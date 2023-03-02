Спартак ТВ
Блог

Зарема Салихова: «Осинькин - лучший российский тренер, спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова»

Игорь Осинькин Игорь Осинькин
Зарема Салихова Зарема Салихова
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Спартак
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» заслужил похвалу.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и оценила прогресс воспитанника московского клуба Николая Рассказова.

Накануне самарская команда сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России и по сумме двух матчей (3:2) прошла в полуфинал турнира.

«Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич — лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова.

Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком».

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда провела 106 матчей, одержав 61 победу при 29 поражениях и 16 ничейных результатах.

В нынешнем сезоне после 17 туров РПЛ «Крылья» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 20 очками.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Зарема просто молодец
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Андреев
Ответ Victor Pavlovuch
Надо говорить спасибо не ему а школе Чертаново!
Т.е. в Чертаново не он этих пацанов тренировал? А сейчас тоже Чертановские новички пришли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Осинькин, действительно, молодец!!! Хороший тренер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Victor Pavlovuch
Надо говорить спасибо не ему а школе Чертаново!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий