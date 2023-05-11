Получил пожизненное заключение.

11 июня Флойд Мейвезер проведет выставочный боксерский поединок против Джона Готти-третьего.

Соперник Флойда – внук босса одной из самых влиятельных преступных группировок Нью-Йорка.

Рассказываем историю легендарного мафиози.

Грабежи в 12 лет, убийство босса из-за обиды, крупнейшее ограбление в США на $6 млн

Джон Готти родился в 1940 году в Бронксе. Его мать была домохозяйкой, а отец – обычным чернорабочим. Готти презирал родителей за то, что они не могли вылезти из бедности. Такая жизнь толкнула Готти в криминал в совсем юном возрасте – уже к 12 годам он состоял в уличной банде и регулярно занимался грабежами.

Готти не окончил школу: там долго терпели его вспыльчивый характер, но выгнали за буллинг и запугивания одноклассников. После этого он примкнул к местной подростковой группировке, которая тесно сотрудничала с мафией. Тогда Готти завел первые связи в криминальных кругах и строил репутацию жестокого, но рассудительного преступника.

Готти недолго находился вне поля зрения полиции. Впервые он был арестован за то, что избил должника битой. Сумма была небольшой, но Готти давил на принцип – милосердие могут принять за слабость. За решеткой он пробыл всего несколько дней – его отпустили, выписав небольшой штраф. Когда Готти стал боссом, он получил прозвище «Тефлоновый дон», потому что серьезные преступления часто проходили для него без последствий.

В 1962 году Готти устроился водителем. Официальная работа – не только прикрытие, но и удобный способ для угона автомобилей. В этом Готти помогали родные братья, которые впоследствии стали членами его группировки. Примерно в это же время он познакомился с Аньелло Деллакроче – младшим боссом семьи Гамбино, который стал для Готти близким другом и ментором.

Несмотря на теплые отношения с Деллакроче, он много лет не был полноценным членом семьи. На фоне активного противостояния с полицией преступные группировки Нью-Йорка изредка пополнялись – сильно боялись сотрудников, работающих под прикрытием. Готти требовалось доказать верность семье. Такой шанс выпал в 1973 году.

Задача – выкрасть предполагаемого похитителя одного из племянников босса семьи Гамбино. Под подозрением оказался Джеймс МакБрэтни – коллектор из Куинса, сотрудничавший с ирландской мафией. Он был частым посетителем одной из закусочных Статен-Айленда, поэтому его быстро нашли.

Готти планировал представиться полицейским и выманить МакБрэтни на улицу, но ситуация быстро вышла из-под контроля – тот сопротивлялся и был застрелен прямо в забегаловке. Готти арестовали и предъявили обвинения в убийстве, но он получил всего четыре года тюрьмы.

Выйдя на свободу, Готти узнал о смерти предыдущего босса. Новым главой группировки стал Пол Кастеллано, с которым у него были сложные отношения. Несмотря на это, Кастеллано принял Готти в семью. Джон быстро продвигался и уже через несколько месяцев получил должность капо. В том же году Готти организовал крупнейшее на то время американское ограбление – он выкрал более $6 млн из аэропорта имени Джона Кеннеди.

В 1985 году Деллакроче неожиданно умер. Его смерть потрясла Готти, но еще больше шокировал отказ Кастеллано присутствовать на похоронах. Собрав младших боссов семьи, Готти предложил устранить Кастеллано. Неоднозначные решения пошатнули репутацию босса – за него никто не заступился. В декабре Кастеллано был убит двумя выстрелами в упор на глазах Готти.

«Если снова откажется – застрели его». Готти вел дела тренера Сергея Ковалева и пытался убить промоутера Майка Тайсона

Став новым лидером преступной семьи, Готти попытался сделать ее влиятельной в мире бокса. В этом ему помогал Сальваторе «Сэмми Бык» Гравано – один из организаторов убийства Кастеллано. Гравано обожал бокс: дрался по любителям, тренировался в одном зале с Тедди Атласом и имел много связей в бизнесе.

Благодаря стараниям Гравано к концу 80-х семья вела дела сразу нескольких чемпионов мира. С группировкой работали Бобби Чез, Айрен Баркли и Бадди Макгирт (тренер Сергея Ковалева), но Готти мечтал о сотрудничестве с Майком Тайсоном.

«Мы хотели организовать несколько подставных поединков. Не могу вспомнить имя нашего бойца, но он должен был отправиться в Италию и подраться с местным чемпионом. У этого итальянца было два старших брата, и оба работали на нас.

Я позвонил ребятам и сказал, что мы хотим забрать их пояс. Титул нужен был, чтобы мы могли организовать бой нашего боксера с Майком Тайсоном. У нашего парня был бы пояс, у Майка – тоже. Это большой поединок. Большие деньги.

Но перед тем как положить итальянца под нашего бойца, необходимо было раскрутить этот бой. Поэтому мы привезли его в Америку и устроили поединок с кем-то из местных. С парнем довольно низкого уровня. Итальянец умудрился проиграть, поэтому весь план пришлось свернуть», – рассказывал Гравано.

Им мог оказаться Ренальдо Снайпс, который был близок с Гравано и даже присутствовал в зале суда, когда Готти выносили приговор. Вероятно, итальянским чемпионом был Франческо Дамиани – серебряный призер Олимпиады-1984 и экс-чемпион мира по версии WBO, проигравший титул Рэю Мерсеру.

План сорвался, но попытки Готти свести одного из клиентов с Тайсоном не закончились. Он обратился к промоутеру Дону Кингу напрямую – и это чуть не закончилось трагедией.

«У нас был парень, которого мы отправили пообщаться с Кингом. Он должен был рассказать ему про потенциальный поединок, попытаться повлиять на него. Но, услышав наше предложение, Кинг вскочил и закричал: «Я не собираюсь в этом участвовать! Я тоже крутой парень, мотал срок. На хрен Джона Готти, на хрен весь этот бред!»

Я передал эти слова Готти. Сказал ему, что о бое с Тайсоном можно забыть. Что этого никогда не произойдет, ведь Дон Кинг совсем в этом не заинтересован. Джон посидел, подумал и сказал: «Пошли мальчишку еще раз. Пусть повторит предложение, а если Кинг снова откажется – пусть застрелит его».

Больше я этого парня не видел. Он просто исчез, испарился. Наверное, покинул страну. Вскоре мы оставили Дона Кинга в покое. Лично я не был заинтересован в его убийстве. Это ведь сумасшествие!»

Спустя всего несколько месяцев Готти арестовали. Ключевую роль в этом сыграл тот самый Сальваторе Гравано – он сотрудничал с властями и дал показания. Готти дали пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Он умер в 2002 году, отсидев 10 лет. На его похоронах один из влиятельных мафиози заявил, что деятельность Готти стала «началом конца для всей коза ностры».

Фото: ufc.com; en.wikipedia.org; fbi.gov