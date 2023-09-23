Вместо Джошуа и Уайлдера – проходные соперники.

30 сентября в Анталье Мурат Гассиев встретится со шведом Отто Валлином. Для Гассиева это второй бой за год и пятый за последние пять лет.

Боксеры подерутся за пояс WBA Inter-Continental, принадлежащий Гассиеву. Хотя в 2018 году у него были титулы по версиям IBF и WBA Super.

Разбираемся, что случилось с Гассиевым за прошлые пять лет и как экс-чемпион мира оказался вне титульной гонки в тяжелом весе.

После поражения от Усика подписался с DAZN, ушел от тренера и залечивал травмы

В июле-2018 Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Тогда ему было 24 года. Казалось, что его пик еще не миновал и он снова будет чемпионом мира. Но при переходе в тяжи их пути разошлись: Усик стал чемпионом уже в третьем бою, а Гассиев не дрался два года после проигрыша и после выходил против проходных соперников.

Сначала он залечивал травму плеча около полугода, а затем планировал выступить во втором сезоне суперсерии, но не успел восстановиться. В апреле-2019 Гассиев заключил контракт со стриминговой платформой DAZN и летом готовился к дебюту в тяжелом весе. В соперники достался крепкий середняк Джоуи Давейко. Но за восемь дней до боя Гассиев получил травму и снялся с поединка.

Затем глава Matchroom Boxing Эдди Хирн хотел включить Гассиева и Дмитрия Бивола в андеркард дебюта Усика в тяжелом весе. Плюс Гассиев был в шорт-листе потенциальных соперников Джозефа Паркера, но не успевал восстановиться после травмы плеча – камбэк перенесли на 2020 год.

Соперником был Джерри Форрест, и их бой включили в андеркард поединка между Майки Гарсией и Джесси Варгасом. Все сорвалось из-за разногласий в команде Гассиева за две недели до турнира – он не прошел полный тренировочный лагерь.

«Выход на бой неподготовленным был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я порадую болельщиков. Спасибо за поддержку», – обратился Гассиев.

С тренером Абелем Санчесом Гассиев стал чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но после нескольких срывов боя их сотрудничество приостановилось.

«Чисто технически я с ним сейчас не работаю, потому что он не может прилететь в США. Но я все еще считаю себя его тренером и частью его команды. Скажем так – вхожу в штаб. Сейчас непосредственно с ним работает Виталий Сланов, а в США тренировал бы его я», – сказал Санчес в 2021 году.

Ушел от промоутера, с которым построил карьеру, и дрался на турнире «РЕН ТВ»

Из-за пандемии коронавируса возвращение Гассиева перенеслось на конец 2020 года. Если первые бои после камбэка планировались в США, то затем речь шла о боях в России.

Так, Гассиев вернулся в 2019 году – в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Изначально промоутер Владимир Хрюнов анонсировал бой против Кевина Джонсона в Сочи, но тот снялся с поединка. По словам Хрюнова, Джонсон получал угрозы после оскорбления Гассиева и остался без нового паспорта из-за проблем с алиментами.

Гассиеву сразу же нашли замену. Это был бывший соперник Тайсона Фьюри Сефер Сефери. Но и тот снялся с поединка. Хрюнов сказал, что Сефери сидит на карантине из-за коронавируса в зале и испугался Гассиева.

Турнир спас Нури Сефери, брат Сефера. Он набил рекорд 41-9 на ноунеймах, а последняя победа была над бойцом, у которого свыше 100 поражений. Гассиев уронил 43-летнего Сефери первой успешной атакой и победил за две минуты в первом раунде. Это был первый поединок спустя 830 дней. Тренер Гассиева Виталий Сланов сказал, что никакого боя не было, потому что ожидал, что все продлится не менее пяти-шести раундов.

Примечательно, что в тот же день Александр Усик победил Дерека Чисору на «Уэмбли». Следующим шагом Усика был бой против Энтони Джошуа за три чемпионских пояса. Но Хрюнов заявил, что «после шоу в Сочи и Лондоне Мурат и Александр стали ближе друг к другу».

