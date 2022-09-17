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«Ростов» – самая гибкая команда РПЛ. Высоко прессингуют и разнообразны на стандартах, но ставят автобус

Егор Голенков Егор Голенков
Дмитрий Полоз Дмитрий Полоз
Данила Прохин Данила Прохин
Даниил Уткин Даниил Уткин
Евгений Чернов Евгений Чернов
Роман Тугарев Роман Тугарев
Максим Осипенко Максим Осипенко
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
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Данил Глебов Данил Глебов
Николай Комличенко Николай Комличенко
Александр Сильянов Александр Сильянов
Валерий Карпин Валерий Карпин
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Еще ни разу не проигрывали в этом сезоне.

Перед стартом сезона главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сдержанно говорил о задачах: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель, а дальше посмотрим. В том числе и на то, как в начале сезона в официальных матчах проявит себя команда».

После девяти туров «Ростов» идет третьим, команда Карпина еще не проигрывала, хотя уже сыграла с «Динамо» (1:1), «Сочи» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Спартаком» (4:2).

Конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание, а тревогу Карпина можно объяснить скомканной предсезонкой. Летом пришли Даниил Уткин, Данила Прохин, вернулись Евгений Чернов, Николай Комличенко и Александр Сильянов, при этом не все прошли сборы с Карпиным. 

В итоге все новички быстро влились – в том числе из-за того, что большинство из них уже работали с Карпиным (проблемы есть только у Прохина, который как раз до этого не сталкивался с тренером). 

Прямо сейчас «Ростов» – одна из самых гибких команд РПЛ, которая сочетает элементы автобуса и прессинга, а также стремится к разным вариантам выхода из обороны в атаку (короткие передачи, забросы на Комличенко, диагонали от центральных защитников, участие вратаря Сергея Песьякова).

«Ростов» качественно обороняется, несмотря на постоянное переключение между режимами (прессингующие 4-3-3 и автобусные 5-4-1). Главная роль – у Глебова

Команда Карпина – одна из самых прессингующих в лиге. «Ростов» встречал соперников узкими 4-3-3, где вингеры разбирали центральных защитников, Комличенко отходил немного глубже к опорникам, а тройка полузащитников высоко располагалась на одной линии (при этом Глебов покрывал огромное пространство – встречал на чужой трети или садился в линию к защитникам). 

Были и другие варианты – например, Чернов приходил в опорную зону и вместе с Комличенко играл по второму опорнику (восьмерки обороняли полуфланги, а Глебов садился к центральным защитникам).

В определенных ситуациях «Ростов» стремится к мгновенному откату – за него отвечает тройка полузащитников. Например, после забросов соперников они быстро возвращаются и поджимают вместе с центральными защитниками.

Еще одна деталь – компактный переход на 5-4-1 через Глебова, благодаря которому центральные защитники агрессивнее страхуют крайних и выскакивают в полуфланги за нападающими. 

Например, так «Ростов» максимально выключил ЦСКА. До выезда в Ростов москвичи наносили 15 ударов за игру (9,6 – из штрафной), а против Карпина – всего 10 (7 – из штрафной). Армейцы подходили к штрафной Песьякова, но только в двух играх ожидаемая опасность их ударов была ниже.

«Ростов» неидеален сзади, но переключаясь между режимами, входит в топ-5 оборон чемпионата. При этом Карпин вынужденно ротирует защитников: Прохин и Виктор Мелехин получали красные карточки (против ЦСКА в центре играл Сильянов), Максим Осипенко – единственный, кто выходил во всех матчах.

«Ростов» очень вариативен при выходе из обороны в атаку, но мало забивает с игры

«Ростов» – пятый в РПЛ по голам, но с игры стал забивать совсем недавно (реализовали 5 пенальти, еще 5 раз забивали после угловых, меньше голов с игры только у «Торпедо», «Факела» и «Урала»). Качество моментов без учета пенальти тоже смущает– 11-е место, опасность на уровне «Факела» и «Пари НН». 

При этом «Ростов» становится более комбинационным: пятый по владению мячом (54%, в прошлом сезоне – 50,7%), чаще бьет после позиционных атак (8,5 – в сезоне-2021/22, 9,7 – в этом) и лидирует по атакам через середину (34%).

Команда Карпина имеет несколько вариантов построения позиционной атаки:

• переход на 3-4-3 через Глебова, когда «Ростов» насыщает середину смещениями вингеров (Полоз и Тугарев уходят в полуфланги, освобождая края для подключений крайних защитников Сильянова и Чернова);

• эпизодически тройка разыгрывающих создается благодаря Песьякову (например, это происходит, когда соперник прессингует в 3-4-3 – так было против «Сочи» и «Пари НН»). В таких ситуациях Глебов поднимается между линиями;

• диагонали от центральных защитников – Мелехин/Прохин и Осипенко (плюс Глебов и Песьяков) активно ищут варианты на флангах. Качественное начало атаки и высокие позиции крайних защитников вывели «Ростов» в лидеры лиги по количеству кроссов;

• уходы Комличенко в глубину. Николай опускается, чтобы выиграть верх после длинной передачи или помочь «Ростову» выйти через короткий пас.

Благодаря созданию троек в первой стадии атак центральные защитники двигаются с мячом на чужую половину поля. Особенно часто это делает Осипенко. 

Первый гол «Ростова» с игры был забит именно благодаря активности Осипенко, а также уходу Комличенко в глубину. Осипенко не нашел вариантов для быстрой передачи и сделал несколько шагов вперед, после чего шведой забросил на Комличенко (если бы вели статистику по передачам внешней стороной стопы от центральных защитников, Осипенко точно лидировал).

Комличенко отклеился от защитника и перевел на свободный правый фланг. 

 

Здесь два подряд прекрасных примера: в первом случае – перевод Мелехина на фланг с последующим подыгрышем от Комличенко, во втором – короткий пас Осипенко в начале атаки с заполнением середины от тройки нападающих.

Матч со «Спартаком» – еще один пример вариативности «Ростова». Абаскаль рассказывал, что готовился к длинным передачам и игре на подборах. Возможно, для борьбы с забросами «Спартак» высоко прессинговал, но давление срабатывало только при фланговых атаках от ворот Песьякова (когда он отдавал Осипенко или Мелехину). 

План провалился благодаря классной работе «Ростова» в опорной зоне москвичей – Комличенко выигрывал борьбу, а полузащитники опережали Умярова на подборах. «Ростов» регулярно создавал моменты через середину: Полоз сравнял после комбинации с Комличенко и Тугаревым, стартовая фаза атаки перед вторым голом – перевод на свободный фланг, начало третьей атаки – выигранная борьба Комличенко и готовый к подбору Уткин.

«Ростов» – лидер РПЛ по голам после стандартов и пенальти

Подачи «Ростова» – один из главных сюжетов старта РПЛ. До пятого тура команда Карпина забивала исключительно со стандартов:

• Уткин и Комличенко организовали 3 гола против «Динамо» (1:1), «Локомотива» (2:2) и «Химок» (1:0);

• Уткин сравнял счет после розыгрыша углового с «Локо» после ошибки Худякова;

• Комличенко и Полоз реализовали пенальти с «Оренбургом» (2:1) и «Пари НН» (4:3);

• Уткин забил прямым ударом со штрафного в Нижнем.

После первых голов с игры роль стандартов не снизилась: на последних минутах «Ростов» пробивал пенальти против «Сочи» (2:2, могли забить победный) и «Торпедо» (1:0, победный гол), с него же добили «Спартак» (4:2).

ЦСКА и «Сочи» близки по процентному соотношению голов с пенальти, «Факел» забил 42% со стандартов, но в лиге нет команд, которые так же равномерно, как «Ростов», распределяют голы после пенальти и штрафных/угловых.

После третьего тура «Ростов» не забивал после штрафных и угловых, но все равно конвертировал подачи в опасные моменты: заработал пенальти с «Пари НН» и «Торпедо», а также отыгрался в матче против «Сочи» (Мещанинов срезал после подачи Уткина). 

Дополнение к стандартам – выигранные подборы, которые позволяют продолжать атаку. В игре с «Сочи» ростовчане мощно поборолись на ауте, после чего Глебов прострелил на Комличенко, а в других играх создавали второй темп под новые подачи.

«Ростов» разнообразен и на угловых: игроки набегают на ближний угол, занимают его заранее (освобождается дальняя штанга), разбегаются по вратарской из одной точки. На угловых ищут не только Комличенко, но и Осипенко (остальные опасно открываются на дальней штанге). 

Уткин – главный по стандартам (особенно подачи со штрафных), но часть угловых подает Полоз. Уткин идеально навешивает из разных точек поля – «Ростов» пользуется его умением закручивает в сторону или от ворот.

Например, в этом эпизоде интересно отработал Голенков: ворвался в штрафную, увел за собой соперника, а по уходящей траектории вбежали двое (в итоге пробил Мелехин). 

Забегание Голенкова – работа тренерского штаба и следствие первых туров, когда Комличенко постоянно забивал после подач со штрафных. Голенков не впервые обострил на стандартах – так же он располагался на штрафном против «Сочи». 

Также «Ростов» использует розыгрыши на третьего. Например, в матче против «Сочи» Осипенко создал ширину (Мелехин блокировал игрока), а со «Спартаком» классно выбежал Полоз.

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«Ростов» – одна из самых гибких и тренерских команд РПЛ. Карпин развивает разные стадии игры: настраивает прессинг, прагматично переходит на автобус по ходу матчей, использует разные фишки для позиционного владения. Также тренер развивает игроков (сильный прогресс – у Глебова, Комличенко и Осипенко). 

Карпин и подстраивается под соперников: более оборонительный вариант с Селявой в центре поля под «Спартак», атакующая состав с восьмеркой Кириллом Щетининым под аутсайдеров, выходом Голенкова под усиление давления на штрафную «Торпедо», идея с выходами Песьякова против ЦСКА. Роль Глебова тоже зависит от соперников (например, со «Спартаком» часто поджимал на чужой половине).

Очевидно, для еще более острых атак «Ростову» не хватает игроков, которые обыгрывают 1-в-1, но недостаток класса компенсируется тактическим разнообразием.

Где обещанная гибкость? Чем Умяров заслужил столько доверия? Почему не выходит Пруцев? Главные вопросы Абаскалю

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Фото: ФК «Ростов»

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