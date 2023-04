Три года, которые определили исторический переход.

«Я был полон сил и уверенности, что готов к любому вызову. Отменная физическая форма, в которой я тогда пребывал, и эмоциональный подъем делали меня чуть ли не универсальным солдатом. Правда, все это происходило в моем сознании и не имело ровным счетом ничего общего с реальностью. Мне предстояло сражаться с лучшими бойцами мира».

Таким Хабиб Нурмагомедов вспоминал дебют в UFC в 2012 году. Тогда промоушен взбодрила свежая сила с рекордом 16-0, а в октагон зашел первый за шесть лет боец из России. Дальше – чемпионский пояс, величие и уход непобежденным на фоне смерти отца.

Но каким Хабиб был до перехода в UFC, через что прошел, где и с кем дрался и что его формировало? В этом мы разобрались для проекта «100 лучших спортсменов в истории России».

Последний бой в России – суд с организаторами. Это мешало перспективам в UFC и закончилось выплаченной неустойкой в один рубль

Хасавюрт находится в 30 км от села Кироваул, где в местной администрации работал Абдулманап Нурмагомедов. 22 октября 2011 года расклеенные по городу афиши и баннеры цепляли внимание – все из-за последнего боя молодого Хабиба в России. В итоге в спорткомплексе имени Гамида Гамидова на турнир ProFC собралось около пяти тысяч зрителей.

«Я выглядывал из раздевалки, осматривал трибуны и видел много знакомых и друзей. Все они пришли поддержать меня. Я просто не имел права подвести их. Доминантой для меня в тот вечер было, конечно, присутствие в зале дедушки, который впервые должен был увидеть в деле меня».

Магомед Нурмагомедов раньше специально не посещал бои внука: «Я ездил на соревнования своих детей всего раз в жизни и то подрался там с организаторами из-за того, что судьи работали нечестно». Но Хабиб уговорил его приехать в Хасавюрт.

Так Магомед Нурмагомедов увидел последний бой внука перед переходом в UFC. Соперник – бразилец Аримарсель Сантос, который тогда провел больше 50 боев. Хабиб получил замечание от судьи за хватание каната, но выиграл нокаутом за 3,5 минуты.

Он рассчитывал, что эта победа поможет переговорам с UFC, но переход оказался проблемным – из-за незакрытых рабочих отношений с промоушеном ProFC, с которым они подписали контракт в 2011-м. Хабиб дебютировал в UFC спустя три месяца после боя в Хасавюрте в январе-2012 против Камала Шалоруса (удушение в третьем раунде), но к тому моменту разбирательства с ProFC еще продолжались.

В ProFC Хабиб провел шесть боев: все уместились в полгода и завершились досрочными победами в первом раунде. Стороны зафиксировали конкретную сумму за каждую победу – $2 тысячи, которые Хабиб называл космосом: «В то время это были солидные деньги. Многие тогда удивлялись и вопрошали, как это мы делаем – зарабатываем такие суммы? В Дагестане, как и в стране в целом, такие деньги за выступление получали считанные бойцы».

Перед последним боем в ProFC Хабиб уже вел переговоры с UFC. Тогда организаторы предложили ему титульный бой, но получили отказ: «К моменту этого предложения у меня уже были довольно напряженные личные отношения с руководством промоушена, а тут я еще отказался принимать чемпионский бой. «Я смотрю за океан. Веду переговоры с UFC», – говорил я им.

Однако они не верили и смотрели на меня так, будто я инопланетянин. Посмеивались надо мной, приводили аргументы, которые, по их мнению, просто не позволят мне драться в UFC. «Мне не нужен ваш пояс. Соберите и объедините все пояса на этой планете и поставьте все это на кон – я не буду драться. Моя цель – UFC», – пытался я объяснить им положение».

Из-за дебюта в UFC руководство ProFC подало в суд. Причина – нарушение соглашения: «Как оказалось, условиями контракта были предусмотрены два механизма наших с ProFC взаимоотношений: количество боев и время действия контракта. Все шесть прописанных в контракте боев я провел. Однако оставался связан с компанией временем действия соглашения, тем самым вторым условием».

