудился, как и Педриньо. На тренировку в общую группу они вернулись только вчера», – пояснил Федоров.

ЦСКА столкнулся с проблемами в составе: Саша Здьелар, Кирилл Набабкин и Мойзес пропускали дерби, их заменили Максим Мухин, Матвей Лукин и Иван Обляков.

«Матвей уже очень долго и хорошо трудился. Наверное, давно был готов воспользоваться шансом. Может, мы где-то его не оценили, но пришло время. Чувствовалось в первые минуты высочайшее напряжение и скованность, но он быстро справился. Было много недочетов, но вся линия обороны должна увереннее распоряжаться мячом. Что касается единоборств, выбора позиции, то он справился с той задачей, которая перед ним стояла», – объяснил Федотов выход 18-летнего Лукина.

«Все видели, что мы поменяли схему, сыграли в три защитника. Мы и раньше думали это сделать, но сомневались, сыграются ли ребята. Все-таки между первыми тремя играми было недостаточно времени. Здесь оно появилось, был недельный цикл, решили поменять. Считаю, что для первого раза неплохо сыграли. Но, к сожалению, была одна ошибка. Хотя все отработали до конца, но именно в штрафной нам не хватило концентрации, это и привело к голу», – анализировал Федоров.

Тренер «Локомотива» близок к истине – при 1,52 xG с игры команда допустила не так много:

• гол Медины после ошибки Баринова при выносе (0,47 xG);

• Хесус пробил вторым темпом после углового на 48-й минуте;

• штанга Чалова и супермомент Зайнутдинова после штрафного (0,87 xG на двоих) – заработали его после мгновенного выброса Акинфеева и стандарта в центре поля (Карраскаль посадил Живоглядова на желтую);

• ЦСКА нанес всего 10 ударов (худший результат после паузы на сборные, столько же было против «Спартака», но тогда армейцы чаще били из штрафной) и всего 5 раз угрожал из штрафной (2 – с игры, 3 – после стандартов);

• «Химки», «Динамо», «Спартак» и «Оренбург» допустили чуть больше xG, позволяли ЦСКА контратаковать и проигрывали некоторые отрезки (в основном – первые таймы).

Игорь Акинфеев признал, что ЦСКА сыграл не так остро, как в прошлых играх: «У нас практически ничего не было в первом тайме, и мы забили. В качестве игры надо прибавлять».

ЦСКА играл прагматично, поэтому схема «Локо» в атаке – самая интересная тема. «Локомотив» сыграл хуже: создал 0,66 xG (у ЦСКА – 1,52) и выбил меньше ожидаемых очков (0,57-2,19). К Федорову есть вопросы по составу: уже упоминали о необычной роли Магкеева, в первых матчах он не использовал самого креативного игрока – Миранчука (вышел в старте только против «Динамо»), Баринов странно играет в центре защиты (привозил против «Торпедо» и ошибся с ЦСКА).

Но дерби с командой Федотова – теоретический шанс на выздоровление.

Во-первых, переход на 3-5-2 помог обойтись без глобальных провалов в обороне – ЦСКА не разрывал в контратаках. Во-вторых, игра в три полузащитника оказалась интересной задумкой под пару опорников ЦСКА и среднюю оборонительную работу инсайдов.

«Локомотив» подготовил численное преимущество в центре поля (3-в-2) и гибкую роль Миранчука: Антон оказывался в середине и на фланге, а в это движение хорошо интегрировались Карпукас и Тикнизян. Миранчук отдал 5 передач под удар – это лучший результат матча. Идея Федорова лучше всего работала в первом тайме.

Первый пример – полумомент «Локо» в начале первого тайма. Все началось с работы Карпукаса и Миранчука: Артем оттеснил Чалова, а Антон открылся в левом полуфланге.

Отдельно важны позиционные роли Тикнизяна и Изидора: Наир играл высоко по флангу, а Вильзон открывался в глубину, из-за чего Гайич вынужден сесть глубже и отдать зону Миранчуку. В итоге Камано принял проникающую передачу и отбросил на фланг, а Тикнизян опасно прострелил на вбежавшего Миранчука (Роша заблокировал удар).

Эффект 3-в-2 отдельно заметен при ударе Марадишвили. Да, угроза была минимальной, но механизм аналогичен: Миранчук получил мяч в полуфланге от Карпукаса, затем отыгрался с Камано и покатил в свободную зону на Марадишвили, так как Мухин и Мендес не покрыли огромную зону, а Медина не оказал нужного влияния на эпизод.

Ситуация с выходом Марадишвили один на один отличается, но ЦСКА не сдержал подключение Миранчука, а дальнейшие события вынудили сесть Карраскаля максимально низко – в этом сезоне практически не было подобных эпизодов с глубокой посадкой инсайдов.

Похожая история – удар Камано с последующим заработанным штрафным: «Локо» снова перегрузил опорную зону ЦСКА (Марадишвили и Миранчук поменялись местами, но принцип преимущества сохранился) плюс игра Камано позволила заработать штрафной.

«Локомотив» обошелся без опасных ударов (незавершенный выход Марадишвили был острее всего), но уже хорошо, что читался прогресс в игровой мысли и плане на игру.

Второй тайм идейно был похож на первый, но ЦСКА сыграл гораздо плотнее и чаще включался в агрессивное давление в компактном блоке (например, латераль и инсайд могли атаковать фланг). Формально «Локо» создал несколько подходов, но ни разу не довел их до ума:

• Миранчук классно включался вторым темпом, но пас/передача не получились (не очень понятно, что именно хотел сделать Антон);

• Раконяц не обработал мяч после качественной подачи со стандарта;

• Марадишвили пробил мимо после углового (Камано достал мяч после подачи);

• Баринов слабо ударил в середине второго тайма (второй темп после стандарта);

• Баринов пяткой отдал на Раконяца после еще одного углового, но передача оказалась неточной.

«Локомотив» не организовал качественный штурм и не обрел ни единого бонуса из-за владения инициативой: в последние 15 минут команда нанесла всего 3 удара по воротам (1 – из штрафной, его заблокировали), 2 касания стали безуспешными плюс Керк отдал одну передачу из штрафной.

Карта касаний «Локомотива» с 75-й минуты, ворота ЦСКА справа

Как итог – «Локо» по делу проиграл ЦСКА. Команда Федотова победила на классе: воспользовалась ошибкой, могла упрочить преимущество на стандарте и спокойно засушила в концовке. Правда, в этом дерби «Локомотив» смотрелся лучше, чем против «Торпедо» и «Динамо».

Атакующий план работал только в первом тайме и касался владения и подходов к штрафной, а не создания моментов внутри, но это первая игра при Федорове, где владение стало более осмысленным – «Локомотив» контролировал мяч благодаря перемещениям Марадишвили и Миранчука и подключал центральных нападающих через игру в глубине. Возможно, подобный объем м гибкость удивят «Урал» и «Спартак»

Карта атакующей опасности от Opta Sports

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков