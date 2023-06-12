«Ты всегда будешь моим врагом, подонок».

Флойд Мейвезер провел выставочный бой с внуком мафиози Джоном Готти III. Итогом стала массовая потасовка на ринге.

Что произошло?

Перед боем Мейвезер не пришел на взвешивание, а на ринге появился с толпой телохранителей

Мейвезер завершил профессиональную карьеру после победы над Конором Макгрегором в 2017 году и с того момента проводит только выставочные поединки. Отличие показательных боев от профессиональных, что результат нигде не фиксируется, лицензированные судьи их не обслуживают (победить можно только нокаутом), а атлетические комиссии часто не дают санкцию.

Например, перед поединком с Готти Мейвезер неожиданно отказался проходить процедуру взвешивания – несмотря на то, что пришел на саму церемонию. При этом его соперник встал на весы и показал 82 кг.

Очевидная разница в габаритах не стала причиной отмены поединка, но его начало пришлось отложить – потому что Мейвезер появился на арене с толпой телохранителей и членов команды. Места у ринга хватило не всем, что только подтвердило развлекательный характер мероприятия.

Мейвезер легко перебивал соперника и называл сучкой, а Готти поцеловал его в лоб

Сам бой разочаровал – разница в уровне была слишком заметной. Мейвезер уверенно перебивал Готти с первых секунд, дрался без капы, заигрывал со зрителями прямо во время раундов и дразнил соперника – показывал язык и просил «выбросить хоть один джеб». Готти отвечал одиночными ударами и постоянно лез в клинч, но причинить урон Мейвезеру так и не получилось.

Ключевой эпизод поединка случился в конце четвертого раунда. На последних секундах отрезка Готти опустил руки и пожаловался на удар по затылку, но бой не остановили. Мейвезер воспользовался ситуацией – нанес точный удар в челюсть Готти, который все еще уговаривал рефери зафиксировать нарушение. Добивать соперника Мейвезер не стал – как только прозвучал гонг, он рассмеялся Готти в лицо. Кажется, именно с этого момента рефери потерял контроль над ситуацией.

В середине пятого раунда Мейвезер прижал Готти к канатам и выбросил серию ударов, после которой соперник спасался в клинче. Когда обслуживавший поединок Кенни Бейлис попытался разнять боксеров, Мейвезер выкрикнул: «Я продолжу избивать сучку». Это явно не понравилось как Готти, так и его команде.

Конфликт продолжился в шестом раунде. Когда рефери в очередной раз призвал боксеров прекратить обмен оскорблениями, Готти вошел в клинч – и поцеловал Мейвезера в лоб. Рефери попытался успокоить ситуацию и сделал Готти замечание – в ответ боксер на него накричал. Когда Готти в очередной раз проигнорировал требование выйти из клинча, поединок был остановлен.

«Ты всегда будешь моим врагом, подонок». Оба боксера получили дисквалификацию, а Готти обратился за помощью к Конору

«Я несколько раз просил их прекратить. Говорил, что судьи этот бой не обслуживают, поэтому даже не мог снимать баллы. В ответ меня просто послали. Охрана отказывалась что-либо предпринимать. Когда я понял, что эти парни по-настоящему друг друга ненавидят, я решил остановить бой», – объяснял рефери боя.

Готти не понравилось его решение с остановкой. Он попытался возобновить поединок – оттолкнул рефери и набросился на Мейвезера. К потасовке присоединились команды бойцов – как на ринге, так и вне его. Когда боксеров разняли, Мейвезер забрался на канаты и вместе с фанатами отмечал победу. На самом деле поединок признали несостоявшимся – дисквалификацию получил не только Готти, но и сам Мейвезер.

Потасовка между командами продолжилась даже после того, как боксеров увели в подтрибунное помещение. Конфликт остался неурегулированным – сразу же после боя Готти призвал Мейвезера согласиться на реванш: «Ты всегда будешь моим врагом, подонок. Ты не смог меня нокаутировать, ты не победил. Конор Макгрегор, мне нужна твоя помощь. Меня дисквалифицировали без всякой причины».

Мейвезер ответил в типичном стиле: «Видите, я говорил вам всем, что именно за это мне платят большие деньги, потому что я устраиваю шоу. Опираясь на свой опыт, скажу: никогда не знаешь, что случится. Это было безумие!»

Фото: globallookpress.com/IMAGO/mpi04