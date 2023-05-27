Спартак ТВ
Блог

✅ Абаскаль одобрил. Агент Мешедер начал поиски нового центрального защитника для «Спартака»

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Клубы Клубы
трансферы трансферы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Снова.

Появилась информация, что агент Тим Мешедер, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, проводит консультации на предмет возможного усиления позиции центрального защитника в клубе.

Приобретение новичка в зону обороны уже согласовано с испанским тренером. Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного полузащитника, а также выразил желание увидеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.

По ходу зимнего трансферного окна состав «Спартака» пополнил парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте. Этот трансфер был осуществлен также при непосредственном участии Мешедера.

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Посмотрим, кого подберёт. Надеюсь хороший игрок окажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Источника нет,просто выдуманная новость,я таких могу с 5-6 наклепать, Костя Калуцкий итого больше.Зачем это писать, чтобы нас дураками выставлять?)) Найдутся конечно,но ... зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий