Ждем суперразборку с Чарло.

Тим Цзю провел первую защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе против Карлоса Окампо – бой закончился нокаутом уже в первом раунде.

Как прошел бой?

Цзю упрекал Чарло за употребление алкоголя, пока тот восстанавливается после травмы руки – и сам травмировал руку

В январе-2023 Цзю планировал провести бой за звание абсолютного чемпиона мира по версии WBO против Джермелла Чарло, но тот сломал рук и выбыл на неопределенный срок. Вместо этого Цзю в марте подрался с Тони Харрисоном за временный пояс и победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Как меня зовут, мать вашу? Мой месседж был четким. Вы знаете, что происходит, вы знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», – сокрушался Цзю. Позже трешток продолжился: «Я использую каждый шанс, который мне выпадает. А он, напротив, проводит медовый месяц, едет в Лас-Вегас, надираясь там в хлам». Это вызвало реакцию Чарло – тот отметил уровень, но назвал сучкой из Австралии и обещал отправить в нокаут.

Пока Чарло восстанавливается, Цзю провел первую защиту, но перед этим сам повредил руку в результате несчастного случая – его покусала собака.

В команде отметили, что рана на правом предплечье оказалась поверхностной и не задела важные сосуды и ткани. Экстренная операция не повлияла на проведение боя против Карлоса Окампо.

Цзю добавил, что ему угрожала не только большая потеря крови, но и травма, из-за которой был бы риск завершить карьеру: «В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Если бы не мог бить правой, то бил бы левой. Чувствую, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Побью любого – даже одной рукой».

«Америка – это земля, которую я хочу завоевать». Цзю победил за 77 секунд и успешно защитил временный чемпионский пояс

К бою с Карлосом Окампо Цзю подошел с рекордом 22-0 и выиграл 16 боев нокаутами. В 2018-м Окампо проигрывал Эрролу Спенсу за титул чемпиона мира по версии IBF, а потом не справился с Себастьяном Фундорой.

Цзю считался фаворитом, но мало кто ожидал, что бой закончится так быстро – поединок был остановлен уже на второй минуте. При этом начало раунда было осторожным: Окампо аккуратно выбрасывал джебы, пытаясь прощупать защиту соперника, а Цзю держал блок – присматривался и не отвечал на удары. Это продолжалось недолго – вскоре Цзю взорвался и разрядил несколько комбинаций, а на 59-й секунде усадил Окампо на колено точным ударом справа.

Рефери отсчитал до восьми и позволил Окампо продолжить поединок – Цзю хватило всего шести секунд, чтобы добить потрясенного соперника. Доминирующее выступление вызвало восхищение.

•‎ Бывший абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд: «Он опасен».

•‎ Экс-чемпион мира по версии WBC Шон Портер: «Цзю – большая проблема. Он уверен в себе, физически силен и психологически устойчив. А еще он продолжает набираться опыта».

•‎ Журналист Дэн Рафаэль: «Думаю, собаки должны кусать его перед каждым поединком, если он собирается и дальше уничтожать соперников в таком стиле».

Теперь Цзю ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Джермелла Чарло. Поединок должен пройти до 30 сентября – WBO назначила сроки еще в мае.

«Америка – это земля, которую я хочу завоевать. Я владею временным чемпионством, но этого недостаточно. Мне нужны все четыре титула, я хочу вписать имя Чарло в свое резюме. Чувствую себя питбулем. Меня уже ничто не остановит».

Фото: Gettyimages.ru/Adam Bettcher, Chris Hyde