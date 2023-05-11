Футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о любви своего клиента, сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде, к московской команде, России и местной культуре.

«Бальде очень любит атмосферу в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Игроки в команде как семья.

Кейта восхищается русской культурой и людьми в стране в целом. Особенно ему нравится местная кухня. Он чувствует себя очень счастливым в России», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В сезоне-2022/23 Бальде провел 12 матчей за «Спартак», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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