Спартак ТВ
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Зарема: «Газизов перевел из «Спартака» в свою пользу 90 миллионов рублей, но при этом на свободе. Ларин воспитал десяток талантливых ребят, но сидит в тюрьме»

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Супруга бывшего владельца «Спартака» отреагировала на решение суда по делу бывшего гендиректора красно-белых.

Суд удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу московского клуба.

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно. Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.

В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а Николай Ларин воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме. Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?»

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до ухода в московский клуб.

5 комментариев

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Дмитрий Агалаков
В том, что Газизов - мошенник, сомнений уже ни у кого не осталось.
А Ларина жаль. Система просто слепо и глупо "перемолола" человека.
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Всё что сказала всё по делу, тут не отнять и не прибавить молодец, продолжай Зарема в том же духе
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Владимир Молявин
Молодец, Зарема!!! Всё правильно сказала!!! Свободу Ларину, Газизова на нары!!!
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paffnucii
Молодец Зарема, добивай!!! 👍🏻👍🏻👍🏻
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vayka
Так он же ГАЗИЗОВ
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-1
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