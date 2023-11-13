Надел футболку с Путиным, заработал 10 млн, крикнул «Слава ВДВ» – Минеев разобрался со Штырковым

Кажется, больше получился спарринг.

Владимир Минеев провел второй бой за два месяца в кикбоксинге – теперь против Ивана Штыркова.

Звезда ММА совмещает военную службу и спорт. В этот раз – победа решением и огромный гонорар.

Минеев получит за два боя против Штыркова около 30 млн рублей. Фанаты шокированы гонораром

Минеев с начала года находится на Донбассе – прошлой осенью он получил повестку. Несмотря на службу, в ноябре Минеев подрался с 37-летним бразильцем Рафаэлем Карвальо в Элисте – нокаутировал во втором раунде. Новый соперник нашелся всего через два месяца – Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк».

Перед боем Штырков отметил, что совмещать выступления и службу – нереально:

«Я уверен, что одновременно служить и готовиться к бою – невозможно. Пробежать кросс, отжаться от пола и подтянуться на турнике – это не полноценная подготовка. Минеев имел в виду что-то другое.

Понятно, что не полноценную жизнь рядового от подъема до отбоя с выполнением воинских задач и обязанностей. Не знаю, чем он там занимается. Не могу ни судить, ни опровергать, ни догадываться».

Минеев признался, что ушел в отпуск за свой счет, чтобы подраться со Штырковым. И сам жалеет, что много отвлекается на спорт:

«Я провел бой с Карвальо с позволения комбата, и ребята отпустили меня подготовиться, благословили. Но уже нужно… Уже чувство некомфортное. Надо позаниматься тем делом, за которое я взял на себя ответственность. Мой статус как военнослужащего? У меня отпуск за свой счет».

Штырков признался, что получит самый большой гонорар в карьере (10 млн рублей). Минеев говорил про 10-15 млн. При этом у бойцов контракт на два боя – реванш будет по ММА. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что Минеев заработает огромные деньги: «Думаю, Вова за два боя, с учетом рекламы и прочих поступлений, заработает порядка 30 млн».

Многих шокировали гонорары – с учетом короткой дистанции и формата (кикбоксинг 3 раунда по 3 минуты). Минееву это не понравилось, поэтому он эмоционально ответил хейтерам, которые считают деньги бойцов:

«Кто-то из этих людей хоть раз в жизни дрался? Вы хоть раз вообще на тренировке-то были? Вы вообще знаете, что такое каждый день вставать и идти в зал? Вот меня уже тошнит от этих мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга, от поединков, от спаррингов. Этим я занимаюсь уже больше 20 лет».

Минеев показал хорошую форму и легко победил Штыркова. После боя – надел футболку с Путиным и пригрозил журналисту

В поединке с Карвальо было заметно, что Минеев растерял форму: набрал 105 кг и сгонял до 93 кг. Он соскучился по боям: хотел зарубиться и расстроился, когда наглухо нокаутировал Карвальо. К поединку со Штырковым он подошел однозначным фаворитом. Бой проходил по правилам кикбоксинга – базового спорта Минеева, в котором он стал чемпионом Европы.

Штырков – боец ММА, при этом без сильной базы, несмотря на успехи в самбо. Его не назовешь техничным борцом или ударником. Он мощный и трудолюбивый, похож на бодибилдера – поэтому стал звездой в российских ММА. Но в кикбоксинге против Минеева, очевидно, не было шансов. Минеев коротко оценил навыки соперника:

«Мне главное, чтобы он дошел до ринга. Судя по тем боям, которые я видел, он больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить».

Штырков – звезда российских ММА, поэтому прозвище «Уральский Халк» подзабыли – фамилия громче. В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» считают иначе, поэтому Штырков вышел на ринг на фоне радиоактивных символов, а в промо-ролике – истошно кричал, изображая мутанта. С учетом, что Штыркова выгнали из UFC за допинг (уже до дебюта) – выглядело колоритно.

Выход Минеева не менее странный – танцоры в тельняшках изображали бурлаков. Бой проходил за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ» – Штырков заслужил победой над кикбоксером Петром Романкевичем. Для Минеева это вторая защита.

Против Штыркова Минеев выглядел более рельефным, чем с Карвальо. Бой длился все три раунда по три минуты, но была опция экстра-раунда. Несмотря на короткую дистанцию, бойцы не торопились – первый раунд прошел почти без событий, а поединок напоминал спарринг.

Во втором раунде Минеев активизировался и стал тяжело попадать по Штыркову. Чувствовалась разница в классе: Минеев видел удары Штыркова, запирал у канатов, где разбивал ударами ног и коленей. На руках Минеев тоже был лучше – Штырков был пассивен и терпел, иногда контратакуя.

Это был не совсем кикбоксинг: Минеев разбивал Штыркова на всех этажах, Штырков – размахивал сериями с рук, почти не подключая ноги. Поэтому в третьем раунде доминация Минеева продолжилась. Это не искрометное зрелище – Штырков даже не упал в нокдаун. Пожалуй, это все-таки спарринг, который, судя по реакции фанатов, почти никого не впечатлил.

Перед боем Камил Гаджиев сказал, что весной-2024 проведет третий бой Минеева и Исмаилова – по правилам бокса. Сам Минеев после победы надел футболку с Путиным в боксерских перчатках и радостно заявил о реванше со Штырковым в ММА. При этом осадил журналиста, слишком близко подносившего микрофон ко рту: «Прекрати это делать!»

«Давно не был на ринге, сказывается простой. Иван – молодец, крепкий парень. Многие его недооценивали, но он сегодня всем доказал, что непростой оппонент. И я напомню, что у нас еще второй бой есть. Хорошо, что сегодня все так прошло. Но мне не нравилось, что недооценивают моего оппонента, он сегодня все доказал. А я жду второго боя, мы же подписали контракт. Всем спасибо. Слава ВДВ!» – сказал Минеев.

Похоже, у Минеева планируется плотный график – спорт придется совмещать с военной и депутатской службой на Донбассе. Реванш со Штырковым в ММА видится более конкурентным, хотя все зависит от формы Минеева – он более классный боец.

Фото: instagram.com/fightnights