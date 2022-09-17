«Ростов» – самая гибкая команда РПЛ. Высоко прессингуют и разнообразны на стандартах, но ставят автобус

Еще ни разу не проигрывали в этом сезоне.

Перед стартом сезона главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сдержанно говорил о задачах: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель, а дальше посмотрим. В том числе и на то, как в начале сезона в официальных матчах проявит себя команда».

После девяти туров «Ростов» идет третьим, команда Карпина еще не проигрывала, хотя уже сыграла с «Динамо» (1:1), «Сочи» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Спартаком» (4:2).

Конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание, а тревогу Карпина можно объяснить скомканной предсезонкой. Летом пришли Даниил Уткин, Данила Прохин, вернулись Евгений Чернов, Николай Комличенко и Александр Сильянов, при этом не все прошли сборы с Карпиным.

В итоге все новички быстро влились – в том числе из-за того, что большинство из них уже работали с Карпиным (проблемы есть только у Прохина, который как раз до этого не сталкивался с тренером).

Прямо сейчас «Ростов» – одна из самых гибких команд РПЛ, которая сочетает элементы автобуса и прессинга, а также стремится к разным вариантам выхода из обороны в атаку (короткие передачи, забросы на Комличенко, диагонали от центральных защитников, участие вратаря Сергея Песьякова).

«Ростов» качественно обороняется, несмотря на постоянное переключение между режимами (прессингующие 4-3-3 и автобусные 5-4-1). Главная роль – у Глебова

Команда Карпина – одна из самых прессингующих в лиге. «Ростов» встречал соперников узкими 4-3-3, где вингеры разбирали центральных защитников, Комличенко отходил немного глубже к опорникам, а тройка полузащитников высоко располагалась на одной линии (при этом Глебов покрывал огромное пространство – встречал на чужой трети или садился в линию к защитникам).

Были и другие варианты – например, Чернов приходил в опорную зону и вместе с Комличенко играл по второму опорнику (восьмерки обороняли полуфланги, а Глебов садился к центральным защитникам).

В определенных ситуациях «Ростов» стремится к мгновенному откату – за него отвечает тройка полузащитников. Например, после забросов соперников они быстро возвращаются и поджимают вместе с центральными защитниками.

Еще одна деталь – компактный переход на 5-4-1 через Глебова, благодаря которому центральные защитники агрессивнее страхуют крайних и выскакивают в полуфланги за нападающими.

Например, так «Ростов» максимально выключил ЦСКА. До выезда в Ростов москвичи наносили 15 ударов за игру (9,6 – из штрафной), а против Карпина – всего 10 (7 – из штрафной). Армейцы подходили к штрафной Песьякова, но только в двух играх ожидаемая опасность их ударов была ниже.

«Ростов» неидеален сзади, но переключаясь между режимами, входит в топ-5 оборон чемпионата. При этом Карпин вынужденно ротирует защитников: Прохин и Виктор Мелехин получали красные карточки (против ЦСКА в центре играл Сильянов), Максим Осипенко – единственный, кто выходил во всех матчах.

«Ростов» очень вариативен при выходе из обороны в атаку, но мало забивает с игры

«Ростов» – пятый в РПЛ по голам, но с игры стал забивать совсем недавно (реализовали 5 пенальти, еще 5 раз забивали после угловых, меньше голов с игры только у «Торпедо», «Факела» и «Урала»). Качество моментов без учета пенальти тоже смущает– 11-е место, опасность на уровне «Факела» и «Пари НН».

При этом «Ростов» становится более комбинационным: пятый по владению мячом (54%, в прошлом сезоне – 50,7%), чаще бьет после позиционных атак (8,5 – в сезоне-2021/22, 9,7 – в этом) и лидирует по атакам через середину (34%).

Команда Карпина имеет несколько вариантов построения позиционной атаки:

• переход на 3-4-3 через Глебова, когда «Ростов» насыщает середину смещениями вингеров (Полоз и Тугарев уходят в полуфланги, освобождая края для подключений крайних защитников Сильянова и Чернова);

• эпизодически тройка разыгрывающих создается благодаря Песьякову (например, это происходит, когда соперник прессингует в 3-4-3 – так было против «Сочи» и «Пари НН»). В таких ситуациях Глебов поднимается между линиями;

• диагонали от центральных защитников – Мелехин/Прохин и Осипенко (плюс Глебов и Песьяков) активно ищут варианты на флангах. Качественное начало атаки и высокие позиции крайних защитников вывели «Ростов» в лидеры лиги по количеству кроссов;

• уходы Комличенко в глубину. Николай опускается, чтобы выиграть верх после длинной передачи или помочь «Ростову» выйти через короткий пас.

Благодаря созданию троек в первой стадии атак центральные защитники двигаются с мячом на чужую половину поля. Особенно часто это делает Осипенко.

