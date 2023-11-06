Сколько денег у Канело? И как он зарабатывает больше всех в боксе?

Единственный боец в топ-10 рейтинга Forbes.

Сауль Альварес – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

Профессиональным боксером он стал в 2005 году – всего в 15 лет. Сегодня Альварес – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В мае он попал в рейтинг Forbes, заняв пятое место ($110 млн) – единственный боец в десятке и один из двух (28-е место занял Энтони Джошуа) в топ-50.

Так сколько и как зарабатывает Канело?

В 2018 году Альварес заключил контракт на рекордную для спорта сумму. Многие сравнивают его с Флойдом Мейвезером

В октябре-2018 Канело на пять лет подписал рекордный в истории спорта контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому за 11 боев должен был получить как минимум $365 млн. В первый же год сотрудничества Канело провел два поединка: победы над Рокки Филдингом и Дэниэлом Джейкобсом принесли ему $94 млн, позволив занять четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

Продолжению сотрудничества помешала пандемия коронавируса. После победы над Сергеем Ковалевым (которая принесла более $35 млн) Канело не дрался больше года – желание вернуть контроль над собственной карьерой побудило его расторгнуть контракт не только с DAZN, но и с промоутером Оскаром Де Ла Хойей. Альварес даже требовал выплаты компенсации в размере $280 млн, но суд отклонил иск.

Уход с DAZN не сильно сказался на гонорарах Канело. В следующем году он провел четыре боя, суммарно заработав около $90 млн и вернувшись в рейтинг Forbes.

Но реально прорывным для Альвареса стал 2022 год, в котором поединки с Дмитрием Биволом и Геннадием Головкиным принесли рекордные $110 млн. Несмотря на поражение Биволу, гонорары Альвареса продолжают расти – сообщается, что за сентябрьский бой с Джермеллом Чарло он получил более $50 млн.

Суммарно за карьеру Альварес заработал около $550 млн – многие уже сравнивают его с Флойдом Мейвезером. Кажется, говорить об этом рано – достаточно взглянуть на показатели продаж платных трансляций (PPV). Например, встреча Мейвезера с Мэнни Пакьяо сгенерировала больше выручки, чем три самых успешных поединка в карьере Канело вместе – причем самым прибыльным все еще остается бой с Мейвезером.

За всю карьеру Флойд заработал более миллиарда долларов. Мейвезер говорил о подписании Альваресом рекордного соглашения с DAZN: «За пять лет Канело получит столько же, сколько я заработал за один бой с Конором Макгрегором. Это заняло у меня 28 минут».

Несмотря на это, Канело остается самым высокооплачиваемым действующим боксером мира. Но он уверяет, что деньги для него не главное: «Я не раз говорил об этом. Гонорары – это, конечно, хорошо. Но я дерусь для людей, ради семьи. Это то, чем я хочу заниматься. Знаю, что бокс связан с высокими рисками, но деньги здесь совершенно не важны».

Канело – успешный бизнесмен: управляет рестораном, владеет бензоколонками и инвестирует в недвижимость

Большую часть состояния Канело заработал на ринге. Но он успешен и вне бокса – предпринимательская деятельность ежегодно приносит ему миллионы долларов. Один из главных проектов – сеть заправочных станций Canelo Energy. На данный момент компании принадлежит четыре бензоколонки в родной для боксера Гвадалахаре, но Канело планирует развивать бренд по всей Мексике и увеличить количество станций до 100.

Альварес увлекается и ресторанным бизнесом – ему принадлежит закусочная, подающая блюда мексиканской кухни. Заведение работает с 2014 года и популярно у жителей города Сапопан. Недавно Канело рассказал, что планирует выйти на американский рынок и превратить El Pastor Del Rica в целую сеть ресторанов быстрого питания – следующее заведение откроется в Сан-Диего уже в этом году.

Еще одна страсть Канело – продажа крепких спиртных напитков. Уже несколько лет он сотрудничает с французским коньячным домом Hennessy, выступая в роли амбассадора компании. А в 2022 году запустил бренд алкогольных коктейлей VMC. Напитки на основе текилы продаются не только в Мексике, но и в США.

Канело владеет собственной линией одежды: продает футболки, кепки и даже аксессуары для гольфа – любимого хобби. А еще активно вкладывается в недвижимость – по его словам, ежегодно инвестиции приносят около $20 млн.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Hector Vivas, Dustin Satloff