Тогда ProFC обращался к американскому менеджеру Хабиба, чтобы решить контрактные вопросы без вмешательства суда: «Руководство ProFC направило факсом письма с описанием ситуации в Атлетическую комиссию штата Нэшвилл и в штаб-квартиру UFC. Ответа также не последовало».

В 2012 году в блоге ProFC на Sports.ru вышло обращение промоушена по ситуации с заголовком «Хабиб Нурмагомедов потерпел поражение»: «История берет начало с первых выступлений Хабиба на турнирах ProFC. Он выступал как приглашенный спортсмен и одерживал победу за победой.

После трех ярких и успешных поединков руководство ProFC посчитало Хабиба перспективным бойцом и предложило ему заключить долгосрочный контракт. 4 августа 2011 года обе стороны имели на руках подписанные документы о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках контракта Хабибом было проведено два боя, среди которых «ProFC – Battle on Don» и «ProFC – Battle in the Caucasus».

Далее события развивались вполне благополучно: молодой спортсмен уверенно прибавлял победы в таблице рекордов, а организация ProFC готовила новые поединки для талантливого бойца. Пока в один знаменательный день руководству ProFC не стало известно, что за спиной организации Хабиб заключил контракт с американским менеджментом».

Суд вынес решение в пользу промоушена. Один из запретов по нему – нельзя выезжать из России. Это мешало перспективам в UFC, но Хабиб обошел ограничение: «Я просто сел на поезд «Москва – Минск». Россия и Беларусь имеют целый ряд межгосударственных соглашений, которые формально позволяли мне вылетать на бой из Минска».

Судебное разбирательство заняло год. Работник ProFC рассказывал для Forbes: «В суд подавали не из-за денег, а из принципа». «Это было время переживаний отца, матери, других родственников и друзей», – вспоминал Хабиб. После второго боя в UFC против Глейсона Тибау он провел переговоры с руководством ProFC. Итог – разрешение конфликта и судебное решение, по которому Хабиб выплатил промоушену символический рубль. После этого все запреты были сняты.

В 2013 году Хабиб приезжал на турнир в Химках, где дрался Александр Емельяненко, и называл себя выпускником ProFC: «Конечно, у меня были разногласия с ProFC после того, как я ушел из этой организации. Было много недопущений с моей стороны. Были контрактные условия, которые я не выполнил со своей стороны. Но сейчас все хорошо, сотрудничаем дальше – приехал как приглашенный гость, так как я выпускник этой организации. Эта организация дала большой толчок, чтобы меня заметили в UFC».

Дебют в MMA – в ресторане в Полтаве: два дня ехал на автобусе со свадьбы брата вместе с соперником, которого задушил

Сентябрь-2008. Первый бой Хабиба Нурмагомедова прошел в ресторане в Полтаве на боксерском ринге – против азербайджанца Вусала Байрамова. Туда его выводил Шамиль Завуров, который сам дрался на том турнире. За первую победу Хабиб получил $2 тысячи: большую часть отдал отцу, остальное – потратил на одежду и поход с друзьями в ресторан.

«Для выхода на бой я накинул красный халат, – вспоминал Хабиб в автобиографии. – На голову надел черную бейсболку. Люблю бейсболки. Козырек этого головного убора часто разворачиваю назад. На выходе звучала какая-то музыка, сейчас и не вспомню, какая именно. Я ничего толком не слышал и ни на что не обращал внимания. Мне нужно было как можно раньше оказаться внутри ринга».

Вусал Байрамов вспоминал, как познакомился с Хабибом и почему вышел с ним на бой: «Я стал ездить из Баку в Дагестан, тренировался и с Хабибом, и с Рустамом Хабиловым, и с Шамилем Завуровым. Один раз в горах жили, там самые трудные сборы – и дисциплина, и тренировки тяжелые. А один раз в Кизилюрте или в Хасавюрте и на Украине вместе тренировались.

После одного из таких сборов на Украине решили провести турнир «Лига чемпионов». Все было в каком-то ресторане: внутри установили ринг, во дворе поставили раздевалки, постелили дорожки, чтобы бойцы выходили. В нашей весовой было три человека. Мне надо было подраться днем и потом вечером выйти на Хабиба.

Меня даже мой тренер отговаривал, говорил, что у Хабиба хорошая борьба и что я после первого боя еще не восстановился. Но как раз в первом бою у меня был соперник с хорошей борьбой из школы Абдулманапа, и я три раунда уверенно выиграл по очкам. Этот бой прошел часов в 12, а финал – вечером в районе 19:00. Я думал, что восстановился, потому что и поспал, и поел, и травм у меня никаких не было, и сказал, что буду драться».

Хабиб победил треугольником в первом раунде. Байрамов не понял, какой прием на нем провели: «Тогда у нас в стране ММА только-только начинали развиваться, мы дрались по принципу попасть и нокаутировать, многих приемов в партере мы даже не знали. Когда Хабиб начал мне закрывать треугольник, я вообще не знал, что такой прием существует, и тем более не знал, как от него уходить».

За поражение от Хабиба Байрамов получил 500 долларов и диск с фотографиями и видео боя: «С Хабибом мы и до, и после этого неплохо общались. Даже с того турнира вместе ехали два дня автобусом до Махачкалы. Я был на свадьбе у его родного брата. На тренировках еще до боя его отец говорил, чтобы он со мной стоял в спаррингах в ударной технике. Например, в 12 часов у нас была тренировка по боксу, и там со мной постоянно вставали ребята из их школы».

В молодом Хабибе Байрамов выделил подход к тренировкам и дисциплину. «Когда приезжал на сборы, видел, что даже если у них нет боев, то они утром на зарядку выходили, а вечером – тренировка. На Украине, на сборах, мы с ребятами выходили гулять, могли куда-то пойти, и даже ребята из его команды – и Рустам Хабилов, и другие – могли сходить в клуб там или в ресторан, а его звали и он отказывался. Уже в том возрасте он всегда старался максимально отдохнуть и восстановиться».

Дядя Хабиба Алекс Нурмагомедов рассказывал об организации первого турнира в Полтаве: «Мы там планировали ежегодно проводить «Лигу чемпионов» среди профессионалов. В 2008 году мы организовали турнир, а на следующий год нам уже не дали добро на его проведение. Сказали, что боятся.

Там был случай, когда Хамиз Мамедов отправил одного парня в глубокий нокаут, тот долго не приходил в себя. Это закончилось больницей, и хозяева ресторана испугались. Там очень яркие бойцы дрались. Мы собирали четверку сильнейших бойцов СНГ. Планировали сделать этот турнир традиционным».

Провел три боя за вечер на турнире по панкратиону в московском ТЦ – сразу после того, как его дома побил отец

В 2008 году Хабиб летал на Pankration Atrium Cup в Москву. Это его первый турнир по панкратиону на профессиональном уровне, хотя и до, и после он участвовал в любительских боях – однажды получил кубок от Олега Тактарова за лучшую технику.

В московском турнире участвовали восемь спортсменов, а бои проходили в торговом центре «Атриум». «Дрались мы на борцовском ковре. Вокруг него были выставлены трибуны и столики», – вспоминал Хабиб. На Pankration Atrium Cup за один вечер он провел три боя, а перед определением сетки соперники тянули жребий.

Тогда на Хабиба давила эмоциональное состояние. Накануне он участвовал в разборке в махачкалинском парке и проигнорировал звонки отца – Абдулманап Нурмагомедов знал об этом, поэтому дома разбил об стену его телефон Nokia N70 и оставил на лице ссадины.

«Мама увидела синяки и ссадины на моем лице. Узнав, что это все дары от отца, она ринулась к нему на кухню. По всей видимости, вопросы и возмущения мамы привели папу в не меньшее бешенство, нежели мое вранье. В общем, мама убегала из кухни так быстро, как только могла. Это был большой семейный скандал. Отец долго хранил молчание относительно того, зачем он тогда меня избил. Сам я, конечно, понимал, за что получил, но папа молчал».

Утром Хабиб улетел в Москву – в аэропорт его отвез друг. Первым соперником на Pankration Atrium Cup стал Магомед Магомедов, с которым Хабиб за прошлые пять месяцев подрался и по боевому самбо, и по панкратиону. Из-за рассечки на лице Магомедова судья несколько раз останавливал бой – с ковра убирали кровь, а врачи оказывали помощь. После боя со спины Хабиба тоже стирали кровь.