Первый гол «Ростова» с игры был забит именно благодаря активности Осипенко, а также уходу Комличенко в глубину. Осипенко не нашел вариантов для быстрой передачи и сделал несколько шагов вперед, после чего шведой забросил на Комличенко (если бы вели статистику по передачам внешней стороной стопы от центральных защитников, Осипенко точно лидировал).

Комличенко отклеился от защитника и перевел на свободный правый фланг.

Здесь два подряд прекрасных примера: в первом случае – перевод Мелехина на фланг с последующим подыгрышем от Комличенко, во втором – короткий пас Осипенко в начале атаки с заполнением середины от тройки нападающих.

Матч со «Спартаком» – еще один пример вариативности «Ростова». Абаскаль рассказывал, что готовился к длинным передачам и игре на подборах. Возможно, для борьбы с забросами «Спартак» высоко прессинговал, но давление срабатывало только при фланговых атаках от ворот Песьякова (когда он отдавал Осипенко или Мелехину).

План провалился благодаря классной работе «Ростова» в опорной зоне москвичей – Комличенко выигрывал борьбу, а полузащитники опережали Умярова на подборах. «Ростов» регулярно создавал моменты через середину: Полоз сравнял после комбинации с Комличенко и Тугаревым, стартовая фаза атаки перед вторым голом – перевод на свободный фланг, начало третьей атаки – выигранная борьба Комличенко и готовый к подбору Уткин.

«Ростов» – лидер РПЛ по голам после стандартов и пенальти

Подачи «Ростова» – один из главных сюжетов старта РПЛ. До пятого тура команда Карпина забивала исключительно со стандартов:

• Уткин и Комличенко организовали 3 гола против «Динамо» (1:1), «Локомотива» (2:2) и «Химок» (1:0);

• Уткин сравнял счет после розыгрыша углового с «Локо» после ошибки Худякова;

• Комличенко и Полоз реализовали пенальти с «Оренбургом» (2:1) и «Пари НН» (4:3);

• Уткин забил прямым ударом со штрафного в Нижнем.

После первых голов с игры роль стандартов не снизилась: на последних минутах «Ростов» пробивал пенальти против «Сочи» (2:2, могли забить победный) и «Торпедо» (1:0, победный гол), с него же добили «Спартак» (4:2).

ЦСКА и «Сочи» близки по процентному соотношению голов с пенальти, «Факел» забил 42% со стандартов, но в лиге нет команд, которые так же равномерно, как «Ростов», распределяют голы после пенальти и штрафных/угловых.

После третьего тура «Ростов» не забивал после штрафных и угловых, но все равно конвертировал подачи в опасные моменты: заработал пенальти с «Пари НН» и «Торпедо», а также отыгрался в матче против «Сочи» (Мещанинов срезал после подачи Уткина).

Дополнение к стандартам – выигранные подборы, которые позволяют продолжать атаку. В игре с «Сочи» ростовчане мощно поборолись на ауте, после чего Глебов прострелил на Комличенко, а в других играх создавали второй темп под новые подачи.

«Ростов» разнообразен и на угловых: игроки набегают на ближний угол, занимают его заранее (освобождается дальняя штанга), разбегаются по вратарской из одной точки. На угловых ищут не только Комличенко, но и Осипенко (остальные опасно открываются на дальней штанге).

Уткин – главный по стандартам (особенно подачи со штрафных), но часть угловых подает Полоз. Уткин идеально навешивает из разных точек поля – «Ростов» пользуется его умением закручивает в сторону или от ворот.

Например, в этом эпизоде интересно отработал Голенков: ворвался в штрафную, увел за собой соперника, а по уходящей траектории вбежали двое (в итоге пробил Мелехин).

Забегание Голенкова – работа тренерского штаба и следствие первых туров, когда Комличенко постоянно забивал после подач со штрафных. Голенков не впервые обострил на стандартах – так же он располагался на штрафном против «Сочи».

Также «Ростов» использует розыгрыши на третьего. Например, в матче против «Сочи» Осипенко создал ширину (Мелехин блокировал игрока), а со «Спартаком» классно выбежал Полоз.

***

«Ростов» – одна из самых гибких и тренерских команд РПЛ. Карпин развивает разные стадии игры: настраивает прессинг, прагматично переходит на автобус по ходу матчей, использует разные фишки для позиционного владения. Также тренер развивает игроков (сильный прогресс – у Глебова, Комличенко и Осипенко).

Карпин и подстраивается под соперников: более оборонительный вариант с Селявой в центре поля под «Спартак», атакующая состав с восьмеркой Кириллом Щетининым под аутсайдеров, выходом Голенкова под усиление давления на штрафную «Торпедо», идея с выходами Песьякова против ЦСКА. Роль Глебова тоже зависит от соперников (например, со «Спартаком» часто поджимал на чужой половине).

Очевидно, для еще более острых атак «Ростову» не хватает игроков, которые обыгрывают 1-в-1, но недостаток класса компенсируется тактическим разнообразием.

Фото: ФК «Ростов»