Снова.

Появилась информация, что агент Тим Мешедер, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, проводит консультации на предмет возможного усиления позиции центрального защитника в клубе.

Приобретение новичка в зону обороны уже согласовано с испанским тренером. Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного полузащитника, а также выразил желание увидеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.

По ходу зимнего трансферного окна состав «Спартака» пополнил парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте. Этот трансфер был осуществлен также при непосредственном участии Мешедера.

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