Терехов предрешил победу ЦСКА. Его активность помогла созиданию «Сочи», но открыла возможность для контратак

Поучаствовал в трех пропущенных голах, а «Сочи» не накрывал ЦСКА после потерь.

Во время предсезонки Владимир Федотов наигрывал 3-4-3, но на этом перестройка не закончена – главный тренер ЦСКА неоднократно признавал, что команда нуждается в усилении. Например, остались проблемы в защите – Федотов использует Бахтиера Зайнутдинова и Кирилла Набабкина в качестве крайних центральных защитников, а Иван Обляков остался латералем.

Вадим Гаранин использовал на сборах 3-4-3 и 4-3-1-2, но вошел в сезон с тройкой защитников, где Сергей Терехов отвечает за гибридность и выход из обороны в атаку (частично связано с трансфером Родригао в «Зенит»). Тимофей Маргасов и Кирилл Заика пропустили матч из-за повреждений, поэтому правым латералем стал Никита Бурмистров.

Подвижность Терехова – один из самых интересных и определяющих моментов матча (да, еще было волшебство Карраскаля, но часть его шансов – результат сырой структуры гостей). Во-первых, активность впереди спровоцировала несколько хороших подходов к штрафной ЦСКА. Во-вторых, Сергей – один из защитников, атакующий вклад которых задает тренды в РПЛ (среди других похожих амплуа: Дуглас Сантос и его заходы в середину, игра Олега Исаенко и Сергея Петрова в чужой опорной зоне на мяче). В-третьих, роль Терехова в атаке очень интересна, но открывает возможности для контратак соперников – это тоже необходимо учитывать.

При обороне он играл левого центрального защитника, но во время владения роль становилась свободнее и гибриднее. Например, он помогал выходить из-под прессинга, когда становился крайним защитником (Макарчук поднимался выше) – так он разбивал зеркальность схем. Плюс Терехов важен при контроле мяча во время начала атак: неоднократно удерживал мяч под давлением, после чего партнеры переводили на другой фланг. В первые полчаса игра была равной, и часть подходов «Сочи» была спровоцирована смелой ролью Сергея. Терехов неоднократно заходил в середину, открывался на фланге (создавал ширину), включался в чужую штрафную.

В этом эпизоде на 17-й минуте заметна двойная роль. Сначала Терехов открылся на линии штрафной. Он воспользовался движением Сарвели, которое увело Набабкина – так он получил мяч в свободной зоне и подал.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В следующей фазе он остался около штрафной и просил мяч, а затем подстроился под комбинацию с Юсуповым – создал ширину и подал еще раз.

Через 10 минут он создал еще один полумомент: включился под передачу из глубины, планировал стенку с Сарвели, но Влад сохранил мяч, сместился правее и пробил (попытку заблокировали).

Во втором тайме его подключение на аут поспособствовало удару Юсупова, а сам Сергей был готов к отскоку или передаче.

Но агрессивная атакующая роль периодически упрощала контратаки для ЦСКА, если «Сочи» не накрывал хозяев на приеме – это оголяло зону Терехова. Например, здесь Карраскаль выиграл борьбу, а Терехов застрял в середине – в итоге Медина и Чалов могли убежать 2-в-2.

Через несколько минут ЦСКА организовал еще одну атаку: «Сочи» не накрыл Облякова (а перед этим Кучаева и Карраскаля), а дальше спасло лишь качество передачи – пас получился в недодачу.

Игра в обороне тоже не заладилась:

• упустил Медину перед первым голом;

• проиграл Карраскалю поле великолепной передачи Акинфеева;

• не перекрыл прострел Яковлева на Медину.

Как итог – провальный матч Терехова (еще было несколько неудачных отборов, когда ЦСКА не реализовал моменты). Разумеется, списывать контратаки ЦСКА на его игру – тотальное упрощение («Сочи» не накрывал контрпрессингом и позволял забрасывать за спины), а ход с его включениями вперед – очень перспективен при отлаженной структуре. Но сегодня роль Сергея определила условия, в которых команда Федотова атаковала.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф