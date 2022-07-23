БЛЮЗ
Блог

Терехов предрешил победу ЦСКА. Его активность помогла созиданию «Сочи», но открыла возможность для контратак

Владимир Федотов Владимир Федотов
Сочи Сочи
ЦСКА ЦСКА
Вадим Гаранин Вадим Гаранин
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Сергей Терехов Сергей Терехов
Хесус Медина Хесус Медина
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Поучаствовал в трех пропущенных голах, а «Сочи» не накрывал ЦСКА после потерь.

Во время предсезонки Владимир Федотов наигрывал 3-4-3, но на этом перестройка не закончена – главный тренер ЦСКА неоднократно признавал, что команда нуждается в усилении. Например, остались проблемы в защите – Федотов использует Бахтиера Зайнутдинова и Кирилла Набабкина в качестве крайних центральных защитников, а Иван Обляков остался латералем.

Вадим Гаранин использовал на сборах 3-4-3 и 4-3-1-2, но вошел в сезон с тройкой защитников, где Сергей Терехов отвечает за гибридность и выход из обороны в атаку (частично связано с трансфером Родригао в «Зенит»). Тимофей Маргасов и Кирилл Заика пропустили матч из-за повреждений, поэтому правым латералем стал Никита Бурмистров.

Подвижность Терехова – один из самых интересных и определяющих моментов матча (да, еще было волшебство Карраскаля, но часть его шансов – результат сырой структуры гостей). Во-первых, активность впереди спровоцировала несколько хороших подходов к штрафной ЦСКА. Во-вторых, Сергей – один из защитников, атакующий вклад которых задает тренды в РПЛ (среди других похожих амплуа: Дуглас Сантос и его заходы в середину, игра Олега Исаенко и Сергея Петрова в чужой опорной зоне на мяче). В-третьих, роль Терехова в атаке очень интересна, но открывает возможности для контратак соперников – это тоже необходимо учитывать.

При обороне он играл левого центрального защитника, но во время владения роль становилась свободнее и гибриднее. Например, он помогал выходить из-под прессинга, когда становился крайним защитником (Макарчук поднимался выше) – так он разбивал зеркальность схем. Плюс Терехов важен при контроле мяча во время начала атак: неоднократно удерживал мяч под давлением, после чего партнеры переводили на другой фланг. В первые полчаса игра была равной, и часть подходов «Сочи» была спровоцирована смелой ролью Сергея. Терехов неоднократно заходил в середину, открывался на фланге (создавал ширину), включался в чужую штрафную.

В этом эпизоде на 17-й минуте заметна двойная роль. Сначала Терехов открылся на линии штрафной. Он воспользовался движением Сарвели, которое увело Набабкина – так он получил мяч в свободной зоне и подал.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В следующей фазе он остался около штрафной и просил мяч, а затем подстроился под комбинацию с Юсуповым – создал ширину и подал еще раз.

Через 10 минут он создал еще один полумомент: включился под передачу из глубины, планировал стенку с Сарвели, но Влад сохранил мяч, сместился правее и пробил (попытку заблокировали).

Во втором тайме его подключение на аут поспособствовало удару Юсупова, а сам Сергей был готов к отскоку или передаче.

Но агрессивная атакующая роль периодически упрощала контратаки для ЦСКА, если «Сочи» не накрывал хозяев на приеме – это оголяло зону Терехова. Например, здесь Карраскаль выиграл борьбу, а Терехов застрял в середине – в итоге Медина и Чалов могли убежать 2-в-2.

Через несколько минут ЦСКА организовал еще одну атаку: «Сочи» не накрыл Облякова (а перед этим Кучаева и Карраскаля), а дальше спасло лишь качество передачи – пас получился в недодачу.

Игра в обороне тоже не заладилась:

• упустил Медину перед первым голом;

• проиграл Карраскалю поле великолепной передачи Акинфеева;

• не перекрыл прострел Яковлева на Медину.

Как итог – провальный матч Терехова (еще было несколько неудачных отборов, когда ЦСКА не реализовал моменты). Разумеется, списывать контратаки ЦСКА на его игру – тотальное упрощение («Сочи» не накрывал контрпрессингом и позволял забрасывать за спины), а ход с его включениями вперед – очень перспективен при отлаженной структуре. Но сегодня роль Сергея определила условия, в которых команда Федотова атаковала.

«В России ситуация лучше, чем в Колумбии». Карраскаль настолько счастлив, что начал сезон с 2+1

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные