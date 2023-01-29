Кавазашвили: «Спартак» проявил к Рассказову уважение, когда отдал его за бесплатно в «Крылья Советов»

Они забрали его с уважением.

Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы защитника Николая Рассказова после перехода из «Спартака» в «Крылья Советов».

— Для Рассказова всегда открыты двери в «Спартак», потому что он воспитанник этого клуба. А усилит он «Крылья Советов» или нет — зависит от него.

— Какие сильные качества вы у него выделите?

— Работоспособность, желание играть, жесткость. Единственное, что ему придется делать на футбольном поле — не терять позицию. Это самый главный недостаток, который у него был. Если он будет очень внимателен в выборе своего места, то цены ему не будет.

— Прошла такая новость, что «Спартак» отдал Рассказова в «Крылья Советов» за бесплатно. Это оправданно или можно было выручить какие-то деньги?

— Это говорит о том, что «Спартак» относится к мальчику с огромным уважением и не хочет на нем зарабатывать. «Спартак» этим подчеркивает, что руководство клуба на своих воспитанниках деньги не делает.

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

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