Накануне боя с Сефери Гассиев ушел от промоутерской компании Warriors Boxing, которая совместно с Ural Boxing Promotions спродюсировала успешную карьеру в первом тяжелом весе. Причиной разрыва Гассиев назвал недобросовестное выполнение обязательств и отсутствие боев. В то же время он отрицал сотрудничество с Хрюновым.

«Я не знаю, кто занимался организацией боя против Сефери. В курсе только, что Умар Кремлев и Федерация бокса [России] помогли это сделать. Кто конкретно организовывал, я не знаю, и для меня это не имеет значения. Никаких рабочих отношений с Владимиром Хрюновым нет», – рассказывал Гассиев.

Выигрывал вторичные пояса, а Хрюнов хотел свести его с Джошуа и Уайлдером

Следующий бой Гассиева состоялся только в середине 2021 года – снова в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Изначально соперником был опытный Эркан Тепер, дравшийся с Робертом Хелениусом, Кристианом Хаммером, Дэвидом Прайсом и Мариушем Вахом. Но, как и в случае с Кевином Джонсоном и Сефером Сефери, Тепер снялся с боя. Взамен Гассиеву дали ноунейма Михаэля Валлиша, который не продержался с Джо Джойсом и Тони Йокой три раунда.

Бой с Гассиевым продлился ненамного дольше. Сначала Валлиш неплохо передвигался по рингу и пользовался прямолинейностью Гассиева. Но в четвертом раунде улетел в нокдаун. Рефери остановил бой одновременно с гонгом. На всех судейских карточках Гассиев лидировал со счетом 29-28, но простой и отсутствие конкурентных боев сказались на его форме. За ту победу Гассиев получил чемпионский пояс WBA Asia.

Промоутер Эдди Хирн больше не занимался карьерой Гассиева из-за его травм, и в итоге его продвигали Хрюнов и Кремлев. Хрюнов заявил, что планирует свести Гассиева с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Вместо этого в конце 2021 года появился вариант с украинцем Андреем Руденко, но бой сорвался из-за перелома руки Гассиева.

В начале 2022 года ему предлагали бой с перспективным тяжем и олимпийским призером Филипом Хрговичем. Тогда же он сообщил, что вернулся к тренировкам. Но, по словам журналиста Дэна Рафаэля, Гассиев отказался от боя, потому что реабилитация еще не закончилась.

Только в августе-2022 Гассиев вышел на ринг. Соперником стал 42-летний Карлоус Уэлч (21-2-1), чья профессиональная карьера началась в 37 лет. Они дрались за малоизвестный пояс Евразийского боксерского парламента (EBP) – и снова на «РЕН ТВ». Гассиев уложил возрастного соперника первым попаданием и забрал победу за полторы минуты в первом раунде.

В 2023 году Гассиев выступил против непобежденного и возрастного Майка Балогуна. Балогуну 39 лет, его оппозиция – ноунеймы. Но он нокаутировал Трея Липпе, сына Тони Моррисона.

Сам Гассиев разобрался с Балогуном во втором раунде и завоевал пояс WBA Inter-Continental. Так он ворвался в топ-15 рейтинга WBA. Причем о титульном статусе боя Гассиев узнал перед взвешиванием. Пожалуй, этот пояс – единственный успех Гассиева в тяжелом весе.

Сменил спортивное гражданство – теперь выступает за Армению

В декабре-2022 Гассиев дал интервью каналу «Матч! Боец». Там он сказал, что больше не ездит в США из-за визовых проблем.

«Я готовлю документы и начинаются определенные сложности. Я не могу получить визу. Если я подаю документы на визу и мне ее не дают, то как могу поехать в Америку? С 2018 года не могу получить визу.

Было пять или шесть попыток. Я пробовал и туристическую, и рабочую. Просто невозможно. Мои американские друзья, у которых промоутерские компании, прислали приглашение. Просто не получается», – рассказал Гассиев.

По его словам, уровень оппозиции в последних боях был очень низким, а топы не хотят драться прежде всего из-за денег: «Это просто бизнес. Например, сейчас мой менеджер предлагает $500 тысяч за бой. Есть вероятность проиграть, грубо говоря, 50 на 50. А за бой с Джошуа или Фьюри предлагают $3-5 млн. Естественно, любой адекватный человек, менеджер, боксер подождет полгода или год и будет проводить такие бои».

Поэтому в начале 2023 года Гассиев получил армянское гражданство, под которым будет драться против Валлина. На бой с Балогуном в Ереване он вышел с заклеенными скотчем флагами России и Северной Осетии. У его секундантов заклеили только российский флаг. По информации «РЕН ТВ», это была рекомендация от Европейского боксерского союза (EBU). После боя Гассиев косвенно намекнул, что смена спортивного гражданства позволила ему вернуться в рейтинги.

«Спасибо Армении за такую поддержку, за возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы и даст возможность биться за титул чемпиона мира», – сказал Гассиев. Учитывая, что спустя полгода после Балогуна Гассиеву дали опытного Отто Валлина, получение нового гражданства частично помогло реанимировать карьеру.

Его тренер Виталий Сланов объяснил это решение так: «Просто к чемпионским боям в данный момент россиян не допускают. Армения – дружественная страна. Бивол же выступает под флагом Киргизии, и никто этого не ощущает. Бетербиев под флагом Канады – они все равно наши люди, наши спортсмены, мы все за них болеем».

Новый паспорт Гассиева восприняли неоднозначно. Но из медийных людей никто не раскритиковал это решение, а наоборот поддержал. Например, обидчик Тайсона Фьюри по любителям Максим Бабанин: «Кто осуждает Гассиева за решение сменить гражданство? Только «диванные войска», я на таких людей внимания не обращаю. Они говорят, просто чтобы говорить».

В какой форме сейчас Гассиев?

Сложно сказать. Но за последние пять лет Гассиев пропустил больше года из-за трех травм (два раза травмировал плечо и перелом руки) и дрался четыре раза. Общая длительность этих боев – 19 минут 40 секунд. Это менее семи полных раундов.

Для сравнения: Отто Валлин за этот период дрался семь раз. Но его бой против Ника Киснера признали несостоявшимся из-за столкновения головами в первом раунде. Без учета этого поединка за последние пять лет Валлин провел 55 раундов. Пять из шести боев прошли всю дистанцию.

У Валлина была качественная оппозиция: джорнимен с крепкой челюстью Камил Соколовски, Доминик Бризил и Риделл Букер, продержавшийся всю дистанцию с Джермейном Франклином и Кубратом Пулевым.

Именно таких соперников не хватает Гассиеву в тяжах. А самый известный бой Валлина был против Тайсона Фьюри, которому он оставил глубокое рассечение. После того поединка Фьюри наложили 47 швов. Но Валлин все равно проиграл решением судей, хотя выиграл четыре раунда.

Гассиеву всего лишь 29 лет. Для тяжелого веса это небольшой возраст. Но Гассиев упустил пять лет из-за боев против проходных соперников и череды травм. Плюс в России у Гассиева не было опытных спарринг-партнеров, как в США, где он боксировал с Владимиром Кличко, Уайлдером, Арреолой и Бризилом.

И это идет в плюс Валлину, который хорошо прокачался за последние пять лет. Гассиев – фаворит, но на стороне Валлина опыт боев на полную дистанцию.

Валлин ни разу не был в нокдауне. А главная сила Гассиева – ударная мощь, особенно на средней дистанции. Но Валлин вряд ли подпустит к себе более низкого Гассиева и будет отбиваться с дальней. Поэтому способен перетерпеть прессинг и вытащить бой на опыте.

Гассиев подписался на очень рискованный бой против неудобного бойца, чей пик еще не прошел. Поражение отбросит его из титульной гонки, куда не вернет даже армянский паспорт. А победа перезапустит карьеру. Тогда, вероятно, мы увидим Гассиева в претендентских боях в ближайшие два года.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; Pavel Kashaev, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; instagram.com/murat_gassiev