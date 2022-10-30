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«Локомотив» изменил схему и провел лучшую игру при Федорове. Но ЦСКА победил на классе

Федор Чалов Федор Чалов
Константин Марадишвили Константин Марадишвили
Хесус Медина Хесус Медина
Антон Миранчук Антон Миранчук
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Гильерме Гильерме
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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«Локомотиву» не хватило конкретики в чужой штрафной.

Андрей Федоров вновь поменял состав «Локомотива»: в матчах против «Торпедо» (1:0) и «Динамо» (1:3) основным вратарем стал Гильерме, центральным защитником – Дмитрий Баринов, особенно странно смотрелся эксперимент со Станиславом Магкеевым в роли восьмерки. Под ЦСКА «Локомотив» трансформировался сильнее: перешел на 3-5-2, Магкеев вернулся в центр защиты, Константин Марадишвили и Антон Миранчук сыграли над Артемом Карпукасом, а Франсуа Камано и Вильзон Изидор стали центральными нападающими.

«Мог выйти Куликов, но он на этой неделе простудился, как и Педриньо. На тренировку в общую группу они вернулись только вчера», – пояснил Федоров.

ЦСКА столкнулся с проблемами в составе: Саша Здьелар, Кирилл Набабкин и Мойзес пропускали дерби, их заменили Максим Мухин, Матвей Лукин и Иван Обляков.

«Матвей уже очень долго и хорошо трудился. Наверное, давно был готов воспользоваться шансом. Может, мы где-то его не оценили, но пришло время. Чувствовалось в первые минуты высочайшее напряжение и скованность, но он быстро справился. Было много недочетов, но вся линия обороны должна увереннее распоряжаться мячом. Что касается единоборств, выбора позиции, то он справился с той задачей, которая перед ним стояла», – объяснил Федотов выход 18-летнего Лукина.

«Все видели, что мы поменяли схему, сыграли в три защитника. Мы и раньше думали это сделать, но сомневались, сыграются ли ребята. Все-таки между первыми тремя играми было недостаточно времени. Здесь оно появилось, был недельный цикл, решили поменять. Считаю, что для первого раза неплохо сыграли. Но, к сожалению, была одна ошибка. Хотя все отработали до конца, но именно в штрафной нам не хватило концентрации, это и привело к голу», – анализировал Федоров.

Тренер «Локомотива» близок к истине – при 1,52 xG с игры команда допустила не так много:

• гол Медины после ошибки Баринова при выносе (0,47 xG);

• Хесус пробил вторым темпом после углового на 48-й минуте;

• штанга Чалова и супермомент Зайнутдинова после штрафного (0,87 xG на двоих) – заработали его после мгновенного выброса Акинфеева и стандарта в центре поля (Карраскаль посадил Живоглядова на желтую); 

• ЦСКА нанес всего 10 ударов (худший результат после паузы на сборные, столько же было против «Спартака», но тогда армейцы чаще били из штрафной) и всего 5 раз угрожал из штрафной (2 – с игры, 3 – после стандартов);

• «Химки», «Динамо», «Спартак» и «Оренбург» допустили чуть больше xG, позволяли ЦСКА контратаковать и проигрывали некоторые отрезки (в основном – первые таймы).

Игорь Акинфеев признал, что ЦСКА сыграл не так остро, как в прошлых играх: «У нас практически ничего не было в первом тайме, и мы забили. В качестве игры надо прибавлять».

ЦСКА играл прагматично, поэтому схема «Локо» в атаке – самая интересная тема. «Локомотив» сыграл хуже: создал 0,66 xG (у ЦСКА – 1,52) и выбил меньше ожидаемых очков (0,57-2,19). К Федорову есть вопросы по составу: уже упоминали о необычной роли Магкеева, в первых матчах он не использовал самого креативного игрока – Миранчука (вышел в старте только против «Динамо»), Баринов странно играет в центре защиты (привозил против «Торпедо» и ошибся с ЦСКА).

Но дерби с командой Федотова – теоретический шанс на выздоровление.

Во-первых, переход на 3-5-2 помог обойтись без глобальных провалов в обороне – ЦСКА не разрывал в контратаках. Во-вторых, игра в три полузащитника оказалась интересной задумкой под пару опорников ЦСКА и среднюю оборонительную работу инсайдов.

