13 комментариев

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Какой футбольный турнир самый популярный?

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Футбол Футбол

Исследование Sports.ru.

После прихода Криштиану Роналду мир стал следить за чемпионатом Саудовской Аравии. Но насколько реально выросла его популярность и насколько сильна гегемония АПЛ? Ее реально смотрят везде, или Ла Лига популярнее хотя бы в некоторых странах?

Мы решили разобраться, какой футбольный национальный турнир – самый популярный в поиске в каждой стране за последние пять лет.

Важный дисклеймер

Мы использовали данные Google Trends за последние пять лет. Они позволяют сравнить количество запросов в поиске по темам в разных странах и в среднем по миру.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой темы. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лигу/вид спорта/спортсмен чаще ищут в поиске в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольного клуба и футбольного турнира.

Мы сравнили только ежегодные национальные футбольные лиги, поэтому тут нет ни чемпионата мира по футболу, ни Евро-2024, ни Лиги чемпионов или Копа Либертадорес.

В сравнении также нет других видов спорта из-за сложности сравнения. Футбольные лиги можно было бы сравнить с НБА, НФЛ, МЛБ, НХЛ, IPL (Индийская премьер-лига по крикету) или КХЛ, потому что это тоже ежегодные национальные турниры. Но тогда за пределами сравнения окажутся виды спорта, в которых турнир не привязан к конкретной стране. Например, как «Формула-1», UFC или «Бриллиантовая лига» в легкой атлетике. 

Европа и Азия

В Европе, Азии и Океании самое большое разнообразие. Здесь практически не важно, какой клуб или футболист самый популярный.

Скорее всего, первое место в поиске – у АПЛ или местной лиги.

Устойчивая любовь к своим (и лигам, и клубам) в России, Японии, Турции, Иране, Саудовской Аравии, Бельгии, Дании, Греции, Венгрии, Румынии, Португалии, Хорватии, Украине и Нидерландах.

В Боснии, Словении, Польше и Израиле чаще всего ищут не местный клуб, а «Барселону». Хотя популярнее всего домашние чемпионаты.

Есть и любопытные исключения:

Итальянская Серия А на первом месте не только в Италии, но и в Албании, Швейцарии и Сан-Марино.

Ла Лига – главный турнир в Испании, Армении и Андорре, а в Азии еще в Афганистане, Сирии, Ираке и Восточном Тиморе. Любопытно, что в этих странах на первом месте по популярности среди клубов «Реал». В соседних странах, в которых «Барселону» ищут чаще, на первом месте не Ла Лига, а АПЛ или местный чемпионат.

Интересная ситуация в Лихтенштейне и Люксембурге. Местные чаще всего ищут в поиске «Вадуц» и «Бенфику», но смотрят, похоже, Бундеслигу. Чемпионат Германии также на первом месте в Германии и Австрии.

Лигу 1 чаще всего смотрят во Франции и Монако.

Все остальные страны чаще гуглят АПЛ.

Африка

В Африке прослеживается явное разделение. 

Бывшие британские колонии, в которых говорят на английском (например, Кения, Танзания, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, ЮАР, Уганда, Нигерия, Гана и другие) болеют за английские клубы и гуглят АПЛ.

Бывшие португальские колонии Кабо-Верде и Сант-Томе и Принсипи болеют за «Бенфику» и ищут чемпионат Португалии, Мозамбик и Ангола – «Барселону» и АПЛ/Ла Лигу.

А вот в бывших французских колониях все сложно. Почти всегда там чаще ищут АПЛ или Ла Лигу. В центральной Африке или возле Сахары – чаще чемпионат Испании, на юге, западе и востоке – АПЛ.

Только Марокко, Тунис и Египет поддерживают местные лиги. 

Южная Америка

Самый популярный футбольный турнир в поиске почти всегда – местная лига. Кроме Венесуэлы (Ла Лига), Суринама (Ла Лига) и Гайаны (АПЛ).

Северная Америка

В Северной Америке картина похожа на Африку. Местные лиги популярны только в паре стран – Мексике и Коста-Рике (там популярнее всего и местные клубы «Америка» и «Депортиво» Саприсса).

В остальных тоже прослеживается закономерность. Если на первом месте по популярности в поиске «МЮ», то и АПЛ, скорее всего, будет популярнее. Если «Барселона», то Ла Лига.

