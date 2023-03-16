122 комментария

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Суверенный футбол в Иране: репрессии за высказывания, жесткий лимит на легионеров и зависимость от госденег

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Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
Трактор Сази Трактор Сази
Сепахан Сепахан
Персеполис Персеполис
Эстегляль Эстегляль
Али Карими
Сердар Азмун Сердар Азмун
Масуд Шоджаеи Масуд Шоджаеи
Азади Азади
Дмитрий Кириченко Дмитрий Кириченко
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Мехди Тареми Мехди Тареми
Футбол Футбол

Этой весной сборные Ирана и России проводили товарищеский матч, а мы провели три дня в Тегеране и узнали много нового о жизни страны – о ВПН для ВПН и интернете по паспорту в гостиницах, ненависти к США и жаркой любви к футболу, особенно на секторах для женщин.

Оказалось, футбол в Иране – тоже необычный. С государственными клубами, лимитом на легионеров, большим влиянием политики и особой ролью сборной. 

Иранский футбол появился благодаря британским нефтяникам и шаху, который учился в Швейцарии

Футбол в Иране – однозначно главный вид спорта. Раньше с ним тягались борьба и тяжелая атлетика: они считались здесь более традиционными и правильными, но в XX веке все изменилось.

На Иран огромное влияние оказывали Великобритания и Франция. В местных школах проводили уроки футбола. А взрослые играли на нефтяных месторождениях, которые разрабатывали англо-иранские компании. 

Хотя первых местных футболистов закидывали камнями: чтобы играть в футбол, надо надеть шорты, а значит, оголить колени.

Футбол в Иране стал символом модернизации. Чем крепче британское и американское влияние, тем лучше чувствовали себя их развлечения. Один из отцов иранского футбола – американец Джон Гибсон. Он закончил Колумбийский университет, приехал в Иран и собирал здесь футбольный чемпионат – организовывал команды на базе школ и университетов. 

На матчи приходили государственные чиновники, но не простые болельщики. Поэтому Гибсон еще в 1930-х организовал первый иранский матчдей. Посетителям футбольных матчей бесплатно разливали чай и раздавали сладости. Кажется, эти традиции сохранились до сих пор: например, перед матчем Иран – США на ЧМ-2022 иранские фанаты бесплатно разливали чай всем подряд.

Гораздо сильнее футболу Ирана помог Мохаммед Реза Пехлеви. Он учился в швейцарской школе-пансионе и стал там капитаном футбольной и теннисной команд, а когда вернулся – выигрывал все футбольные турниры в стране (играл на позиции нападающего) и через пару лет стал шахом (аналог царя). Последним в истории Ирана.

Шах Пехлеви был большим другом Запада. Он привел в Иран американские нефтяные компании, машины, реакторы для ядерной программы, привлекал американские спецслужбы, чтобы удержать власть.

При нем в Тегеране построили местные «Лужники» – стадион «Азади», где однажды даже проводили концерт Фрэнка Синатры.

Появились главные футбольные клубы «Тадж» и «Персеполис». Сборная Ирана попала на ЧМ-1978, выиграла три Кубка Азии (1968, 1972 и 1976) и набирала популярность. Но все было не так сладко.

Шах очень жестко боролся с оппозиционерами, а они обвиняли Резу Пехлеви в том числе в продвижении футбола. Политические противники убеждали, что правитель использует футбол для отвлечения населения от реальных проблем и насаждения аполитичных взглядов.

После Исламской революции в 1979-м и прихода к власти религиозного консервативного правительства имама Хомейни курс Ирана повернулся. Иран поменял название, флаг и гимн, ограничил права женщин, признал гомосексуализм уголовным преступлением, разорвал дипломатические отношения с США и получил международные санкции.

Футболу тоже стало хуже. При новой власти его считали развлечением западных империалистов (и бывшего шаха). Поля превратили в места для молитв, футболистам запретили выступать с латинскими буквами на спинах, женщинам – приходить на матчи. В 1980-х из-за ирано-иракской войны сборную не допускали до чемпионата мира, а Олимпийские игры в Иране она сама бойкотировала. Футбол бы запретили совсем. Но болельщики бунтовали, когда матчи пытались перенести или отменить. 

Пришлось не запрещать, но контролировать.

Футбольным клубам и стадионам поменяли названия:

• «Тадж» («Корона») стал «Эстеглялем» («Независимость»). 

• Стадион «Арьямехр» («Арийский свет») стал «Азади» («Свобода»).

• «Шахин» Исфахан («Сокол») стал «Cепаханом».

Основатель и владелец главного клуба страны «Персеполис» сбежал в США, поэтому его имущество забрал благотворительный фонд исламской революции (сейчас связан с корпусом стражей исламской революции), а управление отдали в руки местного министерства спорта. 

Власти Ирана боятся фанатов, потому что футбол – возможность сказать что-то без цензуры на большую аудиторию

В 1998-м Иран почувствовал, насколько футбол важен для страны, а заодно и пропитан политикой.

«Когда Иран вышел на ЧМ-1998, на улицах Тегерана был взрыв радости, – рассказывал The Independent автор книги «Беспокойный мир ближневосточного футбола» Джеймс Дорси. – Все общественные нормы, которые вводили для контроля, были забыты в момент».

На чемпионате мира Иран играл против США. Но вместо ненависти получился практически матч мира. Президент США Билл Клинтон сказал перед игрой: надеюсь, что матч станет шагом к прекращению разрыва. Перед стартовым свистком иранцы подарили американцами белые розы, а потом победили со счетом 2:1.Оказалось, иранцы не такие токсичные и сумасшедшие, как кажется всему миру. Это определенно был шаг к обратной интеграции.

Но в 2002-м Иран не отобрался на чемпионат мира, а в стране даже распространялись конспирологические теории, что правительство заставило сборную проиграть, чтобы не сближаться с западными странами на таких турнирах.

«Некоторые празднования побед сборной превращались в антиправительственные акции, – рассказывал Дорси. – Например, в 2018-м протесты начались на футбольных полях среди этнических меньшинств, а потом перешли на улицы и открыто критиковали правительство. Это самая популярная форма популярной культуры в стране, и поэтому политический контроль над ней важен для режима».

Футбол всеми силами пытался высказывать политическую позицию:

✊🏼 ЧМ-1998 – баннеры и фотографии с оппозиционером Марьяной Реджави, которые не попали в трансляцию местного телевидения.

✊🏼 Выход на ЧМ-2006 – массовая радость и беспорядки в Тегеране, напряжение между правительством и молодыми активистами.

✊🏼 Квалификация ЧМ-2010 – футболисты носят зеленые браслеты как символ протестов против результатов президентских выборов.

✊🏼 ЧМ-2022 – легенда иранского футбола Али Карими становится лицом протестов, а лидер сборной Сердар Азмун говорит: «По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины».

На матче Иран – США в 2022-м болельщики сборной Ирана объединились и поддерживали сборную 90 минут, но до и после – ругались и дрались друг с другом из-за разных политических взглядов. Одни носили флаги с дыркой в середине (новый флаг приняли в 1979-м после исламской революции) и освистывали гимн, другие – обвиняли США во всех проблемах. 

В ответ футбольные власти применяли репрессии против футболистов. Али Карими чуть не похитили из ОАЭ из-за поддержки протестов. Азмуна хотели исключить из сборной, а вся команда даже встретилась с правительством.

Дикая история случилась в 2017-м. Иранские футболисты греческого «Паниониса» Масуд Шоджаеи и Эхсан Хаджсафи сыграли в отборочном матче Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. У Ирана и Израиля настолько напряженные отношения, что за сам выход на этот матч обоих футболистов исключили из сборной (на первый матч в Тель-Авив они даже не полетели, несмотря на штрафы от клуба). Позже министр спорта провел разъяснительный разговор с игроками. Хаджсафи вернули в сборную через три месяца, а капитана сборной (!) Шоджаеи – только через полгода.

Политизированность иранского футбола замечала и ФИФА. В 2006-м деятельность иранской федерации приостановили, потому что она не автономна от властей страны. Но через месяц запреты сняли, когда в ИФФ сменились чиновники.

Президент ФИФА Зепп Блаттер напрямую критиковал Иран в 2015-м: «Я ездил туда в 2013-м и столкнулся с законом, запрещающим женщинам посещать футбольные матчи. Я поднял эту тему на встрече с президентом Ирана, мне показалось, что это может измениться в среднесрочной перспективе. Но ничего не поменялось. Запрет все еще применяется, поэтому я обращаюсь к иранским властям: «Откройте стадионы для женщин».

Девушки переодевались в мужчин, чтобы попасть на стадионы, а сентябре 2019-го фанатка Сахар Ходаяри подожгла себя после того, как ее не пустили на игру в Тегеране.

Только после этого в октябре 2019-го запрет исчез. 40 лет спустя. Теперь женский сектор – самый активный на матчах сборной. Так было и на матче против России. Девушки кричали, свистели и даже визжали, когда мяча касался нападающий «Порту» и главный футболист Ирана Мехди Тареми. А в перерыве устроили дискотеку: включили какую-то бодрую патриотическую попсу и танцевали в платочках.

В устройстве иранского футбола есть и другие политические детали. 

Например, чемпионат Ирана называется Лигой Персидского залива. Это укол: в арабских странах (Катаре, Омане, ОАЭ, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии) его называют Арабским заливом, и такой нейминг лиги – мягкая сила для укрепления иранского названия.

С 2005 по 2007 годы чемпионат Ирана спонсировала компания Zamzam – дочка Pepsi, которую национализировало государство и поменяло название после исламской революции. В начале нулевых Zamzam был очень популярен еще и в Саудовской Аравии (потому что там из страны ушла оригинальная кола).

Как живет чемпионат Ирана сегодня? Клубы – государственные, детских команд и иностранцев – мало, таланты уезжают в Европу

«Нация и люди, которые выбирают путь страны, используют футбол в политических целях, – рассказывал Al Jazeera English бывший главный тренер сборной Ирана американо-иранец Афшин Готби. – В этом есть и плюсы, и минусы. Правительственные деньги поддерживают футбол, но позволяют манипулировать им политически. Он слишком сильно зависит от политической системы и страны и сам становится политическим бизнесом».

Почти все футбольные клубы в Иране принадлежат напрямую государству или государственным корпорациям:

• «Пайкан» – компании Iran Khodro, государственному автопроизводителю Ирана. Марка Paykan – адаптированная версия британской машины Rootes Arrow. Сейчас эта компания производит старые «Пежо» и «Рено» по французской лицензии.

• «Санат Нафт» – государственной нефтяной компании Ирана.

• «Нафт Месджеде-Солейман» – дочке государственной нефтяной компании Ирана.

• «Мес» Рафсанджан и «Мес» Керман принадлежат национальной угольной корпорации «Мес».

• «Сепахан» – государственной металлургической компании Foolad Mobarakeh (40% рынка необработанной стали).

• «Фулад» – второй крупнейшей сталелитейной компании Foolad Khuzestan (23% рынка необработанной стали).

• «Зоб Ахан» – третьему крупнейшему производителю стали в Иране Esfahan Steel Company (контролируется напрямую министерством промышленности и горной добычи).

• «Алюминиум» Арак – крупнейшему производителю алюминия в Иране. 

• «Гохар» – компании Gol Gohar, которая работает на крупнейшем месторождении железной руды в стране.

• «Эстегляль» и «Персеполис» раньше были частными, но теперь вместе принадлежат министерству спорта.

C последними – максимально сложная история. Это с отрывом самые популярные клубы Ирана, поэтому правительство контролирует их напрямую – даже назначает тренеров и управленцев.

В 2022-м на ситуацию обратила внимание Азиатская конфедерация футбола. «Персеполис» и «Эстегляль» исключили из азиатской Лиги чемпионов. Потому что двум клубам, принадлежащим напрямую одному владельцу, нельзя участвовать в одном международном турнире. Такой вот «Ред Булл» по-ирански.

Клубы придется принудительно приватизировать. В январе-2023 акции «Персеполиса» и «Эстегляля» даже собрались продавать на бирже. Но новых анонсов не было, а предыдущие попытки приватизации проваливались: клубы сидят в долгах, не зарабатывают (телеконтракт в Иране – 3 миллиона евро в год на всю лигу).

Поэтому чемпионат Ирана оказался в ловушке.

Иранская лига – пятая в Азии (после Катара, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии), средняя посещаемость – 8 тысяч человек (в России без Fan ID и ковида – 14, в Японии – 17, в Саудовской Аравии – 9,5). Государственных денег не хватает на развитие, а лимит на легионеров и политика Ирана не позволяют удерживать звезд.

«Иранский футбол очень далеко от европейского по уровню. Все из-за денег», – рассказывает в интервью Sports.ru автор подкаста про иранский футбол Gol Bezan Арья Аллахверди. 

Родители Аллахверди – иранцы, но Арья родился в Шотландии, получил тренерскую степень UEFA B и работает с детьми в Англии.

«Федерация футбола Ирана не слишком беспокоится из-за чемпионата, поэтому лига ниже катарской, корейской и японской.

В Иране все проекты по работе с молодыми футболистами проваливались. Во многом потому, что в лиге нет инфраструктуры и возможностей. Здесь очень любят футбол. Но, несмотря на это, в Тегеране и других даже крупных городах почти нет полей, детям негде играть.  

Даже у топовых команд, «Персеполиса» и «Эстегляля», нет академий и женских команд. Некоторые клубы – частные, например, «Трактор». Но большой разницы все равно нет – все просто сжигают деньги на футбол. В Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ тоже выкидывают деньги, но у них хотя бы есть план. А в Иране выбрасывают в никуда».

«Трактор Сази» – один из немногих частных клубов Ирана. Здесь работали Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко (меньше года), а владелец – бизнесмен Мохаммад Реза Зонузи, владелец фабрик, заводов, авиакомпании и банков в северо-западном Иране. 

Он критикует устройство футбола в стране: говорит, что лимит на легионеров (3+1) надо ослабить и помочь частным клубам.

«Мы отправили письмо президенту Федерации футбола и попросили его спасти наш футбол, – кричал Зонузи. – Частных клубов всего несколько, а остальным без разницы, как им достаются деньги – но источники дохода важны для работы в частном секторе, без этого мы уничтожаем футбольную индустрию. Частные проекты не могут конкурировать с государственными ни в одной отрасли. Как нам бороться с государственными командами, где игрокам предлагают столько денег?»

Фактически Зонузи не предлагал планов по спасению и не жаловался на детско-юношеский футбол – просто обижался, что государственные клубы могут платить игрокам больше.

«В чемпионате Ирана мало молодых футболистов, – рассказывает Аллахверди. – В Европе часто выходят молодые ребята по 18 или 19 лет, но в Иране это редкость. Молодые игроки уезжают в Европу при первой возможности. Например, Сердар Азмун: из молодежки «Сепахана» в 18 лет перешел в «Рубин».

Но уровень футбола растет, пусть и медленнее, чем хотелось бы – сборная играет гораздо лучше, чем раньше».

Лидеры сборной Ирана – давно в Европе. Мехди Тареми забивает за «Порту», Сердар Азмун – сидит в запасе «Байера», Алиреза Джаханбахш – в «Фейеноорде», лучший защитник Маджид Хоссейни – в «Кайсериспоре».

Заменить уехавших талантов тоже не получается. Самые известные легионеры в Иране сейчас – 37-летний Ману Фернандеш (приехал летом-2022), 34-летний Шейк Диабате (забивал за «Бордо») и 30-летний Рикарду Алвеш (играл за «Крылья Советов» и «Оренбург»). 

«Многие иностранцы приезжают в Иран, но сбегают через год, полгода или даже месяц, – объясняет Аллахверди. – Большая часть легионеров не задерживается, потому что не платят вовремя или возникают другие проблемы».

«Из-за санкций и ограничений туда сложно пригласить качественных иностранцев, – рассказывал бывший тренер «Трактора» Дмитрий Кириченко в интервью «Чемпионату». – Им элементарно тяжело платить зарплату. Поэтому они и выбирают Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию».

В Иране есть и лимит на легионеров: в заявке на сезон может быть четыре иностранца (трое – из любых стран, один – из Азии) + один слот для футболистов с двойным гражданством. В том числе из-за этого иностранцев здесь совсем мало.

По данным Transfermarkt, всего 7,2% игроков в чемпионате Ирана-2022/23 – иностранцы. В РПЛ – 32%, в АПЛ – 68%.

Нигде в Европе и Южной Америке нет таких низких цифр. Во всем мире меньше иностранцев только в чемпионатах Фиджи (6%), Мьянмы (5,8) Ганы (4,3), Алжира (3,8), Нигерии (3,6) и Ямайки (3,2).

С теми, кто доезжает, работать непросто иногда даже из-за быта. «Условно, в стране отключили интернет, время сообщили в чат, а он не увидел, – говорит Кириченко. – Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет. Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать.

Местные подчеркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты так или иначе будут гаситься. К этому все уже привыкли».

Зато все суверенное.

Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями

«Мы приходим не протестовать, а показывать, как любим страну». Футбол сплотил иранцев на 90 минут (но это закончилось)

Телеграм-канал Ярослава Сусова

Фото: globallookpress.com/Anton Zaitsev/Global Look Press; РИА Новости/Сергей Пивоваров; Gettyimages.ru/Amin M. Jamali / Stringer, Dennis Grombkowski / Staff, Marcus Brandt / Staff, Han Myung-Gu / Stringer; en.wikipedia.org; iranleague.ir

122 комментария

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Андрей Балабаев
Кого-то до боли напоминает. Люди хотят жить в свободном мире, ездить по миру, радоваться жизни, учиться. Но скрепные старики не дают морально разлагаться.
+241
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+218
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Петроград
Так сразу и не поймёшь: то ли Россия - это северный Иран, то ли Иран - южная Россия.
+138
-20
+118
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ESTMA
Норм описание настоящего/будущего российского футбола и в целом спорта....
+108
-12
+96
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Isshin88
Ответ lock0000
Есть еще куда стремиться, дно не пробито
Нет такого дна, которое бы наша страна не могла пробить, называя это особым путём.
+77
-5
+72
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BeastI666I
Государственные клубы, минимум легионеров и репрессии за высказывания. Как живет футбол в России... разве не 100% совпадение?
+67
-11
+56
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Ювенский Туринтус
Ответ BeastI666I
Государственные клубы, минимум легионеров и репрессии за высказывания. Как живет футбол в России... разве не 100% совпадение?
Ну только там фанаты настроены оппозиционно, а в России они скрепные монархисты-националисты
+52
-1
+51
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Atsuktuvas
Прекрасная страна 19 века.
+43
-5
+38
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lock0000
Есть еще куда стремиться, дно не пробито
+42
-5
+37
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Tigo_Volchara93
Как-будто описание Россию 2025
Только без Fan ID
+44
-12
+32
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Togliattinec
Ответ anathema
Сейчас набегут с минусами любители запада. "Вы что, штаты всегда за демократию, они никогда не свергнут демократически избранное правительство!". И где-то должен ехидно улыбнуться Кермит Рузвельт.
а можете показать примеры, когда кто-то здесь из реальных пользователей писал вот настолько прямо: "Штаты всегда за демократию" и все в таком духе?

Если вы не пустослов, конечно. Тогда вопрос снимается.
+29
-2
+27
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Togliattinec
Ответ Контрольный выстрел
Кто тебе мешает ездить по миру, радоваться жизни и учиться?
странно, может политика родного государства, которое довело до разрыва программы по упрощенной выдаче виз, а так же ограничения по полетам в наиболее развитые части света?

И радоваться жизни будет забавно молодым людям с 18 до 30, которым повестка может упасть ни с того ни с сего.
+28
-3
+25
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anathema
Ответ lock0000
Есть еще куда стремиться, дно не пробито
Так мы уже - Иран участвовал в Чм, а где была Россия?
+25
-1
+24
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SLEVIN
Ответ Алексей Зуев
Не заметно, что у тебя Интернет отключают. А не помешало бы
у тебя одни политические комменты. в общем понятно кто ты такой(; продался за копейки
+23
-3
+20
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Jii Gee
Причина введения FanID в России проступает все больше и больше.
+18
0
+18
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Не знаю что такое Требл
Ответ Genriwhite
Причем скрепных стариков у власти поставили свободные европейцы и американцы.
Совершенно верно. А также провели целую спецоперацию с целью свержения демократически избранного правительства Моссадека (операция "Аякс"), который, будучи патриотом, национализировал нефть и газ.
+26
-8
+18
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milya ololo
Ответ кuraakula belov
Главный стадион страны под названием "Арийский свет" это сильно
и что тут удивительного? Арийская армия Дария. Древняя Персия. учите историю.
+20
-3
+17
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Кенни Маккормик
Прикольно, я был в городе, где стартовал Азмун, в Исфахане. В Иране потрясающий народ, очень отзывчивые и добрые люди, которые, как и мы, приняли режим как данность и ничего не могут изменить, даже масштабными протестами - либо убьют, либо посадят. Они действительно заслуживают свободы от исламской диктатуры, которая и к исламу уже давно не имеет отношения: такой же диктатор сидит и всем приказывает, чего ему угодно
+17
-1
+16
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mnogokotin-
еще одна позорная диктатура
+14
-4
+10
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Геннадий Туник
Хотелось бы,чтобы Россия равнялась на другие страны и не считала бы Иран примером для подражания.
+10
-2
+8
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Сергей Ямковой
Ответ Atsuktuvas
Прекрасная страна 19 века.
Я был лучше жил в конце 19 века где-то в США или Швейцарии чем в современном Иране
+7
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TaR
Господи, какая же это грусть…
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Helge
может, проблема не в родном государстве, а с другой стороны границы, где кое-кому из-за океана надо влезть во все дела других стран, даже те, которые этого кое-кого не касаются вообще никаким образом?
предположение неверное. давай следующее
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amra73
Шах реально болел футболом, знаю не понаслышке. Мой двоюродный дядя учился с ним в Швейцарии и с ним же уехал в изгнание после исламской революции
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Всё знаю
Репрессии за высказывания.
Что-то до боли знакомо.
Ах, это же на загнивающем западе так.
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Deathember
"... другие – обвиняли США во всех проблемах". Кого-то это напоминает.
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