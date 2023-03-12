Если отрицать проблему, то она сама пропадет.

Экс-тренер «Динамо» Анатолий Бышовец назвал причины низкой посещаемости матчей 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей. Поля в целом оставляют хорошее впечатление, несмотря на высокую интенсивность игры и большое количестве силовой борьбы.

Я не думаю, что Fan ID играет какую-то роль. Это надуманные проблемы, которые безболезненно обходятся для болельщиков. Затраты по времени оформления минимальны. И здесь ведь нет никаких различий, и руководство всё с паспортом болельщика. В этом решении я вижу горизонты, связанные с безопасностью. И считаю, что основная причина низкой посещаемости – минусовые температуры», – сказал Бышовец.

Помощник президента РФ Игорь Левитин ранее в интервью «Матч ТВ» заявлял, что вопрос об отмене Fan ID в данный момент не рассматривается.

Источник: metaratings.ru