«Локомотив» подготовил численное преимущество в центре поля (3-в-2) и гибкую роль Миранчука: Антон оказывался в середине и на фланге, а в это движение хорошо интегрировались Карпукас и Тикнизян. Миранчук отдал 5 передач под удар – это лучший результат матча. Идея Федорова лучше всего работала в первом тайме.

Первый пример – полумомент «Локо» в начале первого тайма. Все началось с работы Карпукаса и Миранчука: Артем оттеснил Чалова, а Антон открылся в левом полуфланге. 

Отдельно важны позиционные роли Тикнизяна и Изидора: Наир играл высоко по флангу, а Вильзон открывался в глубину, из-за чего Гайич вынужден сесть глубже и отдать зону Миранчуку. В итоге Камано принял проникающую передачу и отбросил на фланг, а Тикнизян опасно прострелил на вбежавшего Миранчука (Роша заблокировал удар).

Эффект 3-в-2 отдельно заметен при ударе Марадишвили. Да, угроза была минимальной, но механизм аналогичен: Миранчук получил мяч в полуфланге от Карпукаса, затем отыгрался с Камано и покатил в свободную зону на Марадишвили, так как Мухин и Мендес не покрыли огромную зону, а Медина не оказал нужного влияния на эпизод.

Ситуация с выходом Марадишвили один на один отличается, но ЦСКА не сдержал подключение Миранчука, а дальнейшие события вынудили сесть Карраскаля максимально низко – в этом сезоне практически не было подобных эпизодов с глубокой посадкой инсайдов.

Похожая история – удар Камано с последующим заработанным штрафным: «Локо» снова перегрузил опорную зону ЦСКА (Марадишвили и Миранчук поменялись местами, но принцип преимущества сохранился) плюс игра Камано позволила заработать штрафной.

«Локомотив» обошелся без опасных ударов (незавершенный выход Марадишвили был острее всего), но уже хорошо, что читался прогресс в игровой мысли и плане на игру. 

Второй тайм идейно был похож на первый, но ЦСКА сыграл гораздо плотнее и чаще включался в агрессивное давление в компактном блоке (например, латераль и инсайд могли атаковать фланг). Формально «Локо» создал несколько подходов, но ни разу не довел их до ума:

• Миранчук классно включался вторым темпом, но пас/передача не получились (не очень понятно, что именно хотел сделать Антон);

• Раконяц не обработал мяч после качественной подачи со стандарта;

• Марадишвили пробил мимо после углового (Камано достал мяч после подачи);

• Баринов слабо ударил в середине второго тайма (второй темп после стандарта);

• Баринов пяткой отдал на Раконяца после еще одного углового, но передача оказалась неточной.

«Локомотив» не организовал качественный штурм и не обрел ни единого бонуса из-за владения инициативой: в последние 15 минут команда нанесла всего 3 удара по воротам (1 – из штрафной, его заблокировали), 2 касания стали безуспешными плюс Керк отдал одну передачу из штрафной.

Карта касаний «Локомотива» с 75-й минуты, ворота ЦСКА справа

Как итог – «Локо» по делу проиграл ЦСКА. Команда Федотова победила на классе: воспользовалась ошибкой, могла упрочить преимущество на стандарте и спокойно засушила в концовке. Правда, в этом дерби «Локомотив» смотрелся лучше, чем против «Торпедо» и «Динамо».

Атакующий план работал только в первом тайме и касался владения и подходов к штрафной, а не создания моментов внутри, но это первая игра при Федорове, где владение стало более осмысленным – «Локомотив» контролировал мяч благодаря перемещениям Марадишвили и Миранчука и подключал центральных нападающих через игру в глубине. Возможно, подобный объем м гибкость удивят «Урал» и «Спартак»

Карта атакующей опасности от Opta Sports

Локомотив – ЦСКА 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
29 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 22 Медина.
ЛокомотивГильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Баринов, Едвай, Тикнизян, Магкеев, Карпукас, Марадишвили (Куликов, 81), Миранчук, Камано (Керк, 65), Изидор (Раконяц, 64).
ЦСКААкинфеев, Лукин, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Мухин (Фукс, 90), Мендес (Ермаков, 46), Обляков, Медина (Ушаков, 82), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 82).
Предупреждения:
Зайнутдинов (12), Мендес (45), Живоглядов (67), Ушаков (90), Карраскаль (90).
Удаление:
Ушаков (90).

Худший первый круг в истории «Локо»: 14-е место и вагон оборонительных антирекордов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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