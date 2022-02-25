Новые тренеры «Спартака» и «Краснодара» могут сделать РПЛ интереснее. Разобрали идеи Фарке и Ваноли о гибкости

Илья Васильев объясняет неочевидные детали в игре клубов, меняющих курс.

Российский футбол возвращается: «Зенит» уже сыграл в Лиге Европы, завтра – рестарт РПЛ (пока перенесли только два матча).

Самые серьезные изменения зимой произошли в «Спартаке» и «Краснодаре», которые сменили тренеров. Кажется, в лучшей позиции находится Паоло Ваноли – «Спартак» убрал Руя Виторию почти сразу после окончания первой части сезона, поэтому у итальянца было время на изучение команды и лиги. Даниэль Фарке оказался в «Краснодаре» уже в январе после стремительного расставания клуба с Виктором Гончаренко.

Мы объединили два сюжета в один текст, чтобы рассказать главное о переменах в «Спартаке» и «Краснодаре».

Фарке строит гибридный «Краснодар»: правый защитник поддерживает атаки в опорной зоне, а правый вингер и левый защитник часто остаются 1-в-1

После дебютной игры с «Легией» (1:2) Фарке в интервью ютуб-каналу «Краснодара» рассказал, что мечтает о гибкой команде, настроенной на владение мячом: «Мы ведем привилегированный образ жизни, постоянно находимся под прицелом камер и занимаемся любимым делом – я убежден, что мы должны расплачиваться за это. Моя философия заключается в усердной работе и высочайшем уровне физической подготовки. Футбол прежде всего игра для болельщиков, поэтому я хочу развлечений и веселья. Я был нападающим, поэтому хочу создавать моменты и забивать голы.

Чемпионов отличает умение доминировать на поле, владеть мячом, контролировать игру. Нужно не реагировать, а провоцировать развитие событий.

Я не сильный приверженец стандартных схем – важно быть гибким. Моя команда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Если команда хочет хорошо выступать на высшем уровне, то должна уметь создавать моменты против хорошо организованной защиты. Ты не можешь поменять стиль соперника, но должен быть осведомлен о нем, тогда найдешь решение и выходы».

Фарке сохранил привычную схему (4-2-3-1, при прессинге и обороне – 4-4-2), но постепенно меняет детали. После анализа трансферов, игр «Краснодара» и интервью Виктора Гончаренко казалось, что команде не избежать вертикальной трансформации. Матвей Сафонов рассказал, что стиль меняется в сторону коротких передач: «Стало больше коротких передач у вратаря? Это знакомо, мы это делали, просто не было таких требований. Сейчас появились четкие требования, что это нужно делать. Cпециально стараемся подстраивать ситуации под то, чтобы действовать именно так».

Главное тактическое наблюдение по «Краснодару» Фарке – игра крайних защитников. На сборах Сергей Петров освоил новую роль – теперь он не только правый защитник, но и игрок опорной зоны. Петров регулярно занимал центр или полуфланг при розыгрышах от ворот и комбинациях в середине. Например, в этом эпизоде «Волеренга» (1:0) разобрала все короткие варианты для Сафонова, но появление Петрова создало ситуацию 2-в-1 – так «Краснодар» прошел центр поля и перевел атаку на фланг (таймкод – 47:31).

В некоторых эпизодах он даже забегал за спину защитникам вместе с новым форвардом Эриком Бутхеймом или участвовал во владении, доходя даже до чужой штрафной (ниже – пример, как двигался Петров: забегал между линиями, открылся в штрафной, выкатил мяч партнеру, таймкод – 1:18:35).

Когда Петров отсутствовал, в похожем стиле работал Кристиан Рамирес (правый защитник Вячеслав Якимов чуть реже, но в матче с «Ростовом» тоже были такие перестроения).

Так «Краснодар» стабильно поддерживал тройку в опорной зоне. Гжегож Крыховяк и Александр Черников обладали свободой, смещались на фланги или опускались для розыгрыша к центральным защитникам (плюс оба могли перегружать один фланг). Смещение Петрова в центр балансировало их движение. Плюс в глубину открывался Эдуард Сперцян или приходил кто-то из вингеров (чаще всего Виктор Классон). Так «Краснодар» сохранял структуру, вариативность для розыгрышей и количество игроков на подборах.

Другая цель – игра Рамиреса и Вандерсона 1-в-1. По сути, в такой системе Фарке левый защитник и правый вингер превращались в латералей. Присутствие Петрова в середине или полуфлангах смещало позицию его прямого оппонента, создавая пространство для Вандерсона, а смещения Классона с фланга освобождали место для дриблинга Рамиреса и кроссов Евгения Чернова (раз, два).

Фланговая тактика – среди главных спонсоров голов и моментов «Краснодара» на сборах. Еще одна важная деталь – замыкание дальней штанги.

Единственный гол «Волеренге» – подключение Рамиреса по свободному флангу после разворота атаки на ауте (обратите внимание на Классона – своевременно вбежав в штрафную, увел соперника за собой и освободил линию для передачи).

Третий гол «Жилине» (3:2) – отличный пример расстановки (таймкод – 1:28:35). Широкие позиции Чернова и Вандерсона увеличивали расстояние от оборонительной четверки соперника. В итоге бразилец получил мяч в удобной позиции и мог решать гораздо раньше (ему помог Бутхейм).

Классон топово замкнул на дальней штанге в игре с «Ростовом» (2:2): изоляция Вандерсона позволила легко подготовить подачу, а швед воспользовался помощью Бутхейма (нападающий отвлекал Дениса Терентьева). Рамирес забил первый гол «Мальме», вбежав в штрафную через полуфланг – он тоже пробивал без давления.

Данные и графика – InStat

Кратко по составу «Краснодара» на старт второй части сезона:

– скорее всего, основная пара защитников на первый матч – Кайо-Алонсо. Хуниор чаще играл на сборах (309 минут, Александр Мартынович – 296, Егор Сорокин – 237), плюс он левоногий и лидер среди защитников по овладеванию мячом;

– Вандерсон точно вернется в основу;

– матч против «Ростова» – повод для тревоги. Компактные 4-3-3 загоняли «Краснодар» при начале атак и спровоцировали много потерь при первых-вторых передачах;

– Сперцян, Классон, Вандерсон – главные бомбардиры (Эдуард – 3, швед и бразилец – 2), а Бутхейм и Вандерсон – лучшие ассистенты (4).

Бутхейм открывается в глубину и врывается на дальнюю штангу

В 11 лет Эрик Бутхейм был приглашен на просмотр в «Барселону», а дебютировал на профессиональном уровне уже в 15 лет (третий дивизион чемпионата Норвегии). Но затем Бутхейм притормозил– тренеры «Русенборга» доверяли другим нападающим.

В 2020-м Эрику не помогла аренда в «Стабек»: он ни разу не забил, проигрывал конкуренцию. «Русенборг» отказался от продления контракта, и Бутхейм оказался в «Буде-Глимт».

Несмотря на чемпионство в сезоне-2021, «Буде-Глимт» – не самая богатая команда даже по норвежским меркам, плюс по ходу прошлого года часть атакующей группы раскупили (Йенс Хауге уехал в «Милан», Филип Синкернагель – в «Уотфорд», Каспен Юнкер оказался в Японии). Поэтому клуб и подписал свободного агента Бутхейма.

Бутхейм сразу выстрелил: 15 голов в чемпионате (четвертый бомбардир лиги), 8 – в еврокубках (7 – в Лиге Конференций, 1 – в квалификации Лиги чемпионов), плюс 9 голевых передач.

Главное качество Бутхейма – игра на дальней штанге. В прошлом году он забил оттуда 13 голов (6 – головой) и еще 3 – выбегая на ближнюю.

При этом по ходу матчей Бутхейм не очень ярок, из-за редких забеганий за спину кажется, что он часто выпадает из игры. Зато норвежец классно выбирает позицию для подыгрыша и игры в штрафной.

