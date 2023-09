Готов провести бой с Тайсоном.

В субботу Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Тьяго Кардосо в международном центре бокса в «Лужниках». Харитонов не выступал примерно полтора года, а теперь – в 43 – провел второй бой за месяц. В августе он дрался во Владивостоке. Теперь в планах – возвращение в Bellator.

Sports.ru поговорил с Харитоновым о службе в ВДВ, работе депутатом и бое Емельяненко и Тайсона.

Харитонов – десантник: «Если не служил в ВДВ, не имеешь права надевать берет. Так как у нас с Лебедевым общий круг друзей, не вижу ничего плохо»

– Ваш отец рассказывал, что однажды на соревнованиях в Плесецке вы в 14-15 лет нокаутировали 26-летнего омоновца. Что за история?

– Однажды на турнире один из тренеров спросил: «Есть ли у вас сильные ребята? Давайте устроим бой». Отец сказал: «Да у меня вот сын» – «Да у тебя же сын уже проиграл нашему парню. Шансов нет». В итоге поспорили на ящик пива. Отец успокаивал: «Мне даже пива не надо. Сын придет и выиграет».

Тренер бросил вызов: «Давай сына. Покажу, где раки зимуют». А я как раз обедал дома. Прибегает одноклассник Леха: «Тебя батя зовет. Нужно с кем-то отбоксировать. Бери перчатки – и вперед».

Зашел на ринг, даже не забинтовался и рубанул тренера. Когда тебе 15-16 лет, у тебя задней скорости нет. Это уже сейчас я думаю, а тогда не думал.

– Своего сына бы выпустили в аналогичной ситуации?

– Если бы был уверен – выпустил, если нет – нет.

– Вы говорили: «В СССР было так: не отслужил в армии – до свидания. Пришел парень свататься к девушке. Ее папа у него спрашивает: «Служил?» – «Нет». – «До свидания». Разве армия – показатель, достойный мужчина или нет?

– Достойный мужчина достойный и без армии. Но есть нюансы, через которые должен пройти каждый. Служба в армии дает толчок для правильного направления жизни. Как мы по-простому говорили: отрывают от мамкиной сиськи – и полный вперед. Я буквально за месяц курса молодого бойца повзрослел.

Формирование достойного мужчины может происходить долго. Если сам человек правильно воспитан, то пойдет по жизни твердо. Но я на 200% уверен, что все должны служить в армии. Только если нет никаких отклонений по здоровью. Но это [полезно] вовремя, когда тебе 18-19 лет. Когда 24-25, когда отсрочка – сложнее.

– «Ему бы в армию годика на два-три». Так вы сказали про Петра Яна. Зачем Яну в армию?

– Был бы другой человек. Он талантливый парень, духовитый. Думаю, и на улице дрался, и много чего прошел. Но нет службы в армии – и от этого все проблемы.

– Как относитесь к Денису Лебедеву, который не служил в ВДВ, но выходил на бои в тельняшке?

– Денис Лебедев – мой друг. Да, он не служил в ВДВ, но служил в ЦСКА, в армии, спортсмен. Одно дело – когда вообще не служил… Не хочу никого обижать. Вот тот же Владимир Минеев не служил по большому счету. Надел берет – и понятно, что контракт подписал. Но срочную службу в ВДВ не проходил.

То, что прославляют ВДВ, – хорошо. Но мое мнение: если не служил, не имеешь права надевать берет. Так как у нас общий круг друзей, не вижу ничего плохого. Неправильно, но плохого нет. Я, конечно, не блатной, но есть нехороший пример. Раньше, если люди сидели и набивали татуировки, по которым определялся статус, – за это могли спросить. Сейчас ни с кого не спросишь, что кто-то надел берет.

Если ты два года (сейчас – год) не служил срочку, не бегал, не прыгал, в упоре лежа не стоял, в караулах не был, в наряды не ходил, то… Знаете, есть такие парниковые десантники. Я не оскорбляю Минеева.

Одно дело – когда ты служил срочку, а потом подписал контракт. А когда с гражданки идешь или где-то числился как спортсмен… Это разные вещи. Я служил и знаю, что это такое.

Харитонов пять лет был депутатом: «Хорошего мало. Многие там для пиара»

– Сколько еще планируете выступать?

