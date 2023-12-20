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«Спартак» собрал легенд за одним столом: Соболев включил МакSим, Филимонов пересчитывал золото, Абаскаль сказал тост

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«Спартак» опубликовал предновогодний видеоролик с участием игроков и легенд клуба.

Игроки красно-белых собрались за одним столом и начали размышлять, какой год был самым удачным для клуба.

По мнению Георгия Джикии, самым успешным годом можно считать 2017-й, когда клуб завоевал свой последний на данный момент титул чемпиона России. Нападающий Александр Соболев лучшим считает сезон-2021/22, когда красно-белые стали обладателями Кубка России. Вместе с полузащитниками Данилом Пруцевым и Русланом Литвиновым Соболев включил песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим, которая стала неофициальным гимном болельщиков «Спартака».

Экс-голкипер красно-белых Александр Филимонов в это время пересчитывал свои шесть золотых медалей чемпионатов России в составе «Спартака». Своим тостом встречу завершил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, сказав, что 2024-й год станет для клуба еще лучше.

3 комментария
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Очень хорошо снято, душевно.
Я не болельщик Спартака, и у меня негативное отношение к Соболеву и Джикии, но это действительно хорошая сцена, которая даёт эмоции и приятные воспоминания для болельщиков такого титулованного клуба, как Спартак!
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А где Романцев?
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Соболев уже легенда Спартака? чтож все печально.
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