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Черчесов: «У нас откровенные отношения с Федуном. Благодарен ему за доверие поработать в «Спартаке»

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Благодарен за предоставленную возможность.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об отношениях с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Специалист работал в московском клубе с 2006 по 2008 год.

«У Леонида Федуна был день рождения, и я его поздравил. Всегда поздравляю его с днем рождения и с Новым годом, — сказал Черчесов. — Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в «Спартаке» на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения».

Источник: sport-express.ru

1 комментарий

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Виталий
Не получилось у Черчесова в нашем клубе , прям совсем , чего только стоит обиднейший вылет из кв. ЛЧ , позитива было мало при нём
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