Там он выступал в черных шортах с надписью «Antares». Его дядя Алекс Нурмагомедов рассказывал, что в начале карьере Хабиб представлял клуб «Антарес-2000»: «Это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором».

Все три боя дошли до решения судей и уместились в один вечер. На победном интервью Хабиб застеснялся и сказал только «Салам Алейкум». «Понимал ли я, что из этого парня вырастет звезда? Наверное, да», – вспоминал президент федерации панкратиона Москвы Дмитрий Зарщиков.

За выигранный турнир Хабиб получил кубок и $2 тысячи: «Для меня тогда, в 2008 году, две тысячи долларов – 56 тысяч рублей – были космической суммой». Он оставил себе 200, остальное – отдал отцу. Абдулманап Нурмагомедов не разрешил купить новый телефон взамен разбитого: «Телефон ты себе купишь тогда, когда я тебе скажу».

Побеждал на турнире, организованном его отцом в селе. И дрался с другом, который устраивал его в UFC

Tsumada Fighting Championship (TFC) – турнир по панкратиону, который организовывал Абдулманап Нурмагомедов в селе Агвали. В перерывах между боями любителей дрались профессионалы по правилам MMA. На Sherdog указано, что TFC провел шесть турниров: пять прошли в Агвали, последний – в Махачкале. На четвертом турнире Tsumada Fighting Championship Ислам Махачев дебютировал как профессионал, а потом участвовал в пятом.

Хабиб дрался только на третьем – в августе-2009, где провел два боя за день. Так рассказывал об этом в автобиографии: «Людям нравились бои. Посмотреть на соревнования приезжали со всего Дагестана. Районный центр Агвали был центром боевых искусств нашей республики. Мне нравилось драться на глазах у земляков. Однако не стоит забывать, что это горы и соревноваться приходилось на высоте до 1800 метров над уровнем моря».

Первым соперником стал Саид-Ахмед Умаров. Хабиб победил нокаутом в первом раунде: «Бой проходил на борцовском ковре. Я вышел обутым в борцовки, специальную обувь для борцовских поединков. Наличие обуви на ногах, по правилам турнира, оставляло меня без права на удары ногами. Это был мой осознанный выбор. Я понимал, что в борьбе на первом этаже ему со мной придется туго, поэтому даже не задумывался о необходимости ударов ногами».

После Умарова Хабиб дрался с Эльдаром Эльдаровым: «Я до сих пор не понимаю, почему тогда, 8 августа 2009 года, мы с Эльдаром все-таки подрались. Сейчас, оглядываясь назад, я очень сожалею о том, что мы сошлись с ним врукопашную. Он очень близок мне. Вместе с ним впоследствии мы через многое прошли и преодолели вместе, и для меня просто непостижимо, зачем мы тогда дали друг другу бой».

Эльдар Эльдаров – воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и человек, через которого Хабиб вышел на UFC (потому что тот знал английский язык). Сейчас он тренирует бойцов в Бахрейне и работает с Мухаммадом Мокаевым. Нурмагомедов и Эльдаров расходятся в данных по итогу боя: Хабиб говорил о победе удушающим приемом, Эльдар – о болевом на руку.

Эльдаров рассказывал о дружеском характере боя: «Да мы в тот же вечер пошли ужинать вместе. Бой даже не вспоминали, да и боем это тяжело было назвать – так, дружеский спарринг. Как нам драться друг с другом: мой старший брат был хорошим другом Магомеда Нурмагомедова, старшего сына Абдулманапа, наши родители хорошо знают друг друга, а Абдулманап часто приезжает к моему дедушке в село. У меня дед – заслуженный учитель Республики Дагестан. Он преподает историю, а Абдулманап интересуется историей, любит что-то узнавать на эту тему и приезжает просто побеседовать».

