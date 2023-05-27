✅ Абаскаль одобрил. Агент Мешедер начал поиски нового центрального защитника для «Спартака»
Снова.
Появилась информация, что агент Тим Мешедер, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, проводит консультации на предмет возможного усиления позиции центрального защитника в клубе.
Приобретение новичка в зону обороны уже согласовано с испанским тренером. Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного полузащитника, а также выразил желание увидеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.
По ходу зимнего трансферного окна состав «Спартака» пополнил парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте. Этот трансфер был осуществлен также при непосредственном участии Мешедера.
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