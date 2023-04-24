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Агент Кейта: «Бальде нравится русский язык, он активно его учит»

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Планирует задержаться в РПЛ.

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о прогрессе в изучении русского языка сенегальским нападающим «Спартака». По словам агента, форварду нравится русский язык. «Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет», — сказал Пасторелло.

В этом сезоне РПЛ Кейта Бальде провел 6 матчей за «Спартак» и забил 2 гола.

Источник: «РБ Спорт»

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