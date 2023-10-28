«Переживаю за его психическое состояние». Инстаграм-звезда бокса наехал на собственных промоутеров перед боем – и победил

Вернулся с нокаутом после поражения от Джервонты.

Райан Гарсия – одна из главных медиазвезд в боксе (10 млн подписчиков в инстаграме) – конфликтует с промоутерами Оскаром Де Ла Хойей и Бернардом Хопкинсом. И это не первый скандал, связанный с Гарсией.

Новая история – прямо перед боем с Оскаром Дуарте, который прошел в ночь на 3 декабря и завершился победой Гарсии нокаутом в восьмом раунде. На пресс-конференции он наехал на Де Ла Хойю и Хопкинса, что те говорят и решают за него. Ух.

Гарсия не выдержал критики Канело и ушел от двух тренеров за два года

Все началось еще в 2021 году, когда Райан Гарсия тренировался у Эдди Рейносо вместе с Саулем Альваресом. Гарсия не выходил на ринг целый год, ссылаясь на психологические проблемы и травмы.

Альварес откровенно высказался о ситуации: «Райан очень талантлив, но, на мой взгляд, он теряет много времени и растрачивает этот талант. Я смотрю на него и не вижу, чтобы он выкладывался на 100%, а это плохой знак. Наша команда постоянно говорит ему посещать зал, тренироваться и учиться…»

Гарсия плохо воспринял критику и в начале 2022-го объявил об уходе из команды Рейносо к тренеру Джо Госсену. «У Эдди не было времени, чтобы работать со мной на все 100. Понимаю, что он очень занятой тренер. Но иногда нужны перемены к лучшему».

После поражения от Джервонты Дэвиса в 2023 году Гарсия вновь сменил тренера. Теперь он работает с Дерриком Джеймсом вместе с Эрролом Спенсом и Энтони Джошуа.

Де Ла Хойя громко конфликтует уже со вторым звездным бойцом

И Сауль Альварес, и Райан Гарсия были клиентами промоутерской компании Golden Boy Promotions, возглавляемой Оскаром Де Ла Хойей. Но в 2020 году Альварес через суд разорвал контракт и стал свободным агентом. Их расставание с Де Ла Хойей получилось шумным.

«Я отношусь ко всем, как к семье, и это касается в том числе Golden Boy. Но он [Де Ла Хойя] не такой человек. Не знаю, хороший он или нет, но не тот, за кого себя выдает. Он думает только о бизнесе».

Конфликтовать с промоутером начал и Райан Гарсия – еще в 2019 году, но продлил контракт. В 2020-м Де Ла Хойя написал в соцсетях, что Гарсия отказался от запланированного поединка, поэтому хедлайнером вечера станет другой боксер. Гарсия ответил: «Ты же понимаешь, что должен быть моим промоутером, а не хейтером?»

Тогда конфликт замялся, но вспыхнул с еще раз на фоне боя Гарсии с Джервонтой Дэвисом. Гарсия проиграл нокаутом в седьмом раунде, а потом обвинил промоутеров, что они даже не пришли на пресс-конференцию после боя, чтобы поддержать.

Бернард Хопкинс (бизнес-партнер Де Ла Хойи) оправдывался и говорил, что на пресс-конференции присутствовал президент Golden Boy Эрик Гомес, а промоутеров в это время ждали на официальном ужине. Де Ла Хойя не сдержался и написал длинный пост в соцсетях:

«Какого черта, Райан, прошло уже два месяца, а ты все еще ноешь про пресс-конференцию? Вина за твое поражение лежит на ТЕБЕ и твоем «советнике» Лупе. Он вынудил тебя принять это БЕЗУМНОЕ ограничение в весе – поэтому ты проиграл. Будь мужчиной. Прими это».

Гарсия в ответ обвинил Де Ла Хойю в неискренности и заявил, что того интересуют только деньги, а не собственные бойцы. Команда Гарсии отправила в Golden Boy письмо, в котором утверждала, что промоутерская компания нарушила множество соглашений в работе с боксером. Тогда Де Ла Хойя подал в суд на Гарсию и его советника, чтобы обеспечить соблюдение контракта.

Поразительно, но Гарсия и Де Ла Хойя по-прежнему вместе. И по-прежнему ругаются

Осенью-2023 стало известно, что следующим соперником Гарсии станет Оскар Дуарте, а поединок организует Golden Boy Promotions. Казалось, что конфликт улажен.

Но во время пресс-конференции перед боем Гарсия вновь обрушился с критикой на промоутеров, пока Де Ла Хойя стоял у него за спиной и сдерживал эмоции.

«Бернард [Хопкинс] заявил, что решит после этого боя, стоит ли мне боксировать дальше или нет. Это не ему решать, а моему тренеру и команде… Никто не говорил ему, когда прекращать боксировать. Он закончил в 45 лет, молодец.

А еще Оскар [Де Ла Хойя] говорит, что мы их неправильно поняли. Но они же говорят на ясном английском… Все очевидно – они считают, что этот парень побьет меня, как считали, что это сделает и Дуно [один из противников Гарсии]. Он был новой филиппинской звездой, а Дуарте считают мексиканской.

И еще, Бернард говорит, что называет вранье враньем. Если не ошибаюсь, он говорил, что никогда не проиграет белому, а Джо Смит нокаутировал его так, что он вывалился из ринга. Если не ошибаюсь, тот был белым. Так что, они постоянно врут».

Оскар Де Ла Хойя вскоре твитнул: «Должен сказать, я очень переживаю за психическое состояние Райана Гарсии. Учитывая его психическую неустойчивость (о которой он сам много писал), его странное поведение говорит о том, что он не сосредоточен на субботнем поединке. Ты не отвечаешь на звонки, Райан, надеюсь, все в порядке».

Гарсия победил Дуарте и продолжает карьеру, но как долго в ней еще будет участвовать Де Ла Хойя?

Фото: Gettyimages.ru/Thaddaeus McAdams; John McCoy, Al Bello, Tim Warner/Getty Images