Исключения – США и Тринидад и Тобаго, где популярнее всего АПЛ, но при этом из клубов наибольший интерес к «Барселоне».

Мы специально проверили, какая ситуация с запросами на нефутбольные национальные лиги. Оказалось, что:

НБА – главный национальный турнир по запросам на Филиппинах, Багамах, в Монголии, Китае, Сент-Китс и Невис, Литве, Гайане, Новой Зеландии, Словении, Австралии, Сербии, Белизе, Кирибати, Гренаде, Черногории, Боснии и Герцеговине, Грузии и Мадагаскаре, но не в США.

В США (и только) – НФЛ, американский футбол.

В Канаде, Финляндии, Словакии и Чехии главная лига по количеству запросов – НХЛ, а в Латвии и Беларуси – КХЛ (в России уступает РПЛ).

IPL (Индийская премьер-лига по крикету) популярнее всего в Индии, Шри-Ланке, Бангладеше, Пакистане, Афганистане, Непале, ОАЭ, Бахрейне, Омане и Кувейте.

Бейсбольная МЛБ – главный турнир в Доминиканской республике, Венесуэле и на Кубе. А в Японии популярнее всего местная бейсбольная лига NPB.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Yong Teck Lim

13 комментариев

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Апач
болею за Интер, но в поисковике его уже лет 10 не забивал... Т.е. меня как будто для данного иследования и нет. Очень странная методика учета получается, раз она никак не учитывает активного фаната
+12
-3
+9
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Xm.md
Опять бестолковый способ расчета популярности.
Быть объектом поиска не равно быть популярным.
+10
-4
+6
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Артем Шелудков
Ответ Barsik
Вполне норм методика. Как пользуется интернетом не очень разбирающийся в компьютере человек? Открывает браузер и в строке пишет, что хочет узнать, т.е. делает поисковый запрос в гугле. Не раз видел: в браузере поисковик по умолчанию - гугл, а пользователь хочет попасть во вконтакте. Причем пользователю сказали, что вконтакте надо через яндекс искать. Пользователь так и делает: в гугле спрашивает яндекс, потом в яндексе спрашивает вконтакте...
то есть нормально разбирающиеся в компутерах люди не учитываются данным исследованием? очень плохо, ведь их уже достаточно много в мире. Я, например, болею за ЦСКА, и не помню уже, когда я в поиск вбивал ЦСКА или РПЛ, просто захожу на спортс/чемпионат/ютуб и смотрю результаты/обзоры
+4
0
+4
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Shaiba Bash
Как часто гуглят КХЛ в Латвии)
+1
0
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Barsik
Ответ Апач
болею за Интер, но в поисковике его уже лет 10 не забивал... Т.е. меня как будто для данного иследования и нет. Очень странная методика учета получается, раз она никак не учитывает активного фаната
Вполне норм методика. Как пользуется интернетом не очень разбирающийся в компьютере человек? Открывает браузер и в строке пишет, что хочет узнать, т.е. делает поисковый запрос в гугле. Не раз видел: в браузере поисковик по умолчанию - гугл, а пользователь хочет попасть во вконтакте. Причем пользователю сказали, что вконтакте надо через яндекс искать. Пользователь так и делает: в гугле спрашивает яндекс, потом в яндексе спрашивает вконтакте...
+4
-3
+1
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a2wai
Странно, что у корейцев местная лига не популярнее АПЛ по запросам, у корейцев далеко не самый слабый чемпионат, в Азии он пожалуй будет в топ-3 вместе с японцами и саудитами.
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Adjusted
Это не исследование, это имитация бурной деятельности.
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Karamazoff
Что значит какой? Это Лучшая Лига Мира!
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PsichoEscape
Ответ Xm.md
Опять бестолковый способ расчета популярности. Быть объектом поиска не равно быть популярным.
Дисклеймер прочитал?
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Xm.md
Ответ PsichoEscape
Дисклеймер прочитал?
Читал, поэтому и написал.
Тебе рекомендую прочитать заголовок
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PsichoEscape
Ответ Xm.md
Читал, поэтому и написал. Тебе рекомендую прочитать заголовок
Еще раз прочитай
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