Мучение «Зенита» – поиск топ-вратаря на годы. Что не получилось с Лодыгиным, Луневым, Кержаковым, Крицюком?

Исследование Ильи Васильева.

Вратари – самая слабая и нестабильная позиция в современной истории «Зенита». В других топ-клубах не было такой сильной неопределенности с первым номером, как у «Зенита» в эпоху после Вячеслава Малафеева.

• Юрий Лодыгин полноценно заменить Малафеева не смог. Он хорошо начал, но в первом сезоне допустил ключевую ошибку в борьбе за титул-2013/14 (выронил мяч в матче с «Локомотивом»), а по ходу сезонов-2015/16 и 2016/17 дважды выпадал из основы из-за грубых оплошностей;

• Андрей Лунев провел стабильные полтора года, но в сезоне-2018/19 стал пропускать издали, получил травму и подпустил к себе Михаила Кержакова;

• Кержаков играл из-за ошибок и травм конкурентов – и не стал стопроцентно основным. Последний сезон оказался самым слабым: Кержаков сильно сдал на старте (всего 68% отбитых ударов, в сезоне-2020/21 – 76%) и допускал ошибки в конце чемпионата (например, против «Бетиса» и в чемпионском матче с «Локо»);

• Станислав Крицюк получил неприятную травму, но не впечатлил и до нее (нервно играл на выходах), в результате вернулся в «Жил Висенте»;

• Даниил Одоевский наигрывался на зимних сборах, стартовал в Лиге Европы в гостях у «Бетиса» (0:0), но из-за ошибок с «Рубином» (3:2) и травмы пальца снова вышел только после чемпионства «Зенита». Летом Сергей Семак рассказывал, что доверяет Даниилу, но в игре с «Ахматом» (1:1) молодой вратарь получил красную перед важным матчем с ЦСКА;

• еще в Санкт-Петербург приехал Иван Куарезма, всю карьеру игравший во второй бразильской лиге, плюс ранее «Зенит» возвращал из аренд Егора Бабурина и Александра Васютина, в последний момент отказался от Дениса Адамова.

Итог – все 9 лет «Зенит» мучается в поисках топ-вратаря.

Лодыгин сам виноват в регрессе: он прекрасен на линии, но не адаптировался к требованиям Виллаш-Боаша и Луческу и психологически поплыл

Вот как о приглашении Юрия Лодыгина рассказывал тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков:

«У нас были видеонарезки с его участием, но хотелось посмотреть на Юру вживую. Я попал на очень хороший матч в его исполнении: шел дождь, но Лодыгин продемонстрировал все свои лучшие качества. Не скрою, первая мысль была такая: «Вот он, почти готовый вратарь». Именно в тот момент начались проблемы со здоровьем у Славы Малафеева, которому уже было физически тяжело играть на таком высоком уровне».

Лодыгин сразу попал в старт, выиграв конкуренцию у Егора Бабурина, и быстро понравился болельщикам: играл эмоционально, впечатлял хорошей реакцией и эффектно смотрелся на ленточке. Отрезок при Лучано Спаллетти прошел без глобальных сбоев, но в Лиге чемпионов все равно были вопросы. Например, Лодыгин странно задергался на голевом угловом против «Атлетико» (1:3), не хватило шага для прыжка против «Порту» (1:1), отбил перед собой с «Аустрией» (1:4), дважды пропустил в ближний от «Боруссии» (2:4).

Лодыгин классно начал при Андре Виллаш-Боаше весной 2014-го (взял два пенальти с «Крыльями»), но ошибался в потенциально чемпионских играх: неудачно вышел против «Локо» (получилась скидка на Ткачева – 1:1) и пропустил под собой дальний удар Кевина Кураньи (2:4).

В чемпионском сезоне-2014/15 Лодыгин стал одним из лучших вратарей лиги: отбил 78% ударов (против 73% годом ранее), лучше только Андрей Дикань – 82%.

Статистика улучшилась с приобретением Эсекиэля Гарая и достижением баланса на поле: «Зенит» был вторым по создаваемой опасности и первым по качеству обороны (допущенные xG). Вместе с командой прогрессировал и Лодыгин: точнее играл на выходах (было 85% успешных – стало 92%) и чаще отбивал удары со средней дистанции (было 63% – стало 78%).

Странные ошибки пошли в сезоне-2015/16, но стиль Лодыгина поменялся еще в начале работы с Виллаш-Боашем: новый тренер вратарей из штаба Андре просил, чтобы вратарь поднимался выше и страховал защитников.

В итоге Лодыгин чуть не привез в первом туре сезона-2014/15 против «Арсенала»: сыграл на опережение, но выбил прямо на Владислава Рыжкова. Голов после конкретных ошибок Лодыгина не было, но эпизоды с неверной трактовкой случались. Был и другой спорный момент – слишком высокая позиция при ударах соперника (периодически застывал в паре метров от линии ворот или не успевал вернуться на стандартах).

Скриншоты сделаны в InStatScout

Вот что про это вспоминал сам Лодыгин: «Единственное, что предложил [тренер вратарей] Корт – при подстраховке защитников, если команда на чужой половине, подниматься чуть выше. Пару раз я ошибся. Например, в московском матче со «Спартаком». Пытаясь прочитать передачу, сделал несколько шагов вперед – и Попов наказал. Но, кроме тех проколов, было эпизодов сто со знаком плюс, когда вовремя выбегал из ворот, подчищал, страховал.

Что касается других ошибок, то с работой Корта они не связаны. Совершал их в каком-то помутнении. У меня к Корту вопросов нет. Доверял, поддерживал. На лавочку я тогда сел после третьей или четвертой ошибки. Сказали: «Юра, передохни. Разберись, что в твоей голове происходит». Затем в состав вернули».

Результативных ошибок стало очень много: Лодыгин посыпался на выходах (не попадал по мячу против «Рубина», застыл в полупозиции с «Краснодаром», не разобрался с Ломбертсом против ЦСКА плюс странно выбежал на Щенникова, запустил за шиворот удары Попова и Зе Луиша) и пропускал легкие мячи (между ног от «Краснодара», дважды – от «Валенсии»). Михаил Бирюков практически не работал с вратарями при Вилле Корте из-за незнания английского. Вот что он вспоминает о высокой игре «Я ему всегда говорил: «Юра, если ты далеко выходишь из ворот, ты должен всегда читать игру. В случае чего ты никогда не скажешь, что тебя так просил играть тренер – только ты отвечаешь за то, чтобы тебе не забросили мяч за шиворот». Но оказалось, что к новым требованиям он был не готов».

Потом пришел Мирча Луческу. Лодыгину изначально нравилась работа с румынским тренером, так как вратаря все чаще вовлекали в игру (а Виллаш-Боаш часто останавливал тренировки, если шел пас на голкипера). «Очень много бегаем, пытаемся держать мяч. Вратарь не должен его выбивать, только в самом крайнем случае, – рассказывал Юрий. – Надо пытаться всегда найти своего, не делать рискованных передач. Мистеру нравится, что я играю высоко и страхую защитников. Подчеркивал, что я должен участвовать в развитии атаки, помогать перевести мяч с фланга на фланг».

Но Лодыгин снова начал ошибаться: отдавал плохие передачи и терял ворота. В проблемах он обвинил Луческу: «Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: «Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу». А когда нас прессинговали и я делал длинную, он говорил: «Не надо длинную».

Почему я ошибся в матче с «Ростовом»? Когда тренер пришел, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: «Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай что хочешь – только не длинную».

Луческу ответил: «Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы – в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, – в чемпионате и в Кубке России.

Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным.

Если подвести итог, Лодыгин внес вклад в вылет «Зенита» из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против «Спартака», «Краснодара» и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внес в это свой вклад.

Что касается слов Юрия о передачах – когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед».

Зимой 2017-го «Зенит» купил Андрея Лунева из «Уфы».

Лунев успокоил защиту «Зенита», но в сезоне-2019/20 стал пропускать издали и получил несколько травм

Лунев перешел в «Зенит» после 8 матчей за «Уфу», а в апреле 2017-го стал основным и пропустил 5 голов в 10 играх. Андрей смотрелся надежнее Лодыгина во всех компонентах и чаще выручал при ударах из штрафной.

При Роберто Манчини Лунев тоже остался основным и практически идеально начал сезон, пропустив всего 9 голов в 16 играх (выпадал только из-за травм). «Зенит» поначалу держал звание лучшей обороны чемпионата: минимально пропускал и почти не позволял бить (за сезон Лунев пропустил всего 1 гол из-за штрафной). Претензий по игре ногами тоже не возникало: Андрей отыгрывался с защитниками, когда не было давления, либо выбивал вперед из-за отсутствия вариантов.

В первый год Сергея Семака для вратарей ничего всерьез не менялось: команда искала Дзюбу длинными передачами (в первой половине сезона благодаря Паредесу, во второй – через Ракицкого), а Лунев практически не ошибался. Единственный отрезок, который подсветил Семак – конец года, когда Лунев не выручил против «Рубина» (1:2) и «Арсенала» (2:4). Правда, главный тренер сразу объяснил, что Лунев устал из-за тяжелой осени (играл за сборную в Лиге наций-2018).

Но реальная проблема постепенно назревала: Лунев все чаще пропускал издали именно после назначения Сергея Семака и его тренерского штаба. С одной стороны, в сезоне с Манчини Андрей отразил 46% средних ударов (возможно, погрешность InStat), но фактически пропустил всего 1 гол из-за штрафной (при Луческу – 0, в «Уфе» – 1).

В первые полгода при Семаке Лунев пропустил уже 5 раз из-за штрафной, но здесь важно уточнение – трижды это случилось против «Локо» (5:3, в одном из случаев помешал рикошет). Тенденция развилась после зимнего межсезонья (летом 2018-го сборники вернулись в «Зенит» незадолго до начала чемпионата), когда Лунев постоянно работал с новым тренерским штабом. После зимы-2019 Лунев пропустил 12 ударов из-за штрафной, некоторые – сериями (9 из них – в 2019 году):

– 3 гола в 4 играх Лиги Европы-2018/19;

– 2 мяча за 8 дней от «Локо» (2:3) и «Тамбова» (2:1) плюс пустил в ближний от Смолова;

– еще 2 – уже в сентябре.

Возможно, Луневу мешала травма, о которой рассказывал Семак: «К сожалению, есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу. Мы думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы», – сказал Семак (Лунев выбыл в начале октября 2019-го, вернулся только к сборам).

Лунев не играл на первом зимнем сборе, но затем ворвался в состав и идеально провел товарищескую игру против ЦСКА (3:2) – в итоге Андрей выиграл конкуренцию у Михаила Кержакова и Александра Васютина, но в матче с «Ахматом» (1:1) получил травму, выбивая мяч от ворот.

Травмы – еще одна неприятная история. За последние два сезона в Санкт-Петербурге Лунев пропустил много матчей из-за разных повреждений. Здоровье вообще стало одной из главных причин постоянных вратарских перестановок. Когда Лунев вернулся в начале декабря 2020-го, Кержаков получил травму на тренировке, а затем был заменен против «Ростова» в конце февраля – так он пропустил несколько туров и потерял место в старте.

В итоге Лунев справедливо вытеснил Юрия Лодыгина: не пожарил при Луческу и Манчини, качественно пасовал в первые полтора года в Петербурге (логично считался вторым в стране после Акинфеева), но не справился с нагрузкой после ЧМ-2018 (устал в конце года, чаще ошибался и пропускал издали), хотя после спадов стабильно возвращал неплохую форму.

Кержаков плохо играл ногами и сдал в сезоне-2021/22, а Крицюк слишком нервничал на выходах

Вся карьера Михаила Кержакова связана с постоянными трансферами и арендами из «Зенита»:

– в 2008-м поехал в ульяновскую «Волгу»

– в 2009-м попал в астраханский «Волгарь»

– в 2010-м перешел в «Аланию»

– в 2011-м оказался в нижегородской «Волге» свободным агентом

– в 2013-м его выкупил «Анжи»

– в 2015-м вернулся в «Зенит», но спустя два года заканчивал сезон в «Оренбурге» и пережил ссылку в «Зенит-2».

