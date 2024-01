Поп-звезда бокса разошелся с женой сразу после родов. Нормально?

Обещает содержать ее еще полтора года.

Райан Гарсия – один из главных бойцов в боксе (у него 10 млн подписчиков в инстаграме). В апреле он закатил поп-разборку с Джервонтой Дэвисом и впервые в карьере проиграл (сейчас у него 24-1).

2024-й год Гарсия встретил с полярными новостями – во второй раз стал отцом, но объявил о разводе с женой. Что происходит?

Гарсия говорит о новой главе в жизни и обещает поддерживать жену полтора года – та ответила на развод отсылками к Эминему

В январе у Гарсии родился сын Генри. «Слава Господу. Я так благодарен и так сильно его люблю. Он такой шустрый, ха-ха. Ему понадобилось всего восемь минут, чтобы появиться на свет. Он будет в 10 раз сильнее, в 10 раз мудрее, в 10 раз лучше выглядеть, но ему придется работать в 10 раз усерднее», – написал Гарсия в соцсетях сразу после рождения ребенка.

Спустя несколько минут после этого опубликовал в инстаграме пост о разводе с женой, но, как отмечает TMZ Sports, через 12 часов его удалил. Жена Гарсии Андреа Селина – фитнес-тренер и модель, у которой 150 тысяч подписчиков в инстаграме – не комментировала ситуацию, но опубликовала пост с песней Эминема «Love the Way You Lie» [«Мне нравится, как ты лжешь»].

«Вступая в новую главу жизни, я с тяжелым сердцем сообщаю, что мы с Дреа решили развестись. Хотя это решение знаменует конец нашего брака, важно подчеркнуть, что наши отношения как родителей остаются главным приоритетом.

Я глубоко благодарен за годы, которые мы провели вместе, и за ее непоколебимую приверженность нашей семье. Верю, что взаимная преданность нашим детям незыблема, как скала, что вместе мы продолжим давать им любовь, поддержку и стабильность, которых они заслуживают», – сказал Гарсия.

Гарсия и Селина были вместе три года. В 2020-м у них родилась дочь Бела, а на следующий год пара поженилась. TMZ, ссылаясь на судебные документы, отмечает, что причина разрыва – «непримиримые разногласия». При этом Гарсия готов выплачивать деньги бывшей жене в течение 17,5 месяцев (половина срока вместе) и содержать детей.

Кажется, с Гарсией что-то происходит: уже наезжал на собственных промоутеров, а теперь сблизился с Мейвезером

Последние месяцы в жизни и карьере Гарсии – шатания. В декабре он провел бой с Оскаром Дуарте, но перед этим раскритиковал собственных промоутеров Оскара Де Ла Хойю и Бернарда Хопкинса – это случилось рядом с ними во время пресс-конференции.

«Бернард [Хопкинс] заявил, что решит после этого боя, стоит ли мне боксировать дальше или нет. Это не ему решать, а моему тренеру и команде… Никто не говорил ему, когда прекращать боксировать. Он закончил в 45 лет, молодец.

А еще Оскар [Де Ла Хойя] говорит, что мы их неправильно поняли. Но они же говорят на ясном английском… Все очевидно – они считают, что этот парень побьет меня, как считали, что это сделает и Дуно [один из противников Гарсии]. Он был новой филиппинской звездой, а Дуарте считают мексиканской.

И еще: Бернард говорит, что называет вранье враньем. Если не ошибаюсь, он говорил, что никогда не проиграет белому, а Джо Смит нокаутировал его так, что он вывалился из ринга. Если не ошибаюсь, тот был белым. Так что они постоянно врут».

После этого Де Ла Хойя ответил, что переживает за психическое состояние Гарсии. А в конце декабря запустил переговоры по бою против Дэвина Хейни и назвал предварительную дату – март-2024. Сам Гарсия ранее говорил, что побьет Хейни, а потом резко отказался от поединка: «Дэвин упустил шанс. Он думал, что это будет бой Хейни против Гарсии, но ему следует уяснить, что мое имя в афише будет первым. Его поединок с Реджисом Прогрейсом продал всего 35 тысяч PPV».

Теперь он переключился на бой с Роландо Ромеро: «Я уведомил команду, что иду другим путем». При этом новых интриг добавляет недавняя пробежка Гарсии с Флойдом Мейвезером, с которым у Де Ла Хойи сложные отношения. «Не уверен, остается ли Флойд активным промоутером или нет, но вы знаете, что в боксе много браконьеров. Просто будьте осторожны», – отреагировал Де Ла Хойя.

Что значат такие резкие шаги – непонятно.

«Переживаю за его психическое состояние». Инстаграм-звезда бокса наехал на собственных промоутеров перед боем – и победил

Фото: Instagram/dreacelina , kingryan ; Gettyimages.ru /Tim Warner, Carmen Mandato