При этом результат боя вошел в официальный рекорд Хабиба 29-0: «Самое грустное для меня – тот факт, что в Sherdog эти результаты направлял сам Эльдар. Я об этом не знал. Я вообще не знал о существовании такого понятия, как профессиональный рекорд. Конечно, если бы я был в курсе того, что Эльдар зарегистрировал наш бой в профессиональном реестре, я был бы против. Мне неловко, что причиной единички в графе поражения у Эльдара стал я».

Эльдар Эльдаров говорил, что в тот период они не думали о рекордах и переходе в UFC: «Мы вместе ели, тренировались, в буквальном смысле жили, а вечером вышли драться». В 2017 году объяснял, что вышел на бой против Хабиба, потому что так решил Абдулманап Нурмагомедов:

«Это были наши первые профессиональные бои, мы выступали на одном турнире. Наш тренер всегда говорил так: «Я должен знать, кто в моем зале лучший». Так вот, он вызвал нас обоих и сказал, что мы должны подраться в финале. Если бы я тогда знал, что этим закончится, то, наверное, даже не выступил бы. Конечно, я бы мог сказать для пиара, что мне нужен этот реванш, тем более с таким соперником (смеется), но я бы не выступил против Хабиба. Ни тогда, ни сейчас…»

За раунд справился с соперником, который потом взял Гран-при Bellator и позднее получил шесть пуль в перестрелке

Ноябрь-2009. Хабиб называл бой в Санкт-Петербурге против Шахбулата Шамхалаева рубиконом карьеры, отмечал силу соперника и часто слышал, что проиграет. В 2012 году Шамхалаев подписался с Bellator и победил на Гран-при, где выиграл три боя нокаутами – за это получил $100 тысяч. Но за три года до этого проиграл рычагом локтя в первом раунде:

«Я сам несколько раз воочию наблюдал за выступлениями Шахбулата в Махачкале и видел, как он вырубал противников, среди которых было немало талантливых парней. Я вырос на его боях. Его филигранная техника работы ногами восхищала тогда не только нас, молодых пацанов, но и специалистов».

После двух поражений в Bellator Шамхалаев покинул промоушен, а в 2016-м попал в перестрелку в махачкалинском ресторане «Петровск», где получил несколько ранений. Тогда врачи извлекли из его тела шесть пуль и удалили почку. Брат Шамхалаева Шахмурад говорил, что Шахбулат планировал вернуться в спорт, несмотря на травмы.

Такой была атмосфера в Санкт-Петербурге в 2009-м: «Я шел к рингу под музыку Rammstein. До сих пор не знаю, кто ее выбрал и включил в тот вечер. Я так и не понял, кто заполнял карточку Загорскому, но он объявил, что мне 25 лет [тогда Хабибу был 21 год] и у меня за плечами восемь побед в профессиональных боях. Хотя у меня тогда и не было представления о своей записи в Sherdog, но я отчетливо знал, что до этого боя дрался по профессионалам шесть раз, а Шахбулат стал седьмым соперником».

Сам ринг-анонсер Александр Загорский рассказывал: «Сколько раз объявлял молодого Хабиба? Много раз, когда он был еще на нашей территории и его еще не представлял Брюс Баффер. Это было в разных лигах – в том же M-1 Global у Финкельштейна. Видел, что это талантливый боец, который предпочитает борьбу».

Выиграл бой с больными из-за конъюнктивита глазами. Соперник говорил: «Он единственный, кто не дал мне ничего сделать»

Сентябрь-2010. Против Виталия Островского Хабиб дрался в Киеве, но чуть не снялся с турнира. Причина – конъюнктивит. За неделю до выхода Хабиб простыл и проблемно справлялся с весогонкой. По его словам, во время боя у него болели глаза: «Отец постоянно интересовался моим зрением. Ему я говорил, что все в порядке, однако, признаюсь, до порядка в тот вечер было далеко. Тот, кто испытывал дискомфорт от этой заразы, понимает, о чем я».

В 2018 году Островский рассказывал: «Поединок с Нурмагомедовым – обычный рейтинговый бой, тогда никакой пояс не разыгрывался. На тот момент Хабибу было 22 года, он был еще совсем молод. Перспективный парень, но как-то особенно серьезно не воспринимался. Однако быстрый рост и хорошая работа на тренировках сделали из него того, кто он есть сейчас.

Хабиб не был фаворитом перед нашим боем, хотя и выиграл уверенно – никаких вопросов его победа не вызывает. На тот момент я бил, а он боролся. За восемь лет многое поменялось: сейчас он действительно быстрее, сильнее, подтянул ударную технику.

Конечно, в ближайшем бою буду переживать за него. Если дагестанец победит, то и я, и Конор проиграем одному и тому же спортсмену. Хотя с Хабибом мы никогда не общались – после победы я дежурно его поздравил и все».

Хабиб победил нокаутом в первом раунде. Островский добавил для Sports.ru: «Перед тем боем я знал, что он борется. Я был в хорошей форме, но он сработал грамотно и не дал мне возможностей для работы. Любой бой расценивал как проверку себя, но Хабиб – единственный из соперников, кто не дал мне ничего сделать».

«Жаль было парня». За полгода до перехода в UFC дрался в одесском цирке – против студента-дебютанта

Сентябрь-2011. За полгода до дебюта в UFC Хабиб дрался в одесском цирке. Соперник – дебютант MMA Вадим Сандульский. Нурмагомедов вспоминал: «Не то чтобы я чувствовал себя экзаменатором, но парню, конечно, могло повезти чуть больше. На турнир я приехал за два дня до старта. У меня было все в порядке с весом. По приезду весы показали 78 кг. Два часа тренировки сделали свое дело: 76 кг и 800 г. Я готов.

Однако здесь последовал сюрприз от соперника: он приехал драться в весовой категории 84 кг. Мне, говорит, так сказали. Ну что тут будешь делать? Драться, сказал отец. Никаких проблем: подерусь и здесь. Жаль было парня. Да и сам я рвался в бой. Вечером я поужинал и наутро весил уже 81 кг».

Сандульский рассказал о том бое для Sports.ru: «Вспоминаю дебют больше негативным, чем позитивным. Изначально у меня планировался другой соперник – украинец Павел Кущ, но он травмировался. На коротком уведомлении вышел Хабиб. Для меня это был дебют. Я выходец из спортивного самбо. Предложили – я согласился.

Он полностью доминировал. Планировал провести бой в стойке, но, к счастью, с его точки зрения все получилось результативно. Ничего не хочу сказать плохого, но на тот момент я был слишком низкого уровня. В дальнейшем, набравшись опыта, сам бой провел бы по-другому. По ощущениям, у меня были более сложные бои. Если говорить объективно, то не думал, что Хабиб вырастет в такую звезду.

На тот момент я жил в Молдавии. Мне предложили бой и гонорар в $200-300 – тогда это было нормальной месячной зарплатой. На тот момент я был студентом, и это были большие деньги. Конечно, согласился. Был двумя руками за. Драться в цирке? Цирк – это, грубо говоря, круглое помещение. В середине стоял ринг, а вокруг – посадочные места. Такое же помещение, как и все остальные, но меньше по размеру.

Можно было бы арендовать стадион, но вышло бы дороже. Бой организовывал промоушен ProFC – одна из лидирующих организаций на постсоветском пространстве. Сейчас это бизнес, а тогда только зарождалось».

***

«12-13 лет назад Абдулманап Нурмагомедов сказал, что его сын будет чемпионом UFC, – вспоминал ринг-анонсер Александр Загорский. – Когда он первый раз мне об этом сказал, я подумал: «Отцу, естественно, хочется, и он все для этого делает. Может быть, это не так просто». Жизнь показала, что Абдулманап был абсолютно прав.

Помню, мы летели с совместного мероприятия, когда Хабиб уже был в UFC. Абдулманап говорит мне: «Знаешь, для Хабиба мы уже вышли на гонорар в 100 тысяч долларов. Для нас это достижение». Сейчас, сами понимаете, уже 10 миллионов. Хабиб поднимался по этой лестнице и доказал, что он лучший.

Как он изменился с того времени? Хабиб стал другим. Он стал иконой – особенно в мусульманских странах. Не представляете, что там творится. Там он бог. Народ бежит толпой за автомобилем, в который он садится. Они готовы схватить автомобиль и качать его вместе с Хабибом».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; instagram.com/pankration_msk