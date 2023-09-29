Гассиев закапывает карьеру – почему мне грустно и кто в этом виноват?

Эмоции Дениса Дорофеева.

В июле-2018 Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Да, разгромное поражение, но от лучшего в дивизионе. Тогда Гассиеву было всего 24 года: самый перспективный российский боец и ожидание еще более масштабных боев.

Казалось, после ухода Усика в тяжи Гассиев сразу же вернет статус лучшего в первом тяжелом весе. Но случилось что-то необъяснимое.

Много травм, проблемы внутри команды – и спустя два года после боя с Усиком Гассиев не актуален. Он разошелся с Warriors Boxing, которые сделали ему успешную карьеру в раннем возрасте, а менеджер Алексей Васильев – продюсер взлета – вообще пропал из инфополя. Теперь его делами занимается президент IBA Умар Кремлев, Федерация бокса России и российские промоутерские компании. А бои проходят в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», которым управляет Владимир Хрюнов.

Возможно, они искренне заинтересованы в возрождении карьеры Гассиева. Но вместо топов или хотя бы крепких трамплинов ему привозили ноунеймов без опыта серьезных боев. Свежий поединок с Отто Валлином показал, что последние пять лет прошли впустую. Сомнительная оппозиция и простои не вернули Гассиеву прежней остроты и кондиций.

За поражение от Усика серьезную порцию хейта получил тренер Абель Санчес. Его репутация в боксерском комьюнити сомнительна, так как от него ушел Геннадий Головкин. Но именно при Санчесе Гассиев раскрылся. Сейчас его тренирует Виталий Сланов, известный прежде всего по работе с боксерами-любителями. И каким получился результат работы в бою с Валлином? Никакого прогресса и тактической гибкости и наивная прямолинейность.

В прошлых боях в тяжелом весе Гассиев весил в районе 106-108 кг. Да, он не выглядел медленным на фоне тех слабых соперников, но при нем была ударная мощь, благодаря которой он ронял с одного удара. Против Валлина Гассиев показал всего лишь 98 кг. Если ты не Майк Тайсон, то этого явно недостаточно. И с таким примитивным геймпланом, какой мы увидели против Валлина, Гассиева ждало поражение.

Гассиев ни разу не потряс Валлина, хотя сам был под угрозой досрочного проигрыша. Сгонка веса и вчерашний план на бой – ошибки Сланова, который всерьез полагает, что его бойца засудили. Если Гассиев поверит словам тренера, тогда все очень плохо. Тем более Сланов виноват в поражении от Валлина не меньше, чем Санчес в проигрыше от Усика. Они не подготовили Гассиева под особенности конкретного соперника, не продумав запасные планы. В обоих случаях против него дрался левша.

Вдумайтесь: в 23 года Мурат Гассиев отобрал пояс IBF у Дениса Лебедева, в 24 – уничтожил монструозного экс-чемпиона Кшиштофа Влодарчика и нокаутировал опасного ударника Юниэля Дортикоса. Сейчас Гассиев не справился с середняком, у которого нет промоутера, поэтому сейчас он в активном поиске нового. Победа на чужой территории точно принесет Валлину большие возможности. Гассиев должен был с запасом проходить такого крепкого боксера, но в итоге сам стал трамплином.

Октябрь-2023. Гассиеву скоро исполнится 30 лет. Кажется, что это совсем немного и еще можно реанимировать карьеру. Но это должно случиться не в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» у Владимира Хрюнова. Не под патронажем Умара Кремлева и связанных с ним компаний. Не под руководством Виталия Сланова. И, очевидно, не в России, где нет конкурентных боев и сильных спарринг-партнеров в тяжелом весе.

Перед нами пример ужасного менеджмента, который сделал из перспективного бойца никому не нужный балласт.

Фото: кадры трансляции «Первый канал»; Pavel Kashaev/Global Look Press; РИА Новости/Евгений Одиноков, Владимир Астапкович; instagram.com/murat_gassiev