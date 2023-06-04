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Первый тренер Глушакова: «Денис может стать тренером «Спартака» в ближайшие 10 лет»

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Сегодня хавбек заявил о таком желании.

Погос Галстян, первый тренер Дениса Глушакова, отреагировал на слова экс-капитана «Спартака», который заявил, что хотел бы после окончания карьеры игрока возглавить столичный клуб. «Хорошо знаю Дениса, он серьезный парень. Ему надо чуть-чуть поработать над собой, и придет время, когда он станет хорошим тренером. Вижу его в этой профессии, потому что у него «футбольные мозги». Он как футболист был с характером, так и тренером будет таким же. Если он нацелился на «Спартак», то добьется своего. Думаю, в ближайшие 10 лет это может исполнится! Если нужна будет наша помощь, мы всегда готовы», — сказал Галстян.

Источник: sport24.ru

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