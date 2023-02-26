«Ударь меня, если хочешь».

Флойду Мейвезеру 46 лет, но он все еще дерется. В ночь на 26 февраля Мейвезер провел выставочный бой в Лондоне против бывшего бойца MMA Аарона Чалмерса.

Стадион O2 Arena вмещает 20 тысяч зрителей, но собрался не полностью. Итог – ничья, хотя Мейвезер доминировал и устроил шоу.

Что нужно знать об этом бое?

• Мейвезер не пришел на церемонию взвешивания, потому что праздновал день рождения – 24 февраля ему исполнилось 46 лет. Бой все равно состоялся. Изначально Мейвезер планировал драться против кикбоксера Лиама Харрисона, но тот снялся из-за травмы.

• На пресс-конференции перед боем Мейвезер напомнил всем о боксерском рекорде 50-0: «Никто не совершенен. Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – бог и мой боксерский рекорд. Ведь дело не только в этих красивых цифрах – 50 побед и 0 поражений. Важно то, кого я побил в этих 50 поединках. А мы говорим о 25 или 26 чемпионских боях».

• Выставочный статус определил характер боя – после его завершения Мейвезер сказал, что они просто веселились. Чалмерс отметил уровень соперника: «Он чертовски невероятный. Об этом стоит рассказать внукам. Восемь раундов с Флойдом отлично смотрятся в резюме».

• Во время боя Мейвезер ухмылялся и сделал перед Чалмерсом разворот на 360 градусов, а в перерывах сидел на канатах, танцевал с ринг-герлз и постоянно болтал. «Ударь меня, если хочешь», – говорил Мейвезер в шестом раунде. Чалмерс и судья Роберт Берд улыбались.

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• Комментаторы думали, что бой рассчитан на шесть раундов – и удивились, когда начался седьмой. В итоге поединок продлился восемь раундов и завершился ничьей, но большинство экспертов отдали победу Мейвезеру.

• Мейвезер вышел на бой в шортах с флагом Великобритании, а потом обратился к трибунам: «Я хотел бы поблагодарить всех британских болельщиков: вы просто невероятные. Великобритания становится Меккой бокса. Рад, что приехал... Если болельщики захотят, чтобы я вернулся, то так и будет».

• Мейвезер сказал, что во время боя, возможно, сломал руку: «Вообще-то я повредил руку. Это случилось, когда я пробивал хук. Многие люди не знают об этом. Возможно, она сломана. Мы не переживаем. Я все еще могу бить левой рукой».

• Пустые трибуны – предсказуемо. Промоутер Эдди Хирн говорил: «Кто-то арендовал O2 Arena и думает, что продаст стадион с Флойдом Мейвезером и сделает пару сотен тысяч покупок на платной трансляции. Либо все отменится, либо будет абсолютный провал, либо людям не заплатят. Одно из трех».

Сам Мейвезер объяснял ситуацию со слабым вниманием тем, что билеты поступили в продажу слишком поздно. Теперь он ждет в соперники экс-чемпиона UFC Жозе Альдо, который в феврале дебютировал как боксер. Их бой запланировал на 2023 год и пройдет в Абу-Даби.

Фото: Gettyimages.ru/Zac Goodwin – PA Images / Contributor