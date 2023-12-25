Что Конор минуту кричал на ухо Роналду?

В соцсетях смеются.

В Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Seasons прошел большой боксерский вечер с участием Дмитрия Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Главными звездами на трибунах стали Конор Макгрегор и Криштиану Роналду. Роналду приехал раньше, Конор появился уже перед главными боями.

Они пересекались в Саудовской Аравии, когда в октябре проходил бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри. Теперь Конор и Роналду сидели на соседних местах рядом с рингом. С ними – Турки Аль аш-Шейх, который возглавляет главное управление по развлечениям в Саудовской Аравии и владеет испанским футбольным клубом «Альмерия».

Забавный хайлайт – минутный диалог Конора с Турки. За всем следил Роналду, который то улыбался, то сидел с серьезным лицом – спич летел почти в ухо, а его реакции стали мемом. «Бивол? Это настоящий европейский стиль, он очень хорош», – обратился Макгрегор к Турки. Роналду соглашался и кивал.

Кажется, после этого Турки спросил Конора о его потенциальном бое с Биволом (на записи не очень разборчиво понятно, какой именно вопрос задал Турки). «Да, с удовольствием, – ответил Макгрегор. – Во время прошлого визита в Саудовскую Аравию я с ним встретился. Но он еще не заработал себе имя. Да, он побил Канело, но он еще не стал суперзвездой».

После этого Конор, вероятно, заговорил о Мэнни Пакьяо: «Мне нравится Мэнни, мне он очень нравится. Но передайте ему, чтобы он отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал. Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?»

Весь разговор Роналду молчал, но в конце засмеялся. Конор показал ему часы и пожал руку. Sportbible собрал реакции фанатов в соцсетях:

• «Роналду думает: «Боже, спасите меня»;

• «Роналду так неуютно»;

• «Криштиану не хочет в этом участвовать, уберите его оттуда»;

• «Роналду думал про себя: «Как я вообще оказался здесь?»

В комментариях пользователи привели другие похожие смешные ситуации, как парни знакомятся с девушками:

Из других приколов:

• «Роналду думает, где Хабиб»;

• «Когда в 8 вечера встречаешь друзей, которых нет с 2»;

• «Он противный, но мне нравится его энергия».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham; твиттер Boxing on TNT Sports