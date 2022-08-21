«Динамо» затянуло «Спартак» в свою зону комфорта. Помогли фланговые ловушки

Разбор московского дерби.

«Динамо» победило «Спартак» 1:0.

В этом сезоне «Динамо» уже сильно отличается от версии при Сандро Шварце. К дерби со «Спартаком» команда Славиши Йокановича подходила 11-й в Мир РПЛ по xG с игры, 15-й по владению, последней по ударам с игры и интенсивности прессинга.

Серб неоднократно рассказывал о тяге к атакующему и доминирующему стилю, но обстоятельства заставляют играть прагматично: «Наша команда серьезно обновилась, и я стараюсь ставить футбол, который приносит результат. Я предпочитаю владение, но сейчас у нас очень скоростная команда, которая старается быстро доводить мяч до финальной трети поля и создает опасные моменты за счет всего пары передач».

«Спартак» воспринимался совершенно иначе: выдал один из лучших стартов в своей истории, набрав 13 очков в 5 матчах (разница голов – 14:3), держался лучшим по xG с игры (12,54, ближайшие преследователи – «Крылья Советов» и ЦСКА с 8,37), опережал всех по ударам из штрафной, а Промес и Зобнин лидировали по созданным моментам и сверкали в топ-5 по пасам под удар и прямому вкладу в атаки.

«Динамо» не претендовало на владение – так поставило «Спартак» в неудобные условия (пока слишком большая зависимость от контратак)

Кажется, интрига по характеру матча была минимальной – все осознавали, что «Динамо» отдаст мяч. Во-первых, Йоканович пока не стабилизировал ситуацию (еще не сыгрались центральные защитники, приходится ротировать сочетания в полузащите и на флангах). Во-вторых, просматривалась тенденция, при которой «Спартак» разрывал соперников с очень открытой и смелой структурой, при этом выдавая сомнительные отрезки против организованных компактных блоков при длительном владении.

Например, «Спартак» доминировал над «Краснодаром» (4:1) только после удаления Черникова, тогда как в равных составах с трудом разыгрывал от ворот и обошелся без качественных подходов к чужой штрафной (до удаления ни разу не пробили из штрафной с игры).

Затем классно разорвал «Оренбург» (4:1): Абаскаль подготовился к стандартам гостей (первый угловой – не только ошибка Гошева, но и удар по слабому месту на дальней штанге), а команда идеально пользовалась смелостью соперника и была готова к свободным зонам.

Среди проблемных отрезков – стартовые 45 минут против «Урала» (2:0). Да, «Спартак» владел инициативой и сделал результат, но интересна специфика нападения: команда Шалимова неплохо закрылась (все удары из штрафной – контратаки после обрезов + попытка после аута, а удары издали – результат позиционок), а настоящее уничтожение началось, когда «Урал» раскрылся.

Абаскаль наладил игру в переходных фазах, дал необходимую свободу лидерам, подготовил хорошие стандарты против «Краснодара» и «Оренбурга», нашел оптимальные позиции для сочетания Мозеса, Промеса, Зобнина и Соболева – однозначно, на старте проделана топовая работа, «Спартак» шикарен в контратаках, но по позиционным атакам еще много вопросов.

«Динамо» сохранило привычную модель игры при Йокановиче, чтобы поставить «Спартак» в усложненные условия и минимизировать последствия контратак.

«В четырех из шести стартовых матчей мы сыграли на ноль, и это очень важно в футболе. Мы играем так, чтобы побеждать. Стараемся играть надежно в обороне и действовать остро в атаке. Сегодня нам противостояла очень мастеровитая команда, и все равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот», – закреплял успех Йоканович.

Показываем, почему опасно раскрываться против «Спартака». Без контратак команда Абаскаля создала меньше «Динамо»

На стартовом отрезке «Динамо» несколько раз удачно поднималось в давление, но спуски Промеса все усложняли.

Например, в этом эпизоде он разбил первую стадию прессинга: сначала создал ситуацию 2-в-1 против Тюкавина, а затем отдал на свободного Джикию (в первой фазе пас на Георгия означал передачу под давление Макарова, а теперь Денис вынужден думать о фланге).

Его действия оставили Тюкавина против Джикии, Селихова и Умярова (Макаров уже откатился глубже) – Наиль получил мяч практически без давления и отрезал пятерку прессингующих, найдя Промеса на фланге.

В итоге Промес и Хлусевич разогнали атаку по флангу, Игнатов и Умяров помогли закрепиться, а Зобнин разобрался с Сазоновым и выкатил на Квинси.

Еще один эпизод, где «Динамо» смело прессинговало: Фернандес выбросился за Соболевым, бросил позицию, команда не успела перестроиться. Итог: опасная атака по свободному флангу с навесом, который прервал Паршивлюк.

«Динамо» играло очень низко. Таков был выбор соперника. Мы должны были лучше вскрывать оборону» – короткое резюме Абаскаля. «Спартак» территориально доминировал (67,7% владения, 226-93 – передачи на финальной трети, 68-22 – передачи в штрафную), но явного превосходства не достиг (8-8 – удары из штрафной, 0,9-1 – xG).

• Нужно признать, что до гола Тюкавина «Спартак» был чуть острее (атака с ударом Промеса, удар Соболева из-за штрафной, угловой с попыткой удара Мартинса с угла вратарской – «Динамо» лишь раз вывело на удар Скопинцева и воспользовалось ошибкой Умярова).

• Гол радикализировал игру, «Динамо» село глубже (чаще отказывалось от прессинга на чужой трети), но все равно было опаснее – Фернандес попал в штангу после подачи Захаряна со штрафного.

• Команда Йокановича провела несколько атак через середину (Славиша рассказывал о важности игры через эту зону в предматчевом интервью).

• Динамовцы создали больше моментов в последние полчаса (штанга Фомина, удар Грулева из-под Денисова, перекладина Сазонова), тогда как «Спартак» нанес всего 3 удара (2 – заблокированы).

Йоканович подготовил фланговые ловушки и насыщал штрафную

В этом сезоне «Динамо» играет с новыми требованиями к обороне: пара центральных защитников редко выходит из створа ворот (раньше такое требование было только при игре в штрафной), а Скопинцев и Паршивлюк располагаются еще уже, чем при Шварце.

Йоканович дополнительно подстроился под особенности «Спартака» – например, Сазонов и Фернандес часто играли персонально против Соболева и Промеса (или Зобнина/Игнатова, если они менялись позициями), крайние защитники реагировали на создание ширины от Зобнина/Мартинса/Хлусевича/Денисова (но при ситуации 1-в-2 не выбрасывались, а заужали оборону, предпочитая навесы, а не возможные передачи за спину).

Деталь, определившая ход матча, – фланговые ловушки. «Динамо» стремилось к компактности, поэтому разбирало игроков на краях и группировалось около активного фланга.

Важный момент – качественная игра по цепочке. В некоторых эпизодах «Спартак» разбирался с давлением, но не адаптировал структуру. Вот хороший базис: Джикия качественно отрезал Моро-Гагнидзе-Макарова, а Промес покатил на свободного Зобнина.

Но Фернандес сместился левее и заблокировал включение Игнатова.

Фернандес – лучший игрок матча. Парагваец сделал 9 выносов, успокоил игру в нескольких сложных эпизодов, выиграл 8 верховых единоборств из 13.

После матча Абаскаль признал, что «Спартак» нуждался в улучшенных взаимодействиях на краях: «Схемой 4-4-2 мы хотели изменить игру, хотели создавать больше напряжения на флангах. При этом на поле остались два центральных нападающих, они должны были отвлекать центральных защитников, добавить им больше проблем». Но замены не повлияли на качество – «Динамо» все равно разбирало фланги.

Кажется, Йоканович был готов к постоянным навесам – защитники постоянно откатывались в штрафную. Когда динамовцы проигрывали эпизоды 1-в-1 или не успевали за переводами, они насыщали штрафную и зону подбора – «Спартак» количественно проигрывал и за последние 20 минут нанес всего 1 удар из штрафной после углового.

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Автобус Йокановича лишил «Спартак» быстрых отрывов и качественных контратак.

Важно признать, что в первые 25 минут «Спартак» контролировал игру и создал несколько хороших подходов. Но дальше доминировал стиль «Динамо», с которым не позволили сопернику разбежаться.

После матча Абаскаль выдал необычную статистику: «Соперник заблокировал 25 или даже больше ударов, мы подали 14 угловых». По данным Whoscored и Opta, «Спартак» заблокировал 9 ударов из общих 18.

Команда оказалась не готова к режиму постоянного взлома, хотя интересные идеи все-таки проскакивали – периодически благодаря Игнатову или восьмеркам «Спартак» создавали ситуации 2-в-1 против крайних защитников, но «Динамо» предпочитало не выбрасываться, а оборонять пространство за спиной. Прессинг «Спартака» тоже неплохо работал: разбирали «Динамо» на флангах (восьмерка по крайнему защитнику, опорник по Гагнидзе или Фомину, крайний защитник по вингеру, Джикия/Литвинов по Тюкавину) – так команда Абаскаля создала подход с ударом Зобнина и совершила несколько возвратов.

«Динамо» попало в комфортные условия и обороняло преимущество через фланги с численным перевесом в штрафной. Благодаря стандартам «Динамо» оказалось гораздо опаснее «Спартака». С игры тоже были перспективные подходы (удар Скопинцева, попытка Грулева после разрезающей от Гагнидзе и забег Тюкавина с блоком от Джикии), но здесь «Спартак» не сильно уступил (шанс Промеса, контратака в конце с прострелом Николсона), хотя был обязан выжимать гораздо больше из такого территориального доминирования.

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Фото: fcdm.ru; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com