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«Самураи не умирают». Япония вылетела и рыдает – но сохранила гордость

Ватару Эндо Ватару Эндо
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Эйдзи Кавасима Эйдзи Кавасима
Кадзуйоси Миура Кадзуйоси Миура
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Репортаж Ярослава Сусова.

«Я посвятил себя мечте о чемпионате мира. Мы так много тренировались, что, кажется, я больше времени провел с игроками, чем с семьей, – сказал после краха в Дохе Хадзиме Мориясу. – Я мог видеть Кубок мира прямо перед собой, но он растворился, когда я подошел, чтобы схватить его».

Этой цитате нынешнего тренера японцев 29 лет.

Тогда сборная Японии, победитель Кубка Азии, опять не смогла отобраться на чемпионат мира. Ей надо было просто обыграть Ирак в Дохе, чтобы выйти на ЧМ-1994 в США с первого места. Из-за ничьей ее обошли Саудовская Аравия и Корея, а матч до сих пор называют «Агонией в Дохе». Доха для японцев до сих пор – что-то вроде нашего Марибора.

«Я хорошо помню тот матч в Дохе, – рассказывает 55-летний болельщик Японии Масаки. – Это было очень грустно. Внимательно смотрел игру с Ираком, все фанаты сборной Японии помнят ее. Доха – особенный город. Но сейчас все изменилось, есть счастливое предчувствие».

С тех пор Япония вышла на семь чемпионатов мира подряд. На следующий ЧМ-1998 во Франции поехали только двое из той команды-1993. Уже не было ни опорника Мориясу (он закончил в сборной в 1996-м), ни легендарного нападающего Кадзу Миуры, который забивал Ираку в 1993-м и стал лучшим бомбардиром отбора-1998.

Миура поругался с тренером, не поехал на ЧМ во Франции и второй раз отправился покорять Европу. В загребском «Динамо». 

Миура приехал в Загреб звездой, выигравшей все в Японии – в костюме Kenzo, с дизайнерским шарфиков и очками. Трансфер Миуры был мощным маркетинговым ходом – из-за него из Токио в Загреб начали летать чартеры, за Кадзу повсюду ходили десятки журналистов и спрашивали всех тренеров и игроков «Динамо», что они думают про Миуру.

Матчи чемпионата Хорватии показывали в Японии, жена Миуры, известная телеведущая, должна была рекламировать его матчи. Даже на сборы «Динамо» в Испании прилетели сотни японских болельщиков. Хорватские медиа пишут, что они скупали все подряд, связанное с загребским клубом, который тогда еще назывался «Кроация».

Миура сыграл в Хорватии 12 матчей, ни разу не забил, промазал пенальти и быстро уехал обратно в Японию. Зато поиграл с Просинечки, Бишчаном и против опорника Златко Далича из «Вартекса», будущего тренера сборной Хорватии.

На сборную Японии с Хорватией, как на Миуру в 1998-м, слетелись тучи японских журналистов. В оргкомитете говорят, что их – сотни. Один из таких – Наката. К нему подходят другие японцы и вежливо здороваются. Правда, это не Хидетоси, а Кодзи. Он тоже играл за Японию в начале нулевых и заслужил прозвище «другой Наката». Правда, от интервью отказывается – как тот Наката.

После той трагедии в Дохе японцы 4 раза выходили в плей-офф – и ни разу в четвертьфинал. 

«Мы три раза были в 1/8 финала, но не проходили в четвертьфинал. Если получится, это будет большой успех, – говорит Такаши Канагава из газеты Sports Hochi. – В Японии нет больших звезд, но у нас много трудяг и дисциплинированных футболистов. Мы очень хотим пройти Хорватию и попасть на Корею – все-таки у нас много исторического соперничества. Тренер Мориясу – очень честный человек. Он был как Нголо Канте, опорник и очень командный игрок. Хорошо знает, как играть за Японию».

Перед матчем зажигали японцы-кегли, самураи и та самая хорватская болельщица: вокруг нее собрались индусы и бангладешцы

Японских болельщиков тоже очень много. У них своя тусовка вокруг стадиона: рядом проезжает мексиканец на электросамокате с колонкой, оттуда играет музыка из аниме. Японцы гуляют в костюмах самураев.

И неведомых зверей.

Рядом с японцами та самая хорватская болельщица Ивана Кнолль, звезда ЧМ-2022, которую катарцы массово критикуют, но потом фотографируют на трибунах.

«Как мое платье и бикини могут повредить?» Самая известная болельщица ЧМ-2022 – хорватка Иванна Кнолль

Ее окружают мужчины из Индии и Бангладеша – обнимают и фотографируются. Один даже отдал телефон ребенку – чтобы сфоткал папу. Ажиотаж – огромный.

Фото, видео, телекамеры, интервью на хорватском. В какой-то момент Иванне явно надоело, но в фотографиях не отказывала и улыбалась. А вот с интервью завязала – и аккуратно сбежала на стадион. 

Японцам хорватка не интересна, у них свои развлечения. Выделяются парни в костюме двух кегль. Почему кегли, при чем здесь вообще Япония?

Оказывается, по-японски «кегля» звучит как «пон», а две кегли – «ни пон». Это созвучно с названием Японии – Ниппон.

У Масаки из Токио флаг с надписями на японском. 

«Я работаю учителем в школе, – объясняет 55-летний Масаки. – На флаге больше 50 надписей. Это мои ученики написали послания в Катар. Тут пожелания, фамилии любимых игроков сборной Японии, имена учеников. Все детишки смотрят футбольные матчи чемпионата мира. Но уже завтра я полечу к ним, обратно в Токио.

Почему мы убираем за собой? Мы просто любим чистоту. Я сам учу убирать и соблюдать чистоту. Например, после занятий каждый день мы убираем классы».

Япония рыдала после поражения. Болельщики заряжали и убирались сквозь слезы, а футболисты кланялись и сами лезли на трибуны

Японцы захватили стадион. Повсюду играет Sayori no emi wo kimi to («Улыбка победы с тобой») – официальная песня поддержки сборной. Хорватов почти не видно – только та самая болельщица и персональные фанаты Йошко Гвардиола.

После начала матча атмосфера примерно такая же. Япония классно атакует в первом тайме. Особенно ярко смотрится Камада из «Айнтрахта» и Доан из «Фрайбурга». После гола Маэды стадион взрывается. Кажется, все на «Аль-Джанубе» за Японию и поют Sayori no emi wo kimi to.

Но к началу второго тайма силы у Японии заканчиваются. На 55-й минуте после навеса Ловрена забил Перишич, а у японцев в атаке прекращается творчество. Митома и Асано бегают впереди, но без какой-то осмысленности.

Хорваты еще до конца основного времени могли побеждать. Хотя бы на опыте Модрича – это он начал голевую атаку и пару раз крепко бил издали. Но не получилось. Игру засушили и довели до пенальти.

Японцы – в предвкушении. Шанс пробиться в историческую 1/4 финала так близко. На фанатской трибуне снимают первый удар Минамино. Сейчас же будет гол?

Нет. Минамино не забивает, а Влашич – попадает.

Еще через минуту Митома не реализует пенальти, а Брозович забивает. Асано дарит шанс – счет 1:2.

Ливакович взял удар Есиды. 1:3. Пашалич забивает – и все. Боль Японии не передать.

Японки рыдают. Японцы – тоже, но сдерживаются

Но даже после такого болельщики Японии не утихают. Они запускают последний заряд, чтобы поблагодарить тренера Мориясу.

Мориясу и команда отвечают – футболисты и тренер поклонились фанатам в благодарность за поддержку.

Игроки сами не могли сдержать слез. Они проходили мимо сектора поддержки и плакали. А легендарный 39-летний вратарь Эйдзи Кавасима (у него 11 матчей на четырех чемпионатах мира) полез на трибуну – лично сказать спасибо.

Но уже через пять минут японцы, утирая слезы, убирали стадион. Плакали и собирали пустые бутылки из-под газировки в синие пакеты, которые приносят с собой. Для них это историческая традиция. Они ненавидят грязь, убирают все и везде.

«Я так наделся, что Япония выиграет. У меня шок, – говорит Сузуки из Хиросимы с пакетом мусора в руке, – Я плакал. Очень много. Вся трибуна рыдала. Очень тяжело говорить. Это был мой первый чемпионат мира. Теперь придется поехать на ЧМ-2026.

Почему я убираю за собой? Чемпионат мира – очень хороший. Но стадионы не очень чистые. Поэтому надо их почистить, чтобы люди на чемпионате мира были счастливее».

А вот Широ из Токио не убирает. Он опустил голову в пол. Не может взять себя в руки.

«Так расстроен, – говорит Широ, сдерживая слезы. – Они сделали все, что могли… Я правда горжусь ими.

Я плакал. 

Мой любимый игрок в Японии – Ватару Эндо. Он – очень трудолюбивый. Настоящий японец. Мы, японцы, любим таких трудяг. Тех, кто никогда не сдается.

Надеюсь, что через четыре года снова буду ими гордиться. Потому что самураи никогда не умирают. И никогда не сдаются».

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Фото дня. Сборная Японии поклонилась болельщикам после вылета с ЧМ

Фото: REUTERS/John Sibley

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