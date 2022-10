Легендарная футболка Хабиба, обидевшая всю Бразилию. Боец наехал на джиу-джитсу: UFC даже приставил к нему охрану и боялся отравленной еды

Махачев и Оливейра продолжат противостояние.

В 2013-м Хабиб провел третий бой в UFC – с бразильцем Тиаго Таваресом. Турнир проходил в Сан-Паулу, где местная публика возненавидела Нурмагомедова: он вышел на взвешивание в футболке «If sambo was easy it would be called jiu jitsu» («Если бы самбо было простым, его бы называли джиу-джитсу» – Sports.ru).

Перед боем Ислама Махачева и Чарльза Оливейры мы вспомнили, как это было.

Хабиба возненавидели в Бразилии: толпа хотела растерзать Нурмагомедова из-за дерзкой футболки, а UFC приставил к бойцу охрану

Когда Хабиб приехал на бой в Бразилию, он еще не был звездой. Нурмагомедов одержал две победы в UFC, а бразильский джитсер должен был стать проверкой для проспекта.

Но уже тогда Хабиб понимал, как для UFC важен яркий образ. Он выходил на взвешивания в фирменной папахе, а перед схваткой с Таваресом устроил провокацию.

«Мы с Хабибом ходили на дзюдо, два года занимались. У одного из тренеров была майка с надписью «If judo was easy it would be called football». Тогда обсуждалась вся эта тема с джиу-джитсу, везде писали про Тиаго Тавареса и его черный пояс. Я тогда бредил всем этим, читал комментарии на Sherdog, на иностранных форумах.

Люди писали: «Давай, задуши этого самбиста, джиу-джитсу – сила!» Видимо, на эмоциях решил их вот так наказать. Предложил Хабибу сделать футболку, он ответил: «Давай!» Я пошел, купил футболку, сделал на ней печать. Правда, она была с длинными рукавами, так что рукава мне пришлось ножницами обрезать. Такая гангстерская футболка получилась», – вспоминал друг Хабиба Эльдар Эльдаров в интервью «СЭ».

Реакция бразильских болельщиков была резкой. Хабибу стали угрожать в соцсетях, но он не унывал – и даже съездил в бразильские фавелы, куда большинство туристов боятся даже заглядывать.

Но UFC беспокоился за Хабиба и приставил к бойцу усиленную охрану. Когда Нурмагомедов выходил в клетку, зрители, собравшиеся на арене в Сан-Паулу, скандировали: «Ты умрешь!»

Выход Хабиба в октагон. [Фото]

«Футболка «Если бы самбо было простым, его бы назвали джиу-джитсу»? Я не пытался залезть в голову сопернику. Просто как самбист хотел отстоять свой спорт и дать понять, что самбо – более сильный вид для ММА, чем джиу-джитсу.

После того, как я пришел в этой футболке на взвешивание, поднялся шум. Нам стали угрожать. UFC предупредил, чтобы мы не заказывали в номер еду, потому что бразильцы могут ее отравить. Когда выходил на бой, со мной было много охраны. Раньше меня к октагону вели двое, а тут сразу шесть. Спрашиваю их: «А что вас так много?» Они отвечают: «Просто кое-кто на взвешивании перестарался», – вспоминал Хабиб.

Хабиб вырубил бразильца и даже не стал с ним бороться. Нурмагомедов побеждал джитсеров в UFC, но самого опасного оставил Махачеву

Когда бразильцы на арене услышали фамилию Нурмагомедова, то недовольно загудели. Хабиб же, выйдя в клетку, жестами подбадривал их и подносил ладонь к уху. Несмотря на давление, Хабиб одержал убедительную победу. Это его самая быстрая победа не только в UFC, но и в ММА вообще. И самый брутальный нокаут.

Нурмагомедов отправил Тавареса на пол размашистым апперкотом (он уже прощупал его на первой минуте). А потом жестко добил соперника, нанеся аж 17 ударов. Поединок был остановлен на отметке 1:55 первого раунда, при этом рефери вмешался слишком поздно. Удивително, но Хабиб даже не сделал ни одной попытки тейкдауна, весь бой проведя в стойке.

Хабиб вырубает Тавареса. [Фото]

Несмотря на эту победу, Хабиба всю карьеру упрекали, что он не сталкивался с хорошим джитсером. И даже подозревали в трусости – якобы Нурмагомедов боялся навыков Тони Фергюсона в партере, поэтому избегал боя. Да, Тони – сильный джитсер, и в 2017-м он получил черный пояс. Но до того, как забраться на вершину, Хабиб встречался с сильными джитсерами. Первый соперник Нурмагомедова в UFC, Камал Шалорус, одно время тренировался у Релсона Грейси, представителя знаменитого клана бразильских джитсеров.

А Тиагу Таварес и Рафаэль Дос Аньос обладали черным поясом 3-го дана (он подтверждает мастерство и дает право тренировать). И если Таварес проиграл в стойке, то Дос Аньос расчехлил весь свой арсенал, но не смог противостоять борьбе Хабиба. Кстати, после этого Дос Аньос стал чемпионом UFC (раньше Хабиба) и даже утверждал, что заставил Нурмагомедова постучать, но рефери этого не заметил. Хотя на повторе видно, что это лишь выдумки бразильца.

Поэтому говорить, что школа борьбы Абдулманапа Нурмагомедова не проходила проверку топовыми джитсерами – преувеличение. Но в конце октября ей предстоит новый вызов: Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе. Дагестанская борьба против топового джиу-джитсу – и в этот раз на протяжении 5 раундов (Хабиб дрался с джитсерами высокого уровня только по 3 раунда).

Оливейра – рекордсмен UFC по сабмишенам, которого многие называют угрозой даже Хабибу. А Махачев – преемник Нурмагомедова, которого считают будущим чемпионом. И если Хабиб встречался с крутыми джитсерами лишь в начале карьеры, а в чемпионских боях бился в основном с ударниками, то Махачеву предстоит серьезная проверка уже в титульнике. И после этого пятираундового боя мы, наконец, получим ответ на вопрос: «А что будет с учеником Абдулманапа, если он встретится с сильным джитсером в пяти раундах»?

Ведь джитсера сильнее Оливейры сейчас в дивизионе нет. И если Махачев уверенно победит, то придется признать, что надпись на футболке Хабиба была правдивой.

