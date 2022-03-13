Языджи – новая звезда РПЛ. Вытаскивает матчи, переключается между позициями и классно исполняет стандарты

Организовал 5 голов ЦСКА из 7.

Юсуф Языджи невероятно эффективно начал карьеру в ЦСКА: забил «Спартаку» со штрафного (2:0), сделал 2 голевые передачи в Кубке России против «Сочи» (2:1), принес победу над «Нижним Новгородом» (1:0), открыл счет в дерби с «Локо» и исполнил решающий стандарт (2:1).

Языджи поражает своей универсальностью: вышел в опорной зоне вместе Жаном-Филиппом Гбаменом в дерби против «Спартака» (хотя зачастую играл выше плюс заканчивал справа в нападении), стартовал правым инсайдом против «Сочи» в 3-4-3, а после травмы Заболотного играл центрального нападающего (Антона заменили в первом тайме в Кубке).

Алексей Березуцкий подчеркивал ценность турка еще на сборах: «Это достаточно универсальный футболист, может играть десятого номера, второго нападающего, вингера, то есть буквально на всех позициях группы атаки.

Юсуф очень хорошо чувствует игру. Понятно, что у него будет четкая роль на поле, но он может от нее отклоняться, и мы это уже видели в товарищеских матчах. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера похожа на роль свободного художника. Он может искать зоны, сам выбирать позицию, и это совершенно нормально».

Вот как Языджи показал универсальность против «Спартака»: помогал в обороне, накрывая Наиля Умярова при начале атак, и был одним из самых опасных игроков впереди. Сразу проявил себя мастером распознавания пространства, умеющим распоряжаться свободой на поле. При долгом владении полузащитник опускался в глубину для поиска партнеров. Он грамотно находил зоны для ускорения игры в позиционных атаках.

Еще Языджи хорош в быстрых прорывах: отклеивался от защитников, держал от них дистанцию и убегал в свободные зоны.

Ниже – два примера. В первом эпизоде Языджи участвовал в контратаке: сориентировался по Заболотному и Карраскалю, на которых выдвинулись Жиго, Джикия и Умяров (забегал чуть левее, похожий эпизод был и против «Локо», но Эджуке решил эпизод сам). Во втором – оторвался от Кристофера Мартинса. Языджи прочитал свободную зону, после чего скинул головой на рывок Облякову.

Данные и графика – InStat

Скорее всего, эпизод повлиял на голевой штрафной. В следующей аналогичной ситуации Мартинс срубил Языджи: Юсуф оторвался от Кристиана и открылся в зону между спартаковцами. Он получил мяч на линии почти штрафной, разворачиваясь лицом к воротам – Мартинсу пришлось фолить.

Языджи играл центрального нападающего в Сочи (с 23-й минуты), против «Нижнего» и «Локо». Он быстро адаптировался под задачи ЦСКА – забрал на себя диспетчерские функции и подстроился под партнеров.

В прошлых играх Алексей Березуцкий использовал 3-4-3, но в дерби с «Локо» перестроился на 4-2-3-1. Несмотря на разные схемы, в атаке москвичей не было кардинальных изменений – ЦСКА поставил на взаимодействие Карраскаля, Языджи и Медины. Связывая игру, Юсуф стабильно опускался в глубину: реагировал на выносы защитников, откатывался под контратаки и позиционное нападение плюс неплохо открывался в штрафной (лидер ЦСКА по ударам в этой части сезона).

Ниже – карта его касаний в играх с «Нижним» и «Локо». Он часто встречался с мячом вне штрафной. В РПЛ Языджи поучаствовал в 16 ударах ЦСКА из 47 (передача под удар или сам удар). Еще Юсуф – лидер по ключевым передачам после возобновления РПЛ (2,46), лучший по вовлеченности в xG ЦСКА (1,93 xGChain).

Данные и графика – Whoscored

Языджи сделал 5 передач под удар против «Локомотива» (данные Opta). Он стал важной частью огненной концовки. Турок не только точно подал решающий угловой, но и поучаствовал в супершансе Заболотного: отвоевал мяч у Бабкина и Баринова, затем пробросил между ног Петрову и перевел налево, где ЦСКА численно превосходил Ненахова – оттуда Обляков прострелил в сторону Антона.

Стандарты – отдельная история, в которой нужен небольшой контекст. В первой половине чемпионата ЦСКА сделал 139 подач со штрафных и угловых, из них 41 закончилась ударами (17 – подачи Дзагоева, 12 – Облякова), 3 гола со стандартов из 4 – подачи Алана. Но на последних сборах ситуация поменялась – когда Дзагоев и Языджи пересекались на поле, за стандарты отвечал Юсуф. Он сделал 23 подачи, 9 – закончились ударами, еще 4 – конвертировались в голы.

В официальных матчах КПД по ударам снизился, но пока все в порядке с голами: 4 подачи с ударами привели к 3 голам. В играх против «Сочи» и «Локо» стандарты Языджи определили исход матча:

• дважды точно навесил на Дивеева – это обеспечило победу в Кубке;

• Бийол едва не замкнул подачу на углу вратарской;

• топово навесил на Дзагоева со штрафного – Алан продлил на Гбамена, который не укротил мяч прямо перед воротами;

• нашел Фукса на ближней штанге – Бруно скинул на Бийола, а Марио затолкал победный гол.

Языджи – один из самых эффективных и элегантных игроков после возобновления РПЛ. Он лидер чемпионата по xG без учета пенальти, четвертый по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар), лучший в ЦСКА по ударам и ключевым передачам в пересчете на 90 минут (не учитывался Дзагоев – Алан отыграл только 70 минут).

ЦСКА забил 7 голов, а Языджи напрямую поучаствовал в 5 (3+2) плюс подал решающий угловой в последней игре. Юсуф забил победные голы «Спартаку» и «Нижнему Новгороду», а его передачи вывели ЦСКА в четвертьфинал Кубка – так он стал важнейшей частью четырех побед подряд в новом году.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков