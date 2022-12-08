Le Блог Sportif
Блог

Все успехи сборной Франции связаны с миграцией. Да-да, речь про Зидана, Платини, Копа, Анри и Мбаппе

Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Раймон Копа
Юрий Джоркаефф Юрий Джоркаефф
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Политика
Марсель Десайи
Кристиан Карамбе
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мишель Платини Мишель Платини
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Изучаем родословную.

«Посмотрите в историю! Лучшими всегда были темнокожие или арабы, – говорил 12-летний Килиан Мбаппе в интервью Le Figaro. – Ну, кроме Платини и Кантона».

На самом деле Килиан во многом прав, но не совсем точен. Почти все лучшие футболисты в истории сборной Франции – иммигранты или их потомки. Даже Платини и Кантона.

Сейчас иммигранты или их дети составляют около 25% населения континентальной Франции – 15 миллионов человек. И так было почти всегда – из-за колониального прошлого и развитости страны. Еще с конца XIX века, на волне промышленной революции, туда приезжали поляки, испанцы, бельгийцы, португальцы и итальянцы.

«Франция всегда придерживалась политики иммиграционной открытости, – рассказывает Sports.ru журналист Les Dernières Nouvelles d’Alsace Жюльен-Тома Вилл. – Люди из других стран приезжали и активно участвовали в экономике. Из-за этого у нас очень мультикультурное общество. В сборной Франции это выражено ярко: много игроков двойной культуры, которые родились во Франции, но их родители – из стран Африки, Магриба. 

Десайи – Гана, Зидан – Алжир, Платини – Италия, Копа – Польша. Получается, все лучшие игроки Франции не французы по происхождению».

Сейчас главные волны миграции – из Африки. Двадцать процентов зарегистрированных во Франции мигрантов – из Северной Африки (Алжира, Марокко и Туниса). Одни из них – родители главного тренера Марокко Валида Реграги, капитана Ромена Саисса и полузащитника Софьяна Буфаля.

Но миграция работает в обе стороны – марокканские французы играют и за Марокко (Саисс, Буфаль), и за Францию (Адиль Рами, Маттео Гендузи).

20 из 23 игроков чемпионской сборной-2018 и 22 из 26 в сборной-2022 – потомки иммигрантов. 87% и 85% соответственно – очень много!

Как так вышло?

Французский футбол основали британские мигранты, а за сборную массово играли итальянцы и поляки

Французский футбол с самого старта напрямую связан с иммиграцией. Первый клуб – «Гавр» – в 1872-м основали англичане, работавшие в торговом порту. Они играли в смесь футбола и регби и привезли во Францию оба вида спорта. В гимне «Гавра» до сих пор упоминается, что клуб основали гордые сыны Оксфорда и Кембриджа.

«Тогда во Франции была англомания, – рассказывал этнолог Фабрис Гронье. – Французская элита знала и понимала футбол, потому что английское образование и его традиции стали примером для европейцев. Во Франции старались скопировать британскую модель образования и английские университеты».

До Первой мировой лучшие команды Франции состояли из иностранцев. За «Стандард» (пятикратный чемпион в конце XIX века) и «Расинг» Кале играли англичане, за «Уайт Роверс» (четыре вторых места в чемпионате) – шотландцы, за марсельский «Стад Эльветик» – швейцарцы.

Получалось так, что чемпионат Франции по версии USFSA (проводился до 1919-го) выигрывали граждане других стран.

Во Франции в начале XX века была жесткая нехватка рабочей силы. В шахты на северо-востоке, порты и фабрики приезжали в основном итальянцы и поляки.

В 1930-х во Франции жили 800 тысяч итальянцев (среди них – певец и актер Ив Монтан, певица Далида и актер Жан-Поль Бельмондо) и 500 тысяч поляков (химик Мария Склодовская-Кюри, режиссер Роман Полански, инженер и основатель компании Citroën Андре Ситроен). Итальянцы приезжали в альпийские Гренобль и Лион и промышленные города вроде Страсбурга или Меца, поляки – на угольные шахты на северо-востоке, в Лансе, Лилле и Валансьене.

Из-за такой волны в 1932-м в первом чемпионате Франции по футболу 113 из 387 игроков были иностранцами. 

Тогда легионеров стали массово натурализовывать. В единичных случаях так поступали и раньше (первый натурализованный игрок сборной – швейцарец Паоло Романо в 1910-м), но в тридцатые процесс стал массовым. В 1931-м за Францию сыграл первый темнокожий футболист Рауль Диань, сын сенегальского депутата и мэра Дакара Блеза Дианя.

Уже на домашнем ЧМ-1938 половина состава Франции – мигранты или их потомки: сенегалец из Гваделупы Диань, немецкие поляки Повольны и Ковальчик, алжирец Бен Буали, алжирец итальянского происхождения Зателли, итальянец Ди Лорто, швейцарец Куртуа, португало-итальянец из Люксембурга Дарюи, австриец Жордан, англо-француз Астон и немец Эссерер. Половина сборной!

Первые успехи тоже связаны с мигрантами. На чемпионате мира-1958 французы впервые вышли в полуфинал. Сборную тащили сын польских мигрантов Раймон Копа (Копашевски) и Жюст Фонтен из Марракеша (отец – француз, мама – испанка, родился во Французском Марокко).

«Сборная-1958 была результатом экономической миграции. После Первой мировой войны пришлось заново строить заводы и шахты, для этого использовали в том числе итальянских и польских мигрантов, – рассказывал историк Поль Дитши. – В 50-х и 60-х футбол был как опиум для народа в продвинутых странах. 

Футбол во Франции – не на первом месте. Первый – велоспорт, а раньше еще был бокс и регби. Добропорядочные французские буржуа играли не в футбол, а в теннис. Футбол всегда был любимой игрой для детей с окраин больших городов».

Победа на ЧМ-1998 помогла бороться с ультраправыми политиками. Даже президент Ширак использовал сборную в политических целях

Третья волна – сборная начала 1980-х. Победу на Евро-1984 и бронзу ЧМ-1986 принесли Платини и Баттистон – потомки итальянских мигрантов, Тигана (родился в Мали), испанец Фернандес и сын испанских мигрантов Аморос.

Но главный символ влияния миграции на футбол во Франции – чемпионат мира-1998. Ту сборную называли Black-Blanc-Beurre (Черный-Белый-Североафриканец). Хотя она была еще мультикультурнее:

• Дешам, Лизаразю, Блан – лидеры из разных французских регионов

• Пирес и Кандела – из южной Европы (Испания и Италия)

• Джоркаефф – армянин. Его дед Армадык Джоркаев родился в Астрахани, сражался с красными в Гражданской войне, а потом уехал во Францию 

• Трезеге родился во Франции, когда папа-аргентинец играл в «Руане», до 17 лет он не знал ни слова по-французски

• Зидан – из семьи алжирцев Смаила и его двоюродной сестры Малики (еще на ЧМ-1982 они всей семьей болели за Алжир) 

• Виейра и Десайи – из Сенегала и Ганы. Марселя Десайи при рождении звали Оденке Аббей.

• Анри, Тюрам, Лама и Карамбе – из заморских регионов страны, Гваделупы и Мартиники в Карибском море, Французской Гвианы в Южной Америке и Новой Каледонии в Тихом океане. Прадеда Кристиана Карамбе и других представителей народа канаков в 1929-м вывезли в парижский зоопарк и поместили в клетку с табличкой «Настоящие людоеды» рядом с крокодилами, а сам Карамбе потом не пел «Марсельезу».

Такая мультикультурная сборная была идеальной для французских политиков. Стремительно терявший популярность президент Жак Ширак всегда был сторонником миграции и понимал: победы в футболе поднимут его рейтинги. Он еще перед началом турнира приезжал в Клерфонтен.

Сборная не подвела. На Елисейских полях такого празднования не было с 1944-го.

«Сегодня сборная Франции, эта мультиколорная команда, показывает всему миру правильную картинку нашей страны», – говорил президент Франции Жак Ширак..

Победа на чемпионате мира объединила явно расколотую на классы страну. Даже в маленьких городках.

«Большинство из тех, кто кружили вокруг ратуши с флагами Франции, – темнокожие и арабы, – рассказывал мэр 10-тысячного городка Вальреас Тьерри Мариани. – Это было так удивительно и здорово».

От победы сборной Франции на ЧМ-1998 выиграли все, кроме крайне правых политиков. Тогда главным оппонентом Ширака был Жан-Мари Ле Пен, основатель консервативной националистической партии «Национальный фронт». Главный тренер сборной Эме Жаке даже признавался в интервью Le Monde, что гордится вкладом футбола в борьбу с Ле Пеном.

C конца 1990-х иммиграция во Францию только увеличилась: теперь едут не только трудовые мигранты из Европы, заморских территорий и бывших колоний, но и беженцы со всего мира. 

Только в 1999 году в административные центры содержания под стражей (там собирают иностранцев, которым не разрешили остаться во Франции, и готовят к принудительной депортации) отправили 15 тысяч человек. В начале нулевых возле портов на севере страны появлялись «джунгли», трущобы недалеко от туннеля под Ла-Маншем или порта в Кале. Сильнее всего эти лагеря выросли из-за югославских беженцев.

На фоне нового миграционного кризиса во Франции усилились националистические настроения. На президентских выборах-2002 Жан-Мари Ле Пен впервые вышел во второй тур. А французы снова задумались, что интеграционные проблемы (несмотря на редкие объединения, как в 1998-м) так и не решены.

«Радость граждан после победы на чемпионате мира не решила наши постоянные споры об иммиграции и интеграции, – говорил депутат Пьер Леллуш в 1998-м. – Нас вдохновили и ложные истины, вдохновленные победой. Но на самом деле мы только сильнее запутываемся в проблеме, которая давно укоренилась в нашем коллективном сознании».

«Во Франции есть разные взгляды, – рассказывает Sports.ru журналист Les Dernières Nouvelles d’Alsace Жюльен-Тома Вилл. – Конечно, есть партия ультраправых с Марин Ле Пен. Они говорят, что темнокожих слишком много. Но к футболистам это не совсем относится. В них видят футболистов, а не людей иностранного происхождения. Тем более мы берем лучших игроков. 

У мигрантов непростая жизнь в пригородах. Для местных детей футбол – возможность вырваться, поэтому они выкладываются на 200 процентов. Для них это один из немногих шансов, а у парней из больших городов есть другие возможности, если с футболом не выйдет». 

За почти 25 лет с великой победы-1998 во Франции случилось много всего. Миграционный кризис в Европе-2015, снова выход ультраправого кандидата во второй тур президентских выборов (теперь дочь Жана-Мари Марин Ле Пен – в 2017-м и 2022-м) 

Неизменно только одно. Если Франция забирается далеко на чемпионате мира, то благодаря мигрантам и их потомкам. И в 30-х, и в 50-х, и в 80-х, в 10-х, и в 20-х.

Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

«Он играл так, словно уже был тренером». Вспоминаем, как Дешам стал самым ценным в «Юве» Зидана и Дель Пьеро

Фото: REUTERS/Dylan Martinez; AFP/Roger-Viollet; Gettyimages.ru/Andreas Rentz

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные