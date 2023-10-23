«Вбросы». Зиньковский подтвердил, что у Абаскаля не было конфликтов с Соболевым
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о том, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля произошел конфликт с нападающим Александром Соболевым.
«Эта информация - вбросы. Саша не пропустил ни одной тренировки, он занимался вместе с командой. Он уехал в сборную, а новости вылезли после этого, хотя Саши не было в команде. Пропускал ли он завтраки? Это уже не мое дело», - заявил Зиньковский.
Напомним, что 18 октября журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.
Вчера руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.
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