Кержаков стал реально претендовать на основу: Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу рассматривали Михаила на Кубок России, а попадал в старт он только при постоянных ошибках Лодыгина.

После возвращения в Петербург Кержаков почти идеально воспользовался ошибками Лодыгина: уверенно действовал на выходах в ЛЧ против «Гента» (2:1) и «Лиона» (3:1) плюс обошелся без детских ляпов в РПЛ. Но после перезагрузки Лодыгин вернулся в старт, а Кержаков был основным в Кубке. Похожая история случилась и при Луческу: к нему не было больших вопросов (мог что-то поделать лишь с одним пропущенным в Грозном), хотя обошлось и без суперспасений.

«При Виллаш-Боаше я сыграл нормально, но этого не хватило. Если показал бы феноменальную игру, думаю, меня не посадили бы. Вот и весь анализ», – вспоминал Кержаков в интервью Sports.ru

«Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась», – продолжил Кержаков.

В сезоне-2019/20 Кержаков классно заменил Лунева: 85% отбитых ударов – лучший результат лиги, здорово играл на выходах (правильно выбирал моменты для игры кулаком и ловли намертво, даже попадал в команду недели Лиги чемпионов). Правда, зимой Лунев провел идеальный решающий матч на сборах, и Кержаков вернулся на лавку.

В золотых сезонах «Зенита» от Кержакова не требовались сложные вещи. Ему не приходилось постоянно играть ногами (достаточно понимания, куда смещались Дзюба и Азмун), он спокойно играл на выходах, а качество нападения в РПЛ позволяло ставить вратаря без уникальных скиллов.

Кержаков прекрасно понимал, что игра ногами – его слабое качество: «Во мне не заложена игра ногами, особенно левой, она как подставка остается и сейчас. Конечно, я ее немного улучшил, могу выбить в одно касание, но не могу отдать плассер.

Если я работал бы над этим в детстве, конечно, было бы по-другому. Плюс тогда не было таких требований в игре ногами. Не говорили, что нужно переводить мяч с одного фланга на другой, нужно было просто выносить подальше от ворот. Тогда лучшим считался тот, кто дальше всех выбивал – все, больше никаких критериев».

Еще в прошлом сезоне «Зенит» готовился к обновлению вратарской линии через подписание Крицюка (об этом – ниже), а неудачная игра Кержакова лишь этому способствовала. После мощной игры с «Химками» (3:1, регулярно спасал) начался спад: Кержаков пустил глупый гол с острого угла от Смолова (не засчитали), ошибся на выходе в Ростове, снизил процент сэйвов с 76 до 68, плохо отдавал передачи (а это все-таки важно).

«Мы делаем акцент на игре ногами. В целом мы уделяем внимание нюансам, но не забываем, что в первую очередь вратарь должен играть надежно, на своих сильных качествах. Да, хотелось бы, чтобы они максимально соответствовали современному футболу, когда вратарь чуть ли не как полевой должен действовать. Но если какие-то качества не так сильно развиты, как у европейских вратарей, не стоит давить и заставлять. Прежде всего нужен минимум ошибок», – объяснял тренер «Зенита» Юрий Жевнов еще в 2020-м (помогает Бирюкову с 2018-го).

Подписание Крицюка укладывалось в эволюцию «Зенита»: он играл за «Краснодар», где участвовал в построении атак, тогда как Кержаков сдал даже в своих ключевых качествах. Например, эффект от игры ногами другого уровня ощущался против «Ахмата» (3:1) и «Челси» (0:1), когда Крицюк неплохо перебрасывал мяч на фланги и спокойно его контролировал. Правда, начались иные проблемы: Крицюк пропустил несложный удар Антона Зиньковского (2:1), плохо фиксировал некоторые мячи (например, в домашней игре с «Ювентусом» – 0:1), пожарил на выходах в Турине (2:4), пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Внутренние резервы тоже подкачали: Кержаков ошибался против «Бетиса» (2:3) и «Локо» (3:1), а Одоевский не перенес уверенность на топ-уровень (не фиксировал подачи в Севилье – 0:0, пропустил простые голы с «Рубином» – 3:2).

В итоге Кержаков оказался идеальным вторым номером, способствующим классной атмосфере и всегда готовым подстраховать конкурентов. Но его манера игры не вписывается в новый стиль Семака – Кержаков не готов к конструктивной игре ногами и не тащил в последнем сезоне, а Одоевский пока не оставил цельного впечатления.

Одоевский сейчас смотрелся лучше, чем в прошлом сезоне, но ошибся на подстраховке против «Ахмата»

Даниил Одоевский дебютировал за «Зенит» в гостевой игре с «Бетисом» (0:0). В створ его ворот не пробили ни разу, но дважды он не зафиксировал мяч при подачах (в первом случае оправданно, во втором – вышло неприятно, но спас зенитовский подбор). По игре с мячом вопросов не было: «Бетис» почти не давил, поэтому Даниил играл с ближним или выносил вперед. Против «Рубина» (3:2) стало чуть лучше: Одоевский добавил передачи на фланги и быстро вводил рукой. Правда, пропустил несложный удар Лисаковича, но при этом и спас на последних секундах. Отрезок закончился травмой пальца: Одоевский разорвал связки и вернулся в основу только после чемпионства.

В конце сезона Одоевский дважды пропустил в трех матчах. «Нижний» забил с пенальти (0:1), тогда как гол Соболева, возможно, вратарский: Алип проиграл борьбу, Одоевский занял позицию в ближнем углу, но все равно не добрался до мяча. Стилистически матчи с «Химками», «Спартаком» и «Нижним» похожи на дебютные игры Одоевского: на него минимально давили соперники, а ответственность за результат практически упала. Если прессинг все-таки оказывали, Даниил достаточно спокойно из-под него выбирался: несколько раз банально перебивал, грамотно подстраивался под центральных защитников, но были и более тонкие эпизоды.

В новом сезоне Одоевский смотрелся увереннее, но допустил несколько помарок в Суперкубке (спорная ситуация между ним и Чистяковым, странная свеча в конце матча, после которой «Спартак» опасно пробил), а затем ошибся при выходе против «Ахмата» (0:0). По эпизоду одна из главных претензий к Ловрену, которого легко обогнал Садулаев, но Одоевский не успел к вингеру, хотя мог прочитать эпизод лучше – Лечи подобрал бы мяч на углу штрафной, и ему пришлось бы на скорости резать угол.

Возможно, дело в стиле и требованиях к Одоевскому. Он и в прошлом сезоне регулярно страховал защитников, выбегая за штрафную. И в новом сезоне Даниил дополнял высокую линию обороны и несколько раз чистил спорные мячи.

В отражении ударов в новом сезоне Одоевский тоже прибавил: несколько раз спас с «Химками» и вытащил выход один на один «Локо». Одоевский – лидер РПЛ-2022/23 по отраженным ударам (88%), но необходимо учитывать, что ударов в створ было всего 8 (данные InStat). Похожая ситуация и с точностью передач: Одоевский на первом месте (91%), но Сергей Песьяков, идущий вторым, делает на 14 передач за игру больше. Длинные передачи Одоевского – среди худших в лиге по качеству (67%, меньше только у Шунина, Худякова и Гошева).

Семак подчеркивал, что Одоевскому дают играть, чтобы он почувствовал уверенность и набрался больше опыта. В последних матчах он смотрелся лучше, чем во время дебютного отрезка (сделал несколько сэйвов, подчищал мячи за штрафной), но затем нелепо удалился после ошибки Ловрена. Вряд ли один привоз все перечеркнет, поэтому Одоевский может выиграть конкуренцию у Кержакова и Ивана, но пока рано говорить, что Даниил – потенциальный топ-вратарь.

Кто виноват в отсутствии прогресса вратарей «Зенита»?

Первая причина – глобальная. Россия существенно отстает от европейских методик, мало тренеров, которые переносят новые тренды – по сути, до РПЛ только недавно дошло, что пора научиться играть ногами, а вратари с навыками Юрия Дюпина (владеет двумя ногами и участвует в развитии атак) и Сергея Песьякова (в «Ростове» Карпина становится третьим разыгрывающим) – исключения.

Виталий Кафанов подробно рассказывал , что в России плохо развита вратарская школа: «Идея создания системы обучения тренеров вратарей давно напрашивалась в России, а ее не было. Вратарь заканчивал игровую карьеру, а потом звонил: «Где мне получить знания, чтобы работать тренером?» Ему говорили, что нужно сдать экзамен. А это немного другое: получается, что в средней школе десять лет ты не учился, а пришел сразу в институт на экзамен, заплатил деньги и сдаешь его. Начального уровня базовых знаний у нас не было. Раньше у нас любой мог стать тренером вратарей, даже тот, кто не имел теоретических и практических знаний.

Мы начали проводить семинары и снимать фильмы. Во-первых, не было системы обучения тренеров вратарей. Во-вторых, тренеры и вратари были сами по себе, нужно было всех объединить. В-третьих, хотелось обратить внимание на профессию тренера вратарей».

Схожую мысль высказал и Михаил Кержаков: игроков «Зенита» шокировали нововведения. «До возвращения в «Зенит» в 2015-м от меня не требовали особой игры ногами. До этого, может, в силу мест, которые занимали мои команды, требовалось упрощать.

Виллаш-Боаш тоже хотел, чтобы мы по возможности разыгрывали, но при Луческу начался кипяток. Мы не привыкли к таким жестким требованиям по игре ногами, моей квалификации точно не хватало, чтобы им соответствовать. Защитникам тоже было непривычно – возвращали мяч нам и прятались за спинами соперников.

На тренировках Луческу давал игру 5-в-5, где вратарь становился шестым полевым игроком. Нужно было выходить из-под прессинга – вот как раз тогда защитники отдавали назад и не открывались после этого. Посмотри на «Манчестер Сити», другие команды, где вратари отлично играют ногами – у них всегда есть два-три адресата. Это было самым сложным упражнением».

Вторая мысль – каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Юрий Лодыгин сдал из-за отсутствия школы и психологических проблем (рассказывал, что сильно переживал из-за ошибок) – и оказался не готов к новым требованиям. Он не сработался с тренером Виллом Кортом и проиграл конкуренцию Андрею Луневу и Михаилу Кержакову при Томе Рогиче.

Андрей Лунев провел качественный отрезок при Мирче Луческу и Томе Рогиче, стабильно отыграл сезон при Роберто Манчини (итальянец тоже привозил своего тренера, он работал в паре с Бирюковым), но сдал в реакции на дальние удары при Семаке.

Михаил Кержаков ближе к старой школе: играл за аутсайдеров, где требовалась игра попроще, и только сейчас столкнулся с необходимостью меняться.

Станислав Крицюк быстро сломался и выглядел психологически загруженным, а Даниил Одоевский пока молод (19 лет) и только привыкает к новым реалиям.

Третья мысль: влияние тренеров Кержаков и Лунев играли без провалов при Виллаш-Боаше, Луческу и Манчини. Это касалось и игры ногами: получалось находить центральных защитников и отдавать на фланги (до Луческу не было претензий и к Лодыгину – он ошибался на выходах). Спустя несколько лет лига изменилась – стало больше давления на вратарей и центральных защитников, а Лунев и Кержаков не прогрессировали.

За развитие вратарей в последние несколько лет отвечали Михаил Бирюков и Юрий Жевнов, но Лунев и Кержаков не улучшили игру ногами, а Андрей и вовсе регрессировал на ударах издали. Влияние на Крицюка и более современного Одоевского оценить сложнее из-за травм и маленькой дистанции работы. Пока мы не знаем конкретных деталей – Бирюков, Жевнов и вратари не рассказывали о тренировочном процессе. Но постоянный поиск голкиперов и регресс нескольких человек намекают на то, что здесь не все в порядке.

РИА Новости/Владимир Песня, Игорь Руссак, Александр Вильф, Магомед Абасов, Михаил Куравлев, Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press