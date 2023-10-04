«Спартак» нанес на футболки письма болельщиков – это проект с тысячей посланий игрокам

Очень трогательно.

«Спартак» и «Динамо» уже сделали из дерби в Кубке России яркое шоу.

«Динамо» повторило идею с видео, сделанными нейросетью (первый такой ролик – презентация мексиканского полузащитника Луиса Чавеса): к «Спартаку» нейросеть нарисовала видеобитву в стиле Mortal Kombat с отсылками к игрокам и персонажам игры, например: Саб-Зиной и Скорпинцевым.

«Спартак» тоже подготовился к дерби и сделал трогательную акцию. С конца прошлого сезона в клубе собирали письма болельщиков футболистам. На матч с «Динамо» игроки выйдут в футболках с нанесенными на спину пожеланиями от фанатов.

Что пишут игрокам: у Бабича красивые глаза, Дуарте желают учить русский, Соболеву – победить питерских змеев, Литвинову – быть как Титов

«Спартак» установил на стадионе стойку для писем болельщиков еще в конце прошлого сезона. За полгода фанаты написали больше тысячи писем – абсолютно всем игрокам.

«К осени набралось уже много писем, и мы решили сделать нанесение на игровые майки с пожеланиями от болельщиков, – рассказывает Sports.ru начальник отдела маркетинга «Спартака» Кирилл Исаев. – Хотели так сблизить фанатов и футболистов. Чтобы болельщики видели, что писали не в стол, а игроки – могли прочитать, что им желают».

Чаще всего игрокам пишут простые пожелания побед, удачи и развития, биться за «ромбик» и любить «Спартак», но есть и трогательные яркие сообщения.

Например, Мария Швец попросила Александра Соболева «победить питерских змеев»:

«Вы молодцы! Болеем за «Спартак» давно! Вы отличный футболист! Несмотря на все, мы вас любим и болеем за вас! Вперед, «Спартак»! Победите уже этих змеев питерских! Не сдавайтесь, мы всеми силами будем помогать вам!»

Владимир Куликов пожелал Руслану Литвинову равняться на Егора Титова:

«Будь всегда в «Спартаке». Стань легендой как Егор Титов»

А Семен сказал Алексису Дуарте учить русский язык:

« Учи язык, друг , ты нам очень нужен.

Спасибо, что выбрал «Спартак»!

Сообщения не всегда такие короткие и емкие. Многие болельщики долго описывали игрокам, что думают про них и «Спартак».

Вот Хесусу Медине от неизвестного автора:

«Дорогой Хесус! Я хотел бы выразить тебе свою искреннюю поддержку и пожелать тебе удачи в составе нашего любимого ФК «Спартак». Твой переход из ЦСКА, безусловно, вызвал некоторые споры и разногласия среди болельщиков обоих клубов. Но я хочу тебя заверить, что настоящие фанаты «Спартака» будут поддерживать тебя! Ты – талантливый и амбициозный игрок, и я уверен, что ты сможешь проявить свой потенциал в нашей команде! Хесус, я желаю тебе здоровья, силы и много побед в этом клубе. Мы знаем, что ты сможешь принести нам радость и успех. Ты – наш новый герой, и мы гордимся тем, что ты теперь игрок ФК «Спартак» Москва».

А вот трогательное письмо Дане Пруцеву от Андрея Иванова:

«Привет! Я живу в маленьком городе Высоковск. С детства я болею за «Спартак» и очень люблю твой футбол. В матчах я часто кричал тебе, но ты, к сожалению, не видел. Ты очень крутой игрок, я не знаю, почему ты не всегда в старте. Спасибо, что подарил мне любовь к футболу.

Вперед, «Спартак»!»

«Больше всего писали Промесу, Соболеву, Джикии, Зобнину и Селихову – лидерам, которые давно в команде, – продолжает Исаев. – Почти всем англоговорящим футболистам писали на английском. Мы не считали, сколько всего писем. Но точно больше тысячи.

Игроки пока не читали. Мы хотим сделать подборку писем для них в конце сезона. Это будет персональный альбом для каждого игрока. Для Квинси, наверное, многотонный! ​​😊 »

Еще один тип писем – признания в любви. Но если Пруцева благодарили за любовь к футболу, то Срджану Бабичу и Георгию Джикии, скорее, из-за внешности.

Срджану Бабичу от тайной поклонницы:

«Желаю как можно больше побед в любимом «Спартаке».

P.S. У тебя очень красивые глаза »

Георгию Джикии от Яны:

«Георгий, привет! Может, ты и не прочитаешь это, но вдруг все же прочитаешь 😊

Ты классный 😊

В общем, какой-то бред у меня получается, короче, листик мне дали один и не использовать этот шанс я не могу.

Если будет интересно пообщаться, то буду рада (номер телефона)».

Самое забавно пожелание – Антону Зиньковскому от Влада:

«Привет, мне про тебя друг рассказал, ты очень крутой!!!»

«Спартак» уже делал нанесения в честь дня рождения Москвы и благотворительных акций. Это привлекает внимание, а футболки отдают на благотворительные аукционы

В «Спартаке» не первый раз делают такие нанесения на футболки. В клубе понимают, что это не ультрауникальная история, но она привлекает внимание и радует болельщиков и игроков.

«Подобные кейсы есть в мировой, в том числе спортивной практике, – рассказывает Sports.ru начальник отдела маркетинга «Спартака» Кирилл Исаев. – Так что это наша адаптация идеи по инициативе от коммерческого директора Рустама Махмутова.

Мы не первый раз делаем такое и видим, что такая активность привлекает внимание. У нас были нанесения в честь 875-летия и 876-летия Москвы, «Доброшрифт», «Шрифт Брайля» и перформансы болельщиков на номерах игроков. Все это видят: шрифт попадает в телекартинку и отчеты. Мы так привлекаем внимание и пополняем «Каталог впечатлений», уникальный набор призов за баллы в программе лояльности.

Технически это оказалось гораздо проще, чем мы думали. Мы отсканировали письма с пожеланиями, поэтому у нас сохранился оригинальный текст и почерк людей. Дизайнеры сделали из сканов макеты на майки, а потом их нанесли на нижнюю часть футболки сзади. На РПЛ там располагается логотип Winline, на Кубке России – нет. Просто отдали это в компанию, которая нам делает нанесения.

Большая часть футболок пойдет на аукционы для благотворительных фондов , например, фонда Артема Реброва «Своими глазами». Часть – отправим в «Каталог впечатлений» для программы лояльности: болельщики смогут их купить на внутреннюю валюту денарии. В прошлый раз мы так делали с футболками с перфомансами на номерах (выпускали такую к дерби с ЦСКА). В «Каталоге впечатлений» 12 маек разобрали за три дня вообще без анонсирования. Попробуем также найти людей, которые писали письма, и отправить им футболки. Но технически это тяжело, потому что не все оставляли контакты».

Телеграм-канал Ярослава Сусова про спортивный бизнес и маркетинг

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Фото: ФК «Спартак»