– Планка – когда пойму, что меня будут бить без шансов. Когда все посмеются: «Ну что это такое?» Не хочется быть клоуном. У меня спарринг-партнеры на 10-15 лет младше – со всеми стою, работаю. У меня непростая карьера: и побеждал, и проигрывал. Готов конкурировать с подрастающим поколением. Пока могу, пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду это делать.

– Вы планируете вернуться в Bellator, хотя последний раз дрались там в 2021-м и проиграли два последних боя. Кажется, что все может закончиться плохо.

– А кому я проиграл? Линтону Васселлу, который сейчас претендент на чемпионское звание. И Чейку Конго, который в зрелом возрасте выигрывал у Виталия Минакова, у Александра Волкова. Не зазорно проиграть. Если бы проиграл мешку… А тут ребята из лидирующей пятерки.

Специально провожу бои в России, чтобы был стимул на возвращение. Соперник еще не известен. В Bellator смотрят, как я выступлю. Просто меня приглашать тоже не совсем серьезно. Все подумали, что я вообще завершил карьеру. Но провел бой в MFP, теперь – в «ММА Серии». Смотрят, в какой я форме и стоит ли меня выпускать.

– Вы говорили, что Хабибу можно пойти в политику. Сами хотели бы стать депутатом?

– А я им был пять лет [в 2014 году Харитонов боролся за мандат депутата в Тульскую Областную и городскую Думу от партии «Родина»]. Некоторые используют депутатство как статус. Если ты настоящий, то будешь работать на благо народа. Депутату всегда нужно быть в команде. Если ты один, то ничего не решаешь. Если в команде, то работаешь с определенными задачами, проблемами.

Например, я был в комиссии по регламенту и процедурам. Были дни, когда люди приходили с определенными вопросами. Пришла бабушка: «У нас вот дорога плохая. Помогите». Я шел к вышестоящему руководству: здесь нужно построить площадку, здесь – проблемы с ЖКХ.

– Спортсменов, которые идут в политику, часто критикуют. Справедливо?

– Каждый должен заниматься своим делом. Вот я пять лет был депутатом – хорошего мало. Были и поражения [в спорте]. Хотел и туда, и туда. Так не бывает. Когда молодых спортсменов делают депутатами, то либо в спорте перестают развиваться, либо в политике натворят дел.

Многие там для пиара. Считаю, что это неправильно. У спортсмена, который добился результатов, хорошая возможность возглавить какую-нибудь федерацию, двигать спорт. А когда его ставят депутатом, то надо переквалифицироваться.

Не спорю, есть индивиды, которые это могут и способны управлять. Такие люди могут и губернатором, и президентом стать. Большинству нужно заниматься своим делом.

Харитонов раскритиковал Федора Емельяненко за вызов Тайсона и не готов проводить бои за 5-7 млн рублей

– Когда Федор Емельяненко завершил карьеру, вы сказали: «Проводили – и слава богу... Деньги решают». Расшифруйте.

– Наверное, он понял, что уже хватит. Первый раунд в одну калитку. Как и говорил: проводили – и слава богу. Я его не обвиняю. Ему заплатили денег, чтобы вышел на чемпионский бой. Думаю, был хороший гонорар. И я бы вышел, если бы мне предложили деньги.

– Емельяненко вызвал Майка Тайсона на боксерский поединок. Сколько спортивного в этом?

– Тоже деньги. Ничего спортивного в этом нет. При всем уважении к Феде… Майку Тайсону сколько лет? 57? Если бы вызвал кого-то моложе, а тут бедолага Майк Тайсон.

Это всего лишь бабки. Если бы мне предложили, то сказал бы: «Давайте. Но не буду его бить по-настоящему». Даже если бы сказали бить по-настоящему, все равно бы не стал.

Аккуратно бы ходил, выиграл бы по очкам. Скажут, что Харитонов звезду поймал, но куда он денется в 57 лет? 57-летний человек не продышит столько. Единицы – как Джордж Форман – боксировали до 50. Но это единичные случаи, когда себя так держат в форме.

Молодой Тайсон разорвал бы меня в боксе как котенка. Он уважаемый человек, но сейчас – дед, который чудил, гулял, бухал. Я никого не обвиняю ни в чем. Нужно боксировать, зарабатывать. Легкие деньги [для Емельяненко].

– Емельяненко говорил, что хотел бы провести не выставочный, а профессиональный бой.

– У меня вот был выставочный бой с Маликом Скоттом. Многие за это меня осуждали. Просто проблема, что организаторы не объявили, что бой был выставочным. Поэтому рассказывал небылицы.

Тогда я должен был драться с Кевином Джонсоном, но у него были проблемы с визой – вышел Скотт, который согласился за несколько дней до боя. Мы боксировали, но не было задачи нокаутировать друг друга. Пришлось где-то показывать театр юного зрителя. Поэтому было много критики: попали по печени – лежал, кривлялся.

– Ваш бой против Дацика по боксу – насколько это реально?

– Ходят слухи, но мне никто ничего не предлагал. Пытались выйти с Hardcore, но объявляют какие-то непонятные гонорары. Просто так выходить и чудить не буду. Я готов – заплатите деньги. Все знают, какой у меня гонорар. Нет баснословных сумм для моего статуса и имени. Заплатите – выйдем и покривляемся.

Не умаляю заслуг Дацика. Он крепкий парень и в хорошей форме. Кто знает, победит сильнейший. Заинтересуйте меня, а то одни позвонили, вторые… Я назвал Hardcore сумму – и по боксу, и по MMA. Пропали без вести. За границей зарабатываю больше.

Можно сразу сказать: «Сергей Харитонов ставит себя выше остальных». Нет. Я зарабатываю деньги, выхожу драться, меня уважают за границей, есть фанаты в России. А то звонят и предлагают 2-3-5-7 миллионов.

– Для вас это мало?

– Да. Я обозначил примерные цифры. Мой гонорар выше, пусть и не бог весть как.

– Самый большой гонорар за карьеру.

– Секрет. Но больше полумиллиона долларов.

Харитонов назвал Александра Емельяненко позором российского спорта и не любит поп-MMA за подлое поведение бойцов

– Федор Емельяненко предлагал запретить поп-MMA. Согласны с ним?

– Не мне решать, запрещать или нет. Мне неприятно, когда выйдут двое, обхают друг друга, исподтишка ударят. Неспортивное поведение. Подлое поведение. Это же смотрит молодежь. Но я же не царь, не бог – не могу это запрещать.

Людям нравится, люди кайфуют. Запретить могут только вышестоящие силы. Это нынешнее поколение, которое вырастила наша страна. Мы пожинаем те плоды, которые воспитали. О чем может быть речь? Посмотрите на наших детей. Как мы их воспитали, так они себя и ведут.

– Если ваши дети это включат, будете ограничивать?

– Не буду. Они сами выбирают, что смотреть. Люблю детей, правильно их воспитываю. Как они дальше пойдут, одному богу известно. Как говорят, в семье бывает не без урода. Но сделаю все, чтобы они не делали подлостей и таким не занимались. Все будет хорошо.

– Вы не раз жестко высказывались про Александра Емельяненко, который недавно проиграл блогеру Евгению Ершову.

– Для меня Александр Емельяненко – ублюдок, мразь, конченое существо. Я его знаю еще с тех лет, когда вы его еще не знали. Своего мнения не меняю. Это позор нашего спорта.

Бой с Ершовым? Выставили алкоголика – получил по голове. То, что он выиграл, – мутная история. То нокаут, то болевой прием…

– Для вас реванш с Емельяненко – принципиальная история?

– Да какой реванш? Если денег заплатят – выйду. Пускай лечится, [организуем] в любое время без проблем. Но опять же – деньги. Потому что, извините, с этим пьяным мешком говна зачем драться?

Я действующий спортсмен, дрался за звание чемпиона мира по панкратиону. Зачем эти полуживые алкоголики-тунеядцы? Пугало огородное. Все же знают, каким будет результат. Хотите это увидеть – заплатите.

– Вывеска Харитонов – Емельяненко. Крутая же.

– За шоу нужно заплатить деньги. Я люблю деньги, обожаю. Вывеска отличная. Если кто возьмется и заплатит за это – вообще супер. Поддерживаю.

