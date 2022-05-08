ЦСКА не осмыслил ошибки в дерби и проиграл «Сочи». Это был суперматч Родригао

Илья Васильев – о победе на классе.

После мощного мартовского отрезка ЦСКА погрузился в депрессию: набрал 5 очков в 5 матчах (меньше только у «Рубина» и «Арсенала») и проиграл «Спартаку» в Кубке России (0:1).

После провала в Грозном (0:2) Алексей Березуцкий вернул тройку защитников и немного перетасовал состав: Владислав Тороп заменил травмированного Игоря Акинфеева, Марио Фернандес вернулся на фланг (против «Ахмата» справа играл Максим Мухин), а Чидера Эджуке остался на скамейке запасных.

«Сочи» – один из самых стабильных клубов второй части сезона, команда Владимира Федотова на втором месте по набранным очкам. После победы над «Рубином» тренерский штаб сделал несколько замен: вернулись Родригао и Артур Юсупов, а Матео Кассьерра не попал в заявку, поэтому на его позиции появился Ивелин Попов.

Игра против «Сочи» продемонстрировала, что ЦСКА плохо разобрал поражение от «Спартака» (0:1).

В Кубке Алексей Березуцкий использовал 3-4-3, которые идеально накладывались на прессинг-стратегию Паоло Ваноли – тройка защитников красно-белых персоналила Языджи-Карраскаля-Медину и опускалась за ними даже на треть ЦСКА.

Владимир Федотов использовал схожие установки: Дркушич преследовал Карраскаля, а Терехов выдавливал Языджи. Прессинг сильно влиял на игру: защитники «Сочи» перехватывали мячи и начинали атаки, а ЦСКА никак не находил работающий способ доставки мяча вперед. В итоге «Сочи» контролировал середину и не пускал ЦСКА на свою половину в первом тайме (146-24 по передачам в финальной трети, 23-5 по передачам в штрафную).

Графика – InStat

«В первом тайме в атаке вообще ничего не получалось. Где-то малоактивно играли – особенно наши инсайды. Где-то не успевали, где-то недорабатывали, опять же, не в обороне, больше в верхней тройке», – объяснял Алексей Березуцкий.

Инсайды ЦСКА – главная тема вчерашнего вечера. Их игра влияла не только на атаку (8 касаний в первом тайме на чужой трети), но и на оборону. Проблема ЦСКА в дерби – минимальное давление на тройку защитников. Была еще и потенциальная трудность – ЦСКА не контролировал включения Жиго в опорную зону при розыгрыше мяча.

В итоге ЦСКА снова не проработал эту деталь: Родригао поднимался в опорную зону плюс центральные защитники легко находили варианты в середине (Юсупов, Цаллагов и Нобоа классно двигались и растаскивали опорную зону хозяев).

Свобода «Сочи» становилась заметнее, когда ЦСКА откатывался на свою половину. У хозяев не было алгоритмов по опеке Юсупова, Цаллагова и Нобоа – они опускались к центральным защитникам или открывались в разных точках на чужой половине. Языджи, Карраскаль и Заболотный плохо передавали соперников друг другу, из-за чего Гбамен и Мухин часто оставались в меньшинстве на пространстве.

В первом тайме 7 ударов «Сочи» из 10 пришли после розыгрышей через середину, гости легко проходили из средней трети в финальную (количество передач «Сочи» на защитной трети – 44, в средней – 152, в атакующей – 146).

Например, этот эпизод – демонстрация пассивности ЦСКА при владении «Сочи». Юсупов получил несколько секунд на прием, а затем нашел свободного Цаллагова – так «Сочи» создал первый голевой момент с ударом Попова.

Родригао – один из главных двигателей атак «Сочи». Он смело поднимался вперед, открываясь за спинами атакующей тройки ЦСКА. Первая фаза голевой атаки – его заслуга. Защитник поднялся выше других центральных защитников, после чего протащил мяч до финальной трети хозяев.

Подключения спровоцировали несколько неплохих выходов из обороны в атаку (Родригао своевременно находил Нобоа – это ускоряло атаки через середину) и отвлекали внимание опорников ЦСКА. Бразилец действовал не только на одной линии с защитниками, но и поднимался на чужую половину (даже когда армейцы откатывались в низкий блок).

Ниже – пара примеров. В первом случае он открывался под Цаллагова и частично помешал Гбамену – Жан-Филипп был в слабой позиции из-за Нобоа и свободы Родригао. Во втором – покатил на открытого Юсупова, перед которым было много пространства.

Родригао – абсолютный топ в обороне. Защитник «Сочи» – лидер команды по овладеванию мячом (15), перехватам (12) и подборам (11). Еще бразилец – лучший по проценту выигранных единоборств в обороне (6 из 8, данные InStat). Он остановил Заболотного (другие защитники тоже с ним справились): несколько раз удачно сыграл на опережение, правильно выбирал момент для борьбы (у Антона всего 29% выигранных единоборств) и контролировал отскоки в своей зоне (зачастую добирался до мяча раньше, чем оппоненты).

У него отличное чтение игры: выдергивался в опорную зону под забросы ЦСКА, грамотно выбирал позицию для игры головой (прервал несколько навесов в штрафной), отразил опасную контратаку в первом тайме Карраскаля (заблокировал удар) и перевел на угловой подачу Эджуке в конце матча (Языджи мог сыграть на опережение, если бы подача прошла).

Во втором тайме стало сложнее. Об этом рассказал Владимир Федотов: «Понимали, что во втором тайме ЦСКА прибавит, нам нужно было сыграть по счету. Было много единоборств, забросов, ряд тревожных ситуаций».

В итоге Родригао стал важной частью игры по счету. Его действия помогли минимизировать активность ЦСКА в штрафной «Сочи» – хозяева создали всего два полумомента (удар Карраскаля перехватил Дркушич, Эджуке бил с линии в штрафной).

ЦСКА необходимы перемены. Например, в первом тайме хозяева не перестроились под атаки «Сочи» – команда Федотова легко атаковала через середину и могла приобрести больше выгоды из территориального доминирования (60% владения, 9-4 по ударам). Во втором тайме ЦСКА сделал 17 передач в штрафную из финальной трети, но до удара дошла всего одна атака (3 точных подачи, 2 из них – после угловых).

Другая проблема – слабая игра в опорной зоне. ЦСКА с трудом проходил давление «Сочи» и справлялся только со стандартными ситуациями при своем прессинге (неплохо поджимали при игре 1-в-1, но после перестроений «Сочи» ситуация менялась). Отдельные темы – ужасная игра Гбамена на мяче (у него 4 раза отбирали – привело к желтой карточке) и долгие решения остальных в быстрых отрывах (пока думали, что сделать с мячом, «Сочи» откатывался).

После мартовского перерыва на сборные ЦСКА в 1,5 раза сбавил по xG, резко снизилось количество ударов по воротам и увеличилась допущенная опасность у своих ворот. «Сочи» выступает стабильнее, поэтому команда Федотова победила на классе.

Фото: pfcsochi.ru; pfc-cska.com; кадры трансляции «Матч ТВ»