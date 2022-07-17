Новые лица «Локо»: Фассон хорош для атаки, но есть сомнения по надежности, Раконяц – нападающий-ориентир

«Локомотив» к старту сезона приобрел двух новичков:

• лучшего бомбардира сербской «Чукарички» Марко Раконяца ( сообщалось , что трансфер обошелся в 2,5 миллиона евро плюс 10 процентов от перепродажи);

• центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона (по информации «СЭ», сумма сделки – около 3 миллионов евро).

Илья Васильев знакомит с новыми лицами «Локомотива».

Раконяц – подвижный нападающий-ориентир. Забил 11 голов в сербской Суперлиге, треть из них – игра на опережение

Сезон-2021/22 – первый полноценный отрезок в карьере 22-летнего Раконяца. Он дебютировал на взрослом уровне еще в Черногории, но затем провел несколько сезонов в молодежной структуре «Чукарички». Росту результативности в 2022-м поспособствовал отъезд Джордже Йовановича (перешел в «Маккаби Тель-Авив»: играл в 2 раза чаще Марко и забил 12 голов к зимней паузе).

«Большую роль играет психология, – говорит сам Марко. – Еще я рекомендую молодым футболистам начинать с клубов попроще. Физика была огромной проблемой – именно она отделяла меня от прогресса в первых сезонах».

На старте сезона Раконяц проигрывал конкуренцию Йовановичу, выходил на 10-15 минут в конце и получил место в старте только после травмы партнера (Джордже сломал ребро). Марко идеально адаптировался к зиме: оформил 7+3 в 11 матчах, забил итальянской молодежке (1:1), а через несколько дней дебютировал за основную сборную Черногории в товарищеском матче против Греции (1:0)

Сначала Раконяцем заинтересовалось киевское «Динамо», но переход сорвался, поэтому он выбрал «Локомотив». Эта сделка вошла в топ-3 по сумме в истории «Чукарички».

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснял, что клуб давно искал такого нападающего: «Высокий (191 сантиметр – Sports.ru), молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы».

Тактический портрет Раконяца:

– агрессивен на мяче при выносе защитников (нападающий-ориентир), далее ищет вариант для скидки или разворота атаки в одно-два касания;

– принимает мяч в глубине при долгих позиционных атаках (участвует в подыгрыше);

– играет на опережение в штрафной.

В прошлом сезоне Марко нанес 54 удара в 27 матчах. Наиболее частый алгоритм – игра на опережение при навесах и прострелах (23 попытки), зачастую он выскакивал на ближнюю штангу из-за спин защитников. Именно так он забил треть голов (4 из 11).

Другая интересная черта – рывки по левому флангу, когда Раконяц держит защитников на расстоянии и смещается в середину для удара правой ногой – так он забил 2 гола (один из самых популярных маневров вне штрафной).

Фассон – центральный защитник с атакующим мышлением. Но почти не играл за «Атлетико Паранаэнсе»

Лукас Фассон – воспитанник «Сан-Паулу». Он играл за молодежные команды и провел один матч за основу в Паулисте (чемпионат штата Сан-Паулу). Пока самая яркая история в его карьере связана с «Барселоной» (настоящей, каталонской): в 19 лет Фассон планировал расторгнуть контракт и утверждал, что «Сан-Паулу» нарушил правила заключения договора с несовершеннолетними. В ответ «Барса» заявила, что Фассона предложили как свободного агента, и конфликт затих («Сан-Паулу» угрожал штрафом в 40 миллионов евро за несанкционированные переговоры).

В итоге Фассон переехал в чемпионат Чили (там регулярно играл в «Ла-Серене»), но уже через год вернулся в Бразилию и стал запасным в «Атлетико Паранаэнсе». Фассон чаще появлялся на поле в начале 2022-го – в чемпионате штата Парана против соперников из бразильской Серии B, C и D.

Важно учитывать, что соперники из чемпионата штата гораздо ниже уровнем, чем клубы из Серии А. Они реже идут в организованный высокий прессинг – именно в таких матчах Фассон был ключевой опцией в продвижении, тогда как в чемпионате Бразилии за начало атак чаще отвечали другие центральные защитники.

Если отбросить разницу в классе, Лукас – перспективный центральный защитник на мяче. В чемпионате штата «Атлетико Паранаэнсе» использовал 4-3-3, где Фассон выбирал между несколькими опциями: он отыгрывался с другим центральным защитником, искал опорника, продвигал мяч в сторону восьмерки или быстро переводил на левый фланг.

Несмотря на отсутствие качественного давления, Лукас все-таки сталкивался с проблемами. У соперников постоянно скапливалось много защитников за линией мяча. Фассону помогало его мышление и смелость: он отрезал соперников, находя оптимальные линии для передач низом. Еще помогал в атаках, поднимаясь к финальной трети при долгом владении.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В четверке Фассон не выбрасывался на соперников: плассировался, когда оставался последним (плюс не дожимал соперника на чужой половине, а отскакивал назад, если за спиной не было подстраховки). В пятерке действовал агрессивнее: выдергивался на забросы, страховал в опорной зоне и рушил линию защитников, если прямой оппонент уходил в глубину за мячом.

На уровне чемпионата Бразилии в игре Фассона смущают единоборства. Например, на стандартах оппонент за спиной часто выигрывал мяч. Похожие проблемы наблюдались и в Чили: в некоторых играх Фассон опускался до всего 40% выигранных воздушных дуэлей, хотя в более простых единоборствах (когда играл по забросам и двигался вперед за мячом) действовал гораздо качественнее и увереннее.

***

Марко Раконяц вписывался в трансферную стратегию «Локо». В идеальном раскладе тренерский штаб выбирал бы между двумя разными подвижными нападающими: Кухта – прессинг-машина и киллер при ошибках соперников, Раконяц – неплохой столб с широким набором умений (игра на опережение, помощь в глубине и открывания на линии офсайда).

Но Ян Кухта покинул Россию, Рифат Жемалетдинов выбыл на полгода из-за травмы ахилла, поэтому «Локомотив» обязан усиливаться дальше.

Лукас Фассон – интересная покупка с точки зрения продвижения мяча, если бразилец перенесет навыки на уровень РПЛ. Но единоборства и игра на стандартах пока оставляют вопросы. У «Локо» и так большая дыра в обороне, а Фассон пока не кажется балансирующим звеном, который укрепит защиту здесь и сейчас.

Мой телеграм