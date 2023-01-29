Икарди обвинил свою (бывшую) жену в измене с Бальде. Супруга игрока «Спартака» не стала молчать
Жестоко.
Ванда Нара и Мауро Икарди ― самая скандальная пара в мире футбола. Они бесконечно расходятся и сходятся, делят опеку над детьми, а драма вокруг их отношений нередко затрагивает и других игроков.
Недавно нападающий «Галатасарая» обвинил свою жену (кажется, они все еще не развелись) в том, что она изменяет ему с Кейта Бальде. Якобы они встретились в Дубае, где футболист был на сборах «Спартака». Икарди написал об этом жене Бальде Симоне Гуатьери. Та заявила, что верит своему мужу, а теперь посвятила Ванде сторис в своих соцсетях.
Гуатьери напрямую не назвала имя своей «соперницы», но явно намекнула на то, что этот текст именно о жене Мауро Икарди:
«Есть женщины. Серьезные. Чувствительные. Честные. Эти женщины пахнут чистотой. А есть и Wacchi (корова по-итальянски. Вообще слово пишется как vacchi, но Симона намеренно изменила первую букву, так как имя Ванды пишется как Wanda)».
Кажется, история на этом не закончится.
Дата регистрации 21 июня 2022
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