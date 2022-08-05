«Краснодар» без легионеров – не топ-клуб. Проваливаются на стандартах и в центре поля и очень мало создают

Хоть и сохранили атакующую ментальность.

Весна 2022-го – вероятно, сложнейший отрезок в истории «Краснодара».

После 24 февраля клуб покинули все легионеры: центральные защитники Кайо и Хуниор Алонсо, левый защитник Кристиан Рамирес, центральный полузащитник Гжегож Крыховяк, атакующие полузащитники Реми Кабелла, Виктор Классон и Вандерсон, нападающий Эрик Бутхейм (а также Джон Кордоба, который из-за травмы не попал в заявку на вторую часть сезона-2021/22). Также «Краснодар» остался без главного тренера Даниэля Фарке и его помощников.

Несмотря на огромные потери, в весенней части чемпионата «Краснодар» набрал 21 очко в 12 матчах (третий результат после «Зенита» и «Сочи»).

Команда не сломалась благодаря клубной структуре (воспитали ярких Сафонова, Черникова и Сперцяна) и везению. Весной краснодарцы заняли 14-е место по качеству созданных моментов, 11-е – по качеству допущенных моментов. «Краснодар» превзошел соперников по созданным моментам всего в двух матчах.В итоге команда Александра Сторожука набрала на 10 очков больше ожидаемого (самое большое расхождение в лиге).

В этом сезоне ситуация слегка улучшилась: вернулись Кордоба, Рамирес и Кайо (он пока травмирован), подписали сербского центрального полузащитника Михайло Баняца. Старт чемпионата все равно выдался тяжелым: Петров и Рамирес не могли играть по 90 минут, Кордоба и Олусегун пропустили выезд в Екатеринбург, Кривцов и Сорокин получили повреждения и не сыграли в двух матчах из трех.

Кадровые проблемы отчасти объясняют невзрачный старт «Краснодара», но в игре с «Факелом» (2:2) состав был близок к оптимальному, а матч со «Спартаком» (1:4) показал, что в равных составах команде не хватает класса, несмотря на владение мячом и территорией до удаления Черникова. Выезд в Екатеринбург (3:1) – очередное доказательство, что резерв из академии пока не может качественно атаковать на дистанции.«Краснодар» вообще ничего не создал с игры, а до второго гола держался только благодаря Матвею Сафонову.

«Краснодар» не отладил атакующую структуру: с трудом взломал «Факел», а в матче с «Уралом» проиграл по качеству моментов

«Краснодар» – десятый в РПЛ по созданным моментам, пятнадцатый по ожидаемым забитым и пропущенным голам без учета пенальти, шестнадцатый по ударам из штрафной (первый по ударам из-за ее пределов). Даже если не учитывать матч со «Спартаком» из-за игры в меньшинстве, атакующие проблемы все равно останутся явными: реже «Краснодара» входили в чужую штрафную только «Химки», «Пари НН» и «Торпедо». При этом они владели мячом 43-45%, а «Краснодар» – 54%, также команда Старожука – вторая по средней длительности владения и третья по общему времени контроля мяча. «Краснодар» сохранил атакующую ментальность, стремясь к владению, но сильно потерял в качестве.

Сторожук использует классические 4-3-3, в которых сохранил некоторые наработки Фарке (Петров – ложный фулбэк) и детали прошлой весны (Олусегун – вингер, Сперцян и Кривцов – восьмерки). «Факел» разбирал «Краснодар» через 5-3-2 – почти не прессинговална чужой половине, включаясь только на своей, когда «Краснодар» переходил на фланги (помогал один из нападающих). При владении центральных защитников или опорника «Краснодара» воронежцы перекрывали середину.

«Краснодар» нанес 20 ударов (10 из штрафной – нормальный результат), но показал ключевую проблему при владении на флангах. Команде не хватало продуманной структуры – стабильно зарывались на краях. Например, в этой атаке левый защитник Исаенко, восьмерка Сперцян и левый нападающий Олусегун встретились в одной точке (вариантов в середине нет, центральный полузащитник Кривцов далеко), а когда разбежались, «Факел» перекрыл всех и – пришлось отдавать назад.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этом эпизоде Исаенко протащил мяч, но все партнеры далеко. Если отдавать Сперцяну назад, «Факел» успеет сесть глубже, Ионов – под опекой, поэтому Исаенко покатил на Кордобу, который проиграл единоборство.

Когда «Краснодар» все же совмещал ширину и численное преимущество в середине (например, благодаря смещению крайних защитников), получались неплохие моменты: подготовили гол Ионова, удар Кордобы в падении, заработали пенальти, Так доминировали в конце первого тайма, но затем «Факел» окончательно закрылся, выбегая в опасные контратаки, а «Краснодар» создал всего один подход благодаря дриблингу Ионова (один из двух ударов из штрафной).

В матче с «Уралом» (3:1) проблема доставки вперед проявилась еще сильнее. «Краснодар» нанес всего 8 ударов по воротам (5 – из штрафной, из них 2 – с пенальти, 3 – после угловых) и оформил всего 0,57 xG без учета 11-метровых Сперцяна. «Краснодар» плохо справлялся с прессингом,не ожидая переход «Урала» на 5-3-2 (об этом рассказал Сторожук после матча). Латерали «Урала» при передачах встречали крайних защитников, а тройка полузащитников плотно играла по Сперцяну-Баняцу-Якимову.

В итоге: «Краснодар» стерильно владел мячом, лишь четыре раза коснувшись мяча в чужой штрафной с игры. «Урал» разбирал игроков «Краснодара», а дополнительных вариантов не возникало из-за больших расстояний между атакующими группами.

В каждом матче допускали моменты после стандартов «Факел» и «Спартак» забили после подач, Сафонов спас с «Уралом»

После трех туров «Краснодар» – один из худших на стандартах у своих ворот. Команде Сторожука забили дважды (столько же – «Локо», «Динамо», «Уралу» и «Оренбургу»). Удары допускали в каждой игре:

• «Факел» забил плюс дважды бил с линии вратарской, когда Ионов и Сперцян упускали соперников;

• Соболев продавил Баняца, а на следующем стандарте Зобнин открыл счет;

• дважды упустили Бикфалви (в первом случае подобрал мяч в штрафной и пробил, во втором – мощно ударил после верховой дуэли с Рамиресом).

В игре с «Факелом» «Краснодар» пропустил после штрафного: располагались в линию (Ионов – стенка, Олусегун против короткой передачи), тогда как несколько игроков гостей набегали из глубины (Божин и Максимов, а Акбашев по итогу создал ширину). «Краснодар» не справился: сначала Черов заблокировал Кривцова (ему за спину вырвался Божин, выскочивший перед Петровым), а затем Дашаев опередил Литвинова и Сорокина.

На следующей подаче к набегающим из глубины подошел Сперцян, но он легко отпустил Божина (игроки «Факела» двигались чуть в сторону, чтобы оказаться перед Кордобой и Кривцовым), который выскочил перед Литвиновым.

На еще одном стандарте снова столкнулись непрофильные игроки – Ионов и Шапи уступали в росте Гонгадзе и Менделю, а Литвинов, игравший по зоне, промазал мимо мяча.

Первый стандарт против «Спартака» удивил необычной парой – в одной точке столкнулись Олусегун и Чернов. В следующий раз «Спартак» оперативно разобрался с превосходством в росте: Кордоба, Бородин, Вячеслав Литвинов и Черников играли по линии вратарской, а Волков и Баняц располагались выше против Соболева, Чернова, Руслана Литвинова и Джикии (в итоге выше поднялся Петров, но численное преимущество осталось у москвичей).

Еще через несколько минут «Спартак» повторил комбинацию: Соболев пробил, но Зобнин оказался снова свободным (плюс Литвинов и Джикия оказались против Волкова).

Во время голевого стандарта «Краснодар» ничего не менял. «Спартак» имел превосходство за вратарской (удобно блокировать игру защитников по мячу), в штрафную дополнительно вбежал Мартинс (в точку, где Петров против Чернова и Руслана Литвинова).

Мяч отскочил к Зобнину, у которого было время на удар.

В матче с «Уралом» пришлось пойти на перестановки (возможно, из-за травмы Кордобы): на линии вратарской оказался Сперцян (в паре эпизодов оказывался 1-в-1 с Каштановым, который выше на 16 сантиметров), а около точки пенальти «Краснодар» играл 3-в-3/4-в-4. Скорее всего, сказалось, что «Урал» не планировал разыгрывать угловые, поэтому Сторожук не отправлял игрока в ту зону.

Новая расстановка не сильно помогла. В одном из эпизодов Бикфалви переиграл Рамиреса и опасно пробил (в начале матча Эрик тоже убежал от Кристиана, но подача прошла мимо).

На старте сезона при стандартах иногда сказывался недостаток роста игроков «Краснодара», но в игре со «Спартаком» возникали вопросы к оборонительной системе. «Краснодар» несколько раз допустил зеркальные розыгрыши, не внося корректировки.

Центральные полузащитники проигрывают подборы и легко пускают соперника к штрафной Сафонова

«Краснодар» допустил 34 удара в матчах с «Факелом» и «Уралом» (26 из них – из штрафной). По итогам трех туров больше допустили только «Оренбург» (20 за игру) и «Урал» (21).Только «Торпедо» и «Урал» проводили больше времени на своей трети (31% и 32% против краснодарских 30%).

В матчах с «Факелом» и «Уралом» «Краснодар» сам создал несколько моментов у ворот Сафонова. Где-то это были очевидные привозы (например, передача Сперцяна на выход Акбашева практически 1-на-1), где-то – неудачные действия в нужный момент (вынос Бородина на ногу Каштанову при голе «Урала»).

Есть вопросы и по оборонительным ролям восьмерок. «Краснодар» стабильно допускал моменты через середину, когда полузащитники с опозданием включались в эпизод или позволяли себя обыгрывать.

Например, второй гол «Факела» – крайне легкий обыгрыш Сперцяна.

Еще один подход «Факела» к штрафной– еще один недосмотр в обороне. Сначала упустил Акбашева, затем после приближения к нему еще раз позволил уйти после передачи.

Сорокин вынужденно выдвинулся на подстраховку. Сперцян опустился глубже, но при этом все равно пропустил подключение правого латераля Магаля и позволил ему подать.

В игре с «Уралом» одновременно могли недорабатывать Сперцян, Баняц и Якимов.

Например, идеально разыгранный момент «Урала» – результат того, что Баняц не давил на Коновалова.

Пара примеров, как «Урал» проходил «Краснодар» через скидки от нападающих.

«Урал» через пас выходил на левый фланг, так как тройка «Краснодара» почти не боролась за подборы и упускала соперников.

Каштанов опередил Бородина и скинул на Мишкича, пробросившего мимо Якимова – так «Урал» отрезал полузащитников и снова перевел атаку на фланг.

***

Сторожук косвенно признавался, что его не удовлетворяет качество игры «Краснодара».Перед «Спартаком» тренер объяснил, что часть перестановок вызвана неудачным матчем с «Факелом», а после «Урала» рассказал, что многое не получалось.

Несмотря на результаты, «Краснодар» – кризисная команда. Матч с прессингующим (но несбалансированным) «Локомотивом» – новое испытание для Сторожука.

Без качественного движения и грамотного владения выиграть не получится.

Мой телеграм

Фото: fckrasnodar.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»