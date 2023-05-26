🙃 «Промес - легенда «Спартака»? На него уголовные дела в Голландии. Как-то у меня не вяжется». Орлов считает, что репутация важнее статистики
Извини, Квинси.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о репутации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Когда он закончит играть, тогда и будем обсуждать, легенда он или нет.
Промес - хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес очень техничный. Но есть уголовные дела, которые он заработал в Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» - это Симонян, Нетто. Достойные люди.
Легенда - это человек без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет», - заявил Геннадий Орлов.
Напомним, что в текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 10 результативных передач. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
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