Ниже – тепловая карта, где видно, что Эрик много действует по всей финальной трети. Бутхейм сделал 9 голевых передач, 5 из них – из-за пределов штрафной.

Из-за специфики движения Бутхейм не так часто бьет по воротам (вне топ-20 чемпионата Норвегии) и редко касается мяча в штрафной (в среднем 4 раза за игру – 27-е место), но это не мешало ему быть в топ-5 лиги по участию в голевых атаках.

В «Краснодаре» Бутхейм начал в похожем стиле: нечасто забегает за спину , но отскакивает в глубину и ассистирует.

Выборка ударов неравномерна: Эрик четырежды бил по воротам «Ростова», дважды – с «Жилиной», по разу – «Мальме» и «Легии», но молчал сразу в трех играх.

Единственный гол – рывок на дальнюю штангу после ошибки «Ростова».

Четыре ассиста – результат игрового стиля. Бутхейм быстро ориентировался, играл в одно-два касания и не затягивал с решением, выбирая оптимальное продолжение. Ниже – примеры голевых передач и созданных моментов:

– выкатил на пустые ворота Вандерсону с «Легией» (голевая передача);

– после перехвата Крыховяка отдал под удар Вандерсону против «Жилины»;

– сделал голевой пас на Сперцяна, подобрав мяч после удачного прессинга Петрова;

– откинул мяч под давлением на набегавшего Черникова (победный гол «Жилине»);

– скинул пяткой на Вандерсона против «Волеренги»;

– в два касания вывел Классона на ударную позицию, но тот пробил выше;

– отскочил в глубину и передачей вразрез покатил Вандерсону на гол (матч с «Мальме»).

Тактический портрет Ваноли: топит за дисциплину, считает Арриго Сакки и Антонио Конте своими учителями, наигрывает 3-4-3 и 3-5-2

Новый босс «Спартака» Паоло Ваноли начал тренерскую карьеру в 2007 году: он возглавил «Домельяру» из любительской лиги и вывел ее в Серию D. Это преображение он недавно включил в список лучших моментов карьеры – наряду со скудетто «Интера» (входил в штаб Антонио Конте в сезоне-2020/21), победой в Кубке УЕФА-1998/99 в составе «Пармы» (еще как игрок, в финале в «Лужниках» даже забил «Марселю» – 3:0) и финалом Евро-2016 со сборной Италии U-19 (как тренер).

Основная часть тренерской карьеры Ваноли связана как раз с юношескими сборными Италии – U-16, U-17, U-18, U-19. Как ассистент Паоло проиграл России финал Евро U-17 в 2013 году – за наших тогда играли Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов, Александр Головин и Рифат Жемалетдинов.

Ваноли тогда говорил, что результат – не показатель работы, и приучал молодежь к дисциплине. Например, запретил телефоны в массажном кабинете, чтобы игроки прислушивались к телу и общались с персоналом и партнерами, отказался от гаджетов по дороге на игру.

«Ваноли работал с Конте, одним из лучших тренеров в мире, перфекционистом. Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне, – говорил спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. – Именно поэтому я настроен очень оптимистично. Это очень серьезный и компетентный человек. У нас с ним есть общее качество – внимание к деталям. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха».

После подписания контракта Паоло рассказал о требованиях: «Моя фамилия не Конте, а Ваноли, и у меня будет свой стиль. Еще хочу отметить многолетний опыт работы с Арриго Сакки в системе сборных Италии. Двух этих людей могу назвать своими учителями.

Решает не схема, а характер, менталитет команды. Я намерен требовать от своих игроков дисциплины, страсти. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми».

На зимних сборах Ваноли использовал 3-4-3 и 3-5-2. Первый вариант – более агрессивный и прессингующий, он идеально накладывался на 3-4-3 «Урала» (3:1), плюс Бакаев-Игнатов-Соболев легко перекрывали тройку защитников «Джохора» (1:1). Правда, в дебютной игре со «Слованом» (2:2) прессинг был не таким интенсивным и ярким.

Расстановка 3-5-2 – более оборонительная. В матчах с «Ригой» (0:0) и «Пюником» (1:1, команды играли в равных составах до удаления Промеса на 34-й минуте) «Спартак» прессинговал после неудачных передач или переводов на фланг.

Важно оговориться: товарищеские игры против нижнекамского «Нефтехимика» (3:0) и «Шахтера» из Караганды (3:1) «Спартак» закрыл от всех, так что мы ничего про тактику в них не знаем.

Первое наблюдение по остальным играм – Руслана Литвинова наигрывали центральным защитником (причем он лидер «Спартака» на сборах по сыгранным минутам). Руслан выходил страхующим в центре, когда «Спартак» играл без Жиго (против «Слована» и «Джохора», заканчивал игру с «Ригой»), а сейчас реально может вытеснить Максимилиано Кофрие (играл на его позиции против «Пюника» и «Урала»), ведь бельгиец дисквалифицирован на дерби с ЦСКА и гораздо хуже двигает мяч.

В первых играх Литвинов начинал атаки лучше других защитников: не боялся отрезать соперников и вовремя раскидывал на фланги. Литвинов и Кофрие сопоставимы по агрессии впереди, но Руслан разнообразнее – он в состоянии не только ускоряться в свободные зоны, но и развивать атаки передачами.

Крайние центральные защитники и опорники очень важны для алгоритмов Ваноли. Нередко опорник становился третьим центральным защитником, латераль отправлялся почти на одну линию с нападением, Литвинов/Кофрие/Джикия/Гапонов включались по флангу, а нападающий (Игнатов, Бакаев, Ларссон, Промес) помогали им рывками в глубину.

Ниже – классный пример, как «Спартак» добивался этой структуры (таймкод – 1:00:41). Пруцев опустился в глубину, тогда как Кофрие и Хлусевич открывались за спины, а Бакаев – в глубину. Хлусевич получил мяч в классной позиции: у него было пространство для рывка и адресат для передачи.

Другой отличный системный вариант – забегание Литвинова под Мозеса после своевременного перевода Промеса.

Рывки в глубину – важный элемент новой системы. Например, в матче со «Слованом» Соболев дважды выиграл мяч: сначала забрал вынос Селихова, во второй раз – отскочил в полузащиту, а Игнатов и Бакаев разогнали атаку.

Бакаев вообще один из самых опасных игроков «Спартака» на сборах. Зелимхан – лидер команды по гол+пас (1+3) и ключевым передачам (4), третий по успешным обводкам (впереди Мозес и Айртон, но они сыграли на 120+ минут больше).

И все же пока «Спартаку» не хватает разнообразия впереди: игроки они часто закапывались на флангах и гораздо реже атаковали через середину.

«Спартак» наконец усилил опорную зону, но трансфер Николсона кажется странным

Осенью Sports.ru писал о непрофессионализме менеджмента «Спартака», когда предыдущий тренер Руй Витория остался с четырьмя полузащитниками после сентябрьской травмы Романа Зобнина (с Йорритом Хендриксом, Наилем Умяровым, Русланом Литвиновым и Михаилом Игнатовым).

Поражал контекст: Хендрикс не усилял игру, Игнатов – десятка, Литвинов почти не играл, твердым игроком старта был лишь Умяров. С тех пор как ушел Фернандо, «Спартак» так и не нашел оптимального сочетания в опорной зоне.

Это трансферное окно, кажется, принесло пользу: «Спартак» подписал разнопланового Кристофера Мартинса из «Янг Бойз» и перспективного Данила Пруцева из «Крыльев Советов». Середина «Спартака» не выросла количественно (отдали Хендрикса в «Фейеноорд», Литвинов наигрывался в защите), но явно добавила в качестве и конкуренции.

«Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала», – сказал Мартинс. Кристофер – высокий, агрессивный и мощный опорник, он уже рядом с Зобниным по количеству выигранных единоборств за 90 минут (4,5).

Ваноли использовал Мартинса в паре и на позиции убегающей восьмерки. Несколько раз он классно открывался за спину защитникам, один из таких моментов привел к голу в ворота «Урала»: Мартинс заполнил пространство (его освободил Соболев тем самым рывком в глубину) и пробил – Дмитрий Ландаков выручил, но Зобнин подкараулил отскок (таймкод – 2:01:45).

Пруцев – качественный вариант для конкуренции и дополнения Умярова. Данил не боится открываться, умело создает ситуативные тройки с защитниками и старается продвигать мяч. Пруцев в «Крыльях Советов» был пятнадцатым в РПЛ по общему продвижению вперед (рывки, передачи), а его пасы привели к 7 опасным моментам, плюс он сам создал 17 голевых шансов (Умяров – 8, Зобнин – 7) и часто делал передачи в штрафную (Пруцев – 26, Зобнин – 21, Умяров – 13).

Ниже – график, сравнивающий Пруцева, Зобнина и Умярова по созданию остроты (Expected Threat) и продвижению мяча через пас (Fields Gained). Каждая точка графика – показатели одного матча, если полузащитник отыграл не меньше 60 минут (серые точки – статистика других центральных полузащитников).

Пруцев опережает Зобнина и Умярова по обоим показателям: он чаще создает остроту в пересчете на 90 минут (0,11 xThreat, у Наиля – 0,08, у Романа – 0,06) и лучше двигает мяч (Пруцев – 3,65 Fields Gained, Умяров – 2,97, Зобнин – 2,45).

Данные и графика – «Футбол в цифрах»

Слегка удивил трансфер ямайского форварда Шамара Николсона. С одной стороны, он был лучшим бомбардиром «Шарлеруа» и лидером по «гол+пас» (31+13) за последние три сезона. С другой стороны – игровые особенности.

Николсон легок, подвижен, энергичен и техничен на приеме. Он дергал защитников в разные стороны, открывался между ними, плюс у него неплохой стартовый рывок – так форварда регулярно выводили на пустые ворота, да и он сам караулил отскоки. В этом компоненте Николсон отличается от Соболева: он лучше убегает за спину, а Александр хорош в оттяжке.

В этом сезоне Николсон – форвард касания (забил 11 голов, за три сезона – 20). Но сказываются проблемы с обработкой: он хорошо открывался и принимал передачи, но не реализовывал моменты после двух-трех касаний. В одних эпизодах Николсон долго думал (накрывали и блокировали), в других – плохо бил с углов (ниже – карта ударов за этот сезон, где видно, что большинство реализованных моментов – попытки практически из створа ворот).

Еще проблема – средняя игра вверху. Нападающий 6 раз забил головой за три года в Бельгии (для сравнения: Понсе за 2,5 года в «Спартаке» – 7, Соболев за 2 года – 8).

У Николсона классные прыжки, но не акцентированные удары головой. Он нормально реагировал при подаче прямо в него или при движении навстречу мячу, но очень слабо бил после навесов по уходящей траектории.

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Новые тренерские системы «Краснодара» и «Спартака» точно делают возобновление РПЛ интереснее.

Даниэль Фарке строит новую яркую команду. Гибридность (Петров – ложный фуллбэк, смещения одного из вингеров в середину) и агрессия «Краснодара» – большая редкость для нашего чемпионата. У Фарке много креативных задумок: новая роль Петрова, ставка на игру 1-в-1 в финальной трети, подвижный Бутхейм (по манере игры отличается от Кордобы), наконец усилен центр защиты (трансфер Хуниора Алонсо).

Вокруг Ваноли гораздо больше загадок. В «Спартаке» наигрываются перспективные молодые полузащитники (Умяров, Пруцев, Игнатов, Литвинов), очень энергично на сборах играли Соболев, Айртон, Бакаев и Мозес. Скорее всего, «Спартак» тоже двигается к адаптивности: Ваноли наигрывал две схемы, может подстраивать нападающих под соперника, а состав стал чуть глубже, чем был у Руя Витории.

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Фото: spartak.com; fckrasnodar.ru; globallookpress.com/Vegard Wivestad Gratt/Keystone Press Agency, Marius Simensen/Keystone Press Agency