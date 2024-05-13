Усик vs Фьюри. Вы за кого?
Редакция Спортса уже определилась.
18 мая в Саудовской Аравии Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе – после очередной попытки организовать бой.
За кого будете болеть?
Андрей Голышев – за Усика
Все просто: Усик – андердог. Поддерживать его гораздо интереснее, чем Фьюри, который на два года моложе, на 15 см выше и на 25 кг тяжелее. Так что и эмоции от победы Усика будут гораздо ярче, чем от победы заведомого фаворита.
К тому же Усик подерется за абсолютное чемпионство уже во второй весовой категории. Он упорно шел к этому и покорил первый тяжелый вес, боксируя с Майрисом Бриедисом в Риге и с Муратом Гассиевым в Москве. А затем стал тяжеловесом и забрал пояса Энтони Джошуа в Лондоне.
Если Усик соберет все четыре пояса в эпоху тяжеловесов-гигантов, обладая антропометрией Мохаммеда Али, это будет сумасшедшим достижением и навсегда войдет в историю бокса. А кто не хочет увидеть, как творится история?
Денис Дорофеев – за хороший бокс
Я хорошо отношусь к обоим боксерам – это будущие члены Зала славы. Камбэк Фьюри в первом бою с Уайлдером вернул мой интерес к тяжелому весу, а то, что творит Усик в тяжах после зачистки крузервейта, – восторг. Поэтому их очный поединок должен войти в историю.
Хотя мы уже проходили: 2015 год, супербой Мейвезер – Пакьяо, итог – величайший апсет. Громкая афиша далеко не всегда гарантирует зрелище. И хочется, чтобы тяжи не подвели и выдали красивый бой, который будут вспоминать через десятилетия.
У них есть все, чтобы действительно сделать этот поединок боем века: у Фьюри – мощный удар, умение быстро восстанавливаться после нокдаунов и потрясающая защита у канатов при крупном телосложении, у Усика – сумасшедшее кардио, филигранная работа ног, умение менять геймплан по ходу боя и характер (опустим эпизод со спорным ударом в район пояса в бою с Дюбуа).
Я кайфанул с трилогии Фьюри – Уайлдер (особенно с первого и третьего боев) и с реванша Усик – Джошуа, где увидел чемпионский характер у первого. Поэтому, мужики, пожалуйста, не подведите!
Иван Ефимов – за Фьюри
Я всегда болею за Фьюри – дело не в его боях, ведь большинство даже не пересмотрю. Я болею за Фьюри-человека, бойца, который на наших глазах пишет голливудскую историю и подошел к ее финалу.
Недоношенный ребенок, выросший в семье ирландских кочевников, стал лучшим супертяжеловесом десятилетия. Толстяк с биполярным расстройством, наркозависимостью и суицидальными мыслями – над Фьюри смеялись, когда он бросил вызов Уайлдеру. Но он шокировал мир и доказал величие.
Беспокоит, что против Нганну Фьюри был чертовски плох. Если он проиграет внутренним демонам, то разрушит историю, которую писал больше 15 лет. Фьюри должен уйти непобежденным – феноменом, который обманул судьбу и стал великим.
Если победит Усик, я не расстроюсь. Но мне слишком нравится, когда спорт дарит нам киношные сюжеты – и жду счастливого финала.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Justin Setterfield, Gabriel Kuchta, Al Bello