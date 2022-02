🍺 Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают

Нокаутировал Деррика Льюиса!

Тай Туиваса – австралийский тяжеловес UFC, который любит и умеет вырубать. Ему всего 28, он провел 17 боев и одержал 14 побед (13 – нокаутом). Из-за трех поражений подряд в 2019-м Туивасу списали, но он переломил ситуацию: четырежды оформил яркие нокауты, а 13 февраля на UFC 271 уничтожил одного из главных нокаутеров UFC – Деррика Льюиса.

Толстого и приземистого Туивасу сравнивают с новозеландским экс-бойцом UFC Марком Хантом – оба бойца похожи на безобидных панд, но в кулаках прячут две связки с динамитом. В первом раунде Туивасе пришлось непросто: Льюис пошел в борьбу, оформил тейкдаун и брутально добивал австралийца в партере.

Но Туиваса выжил, а во второй пятиминутке Льюис попытался развить успех: пару раз тяжело попал по сопернику, на что тот ответил серией коротких ударов – и вырубил Деррика локтем. Устрашающий американский нокаутер упал лицом вниз, а рефери остановил бой.

«Деррик – король нокаутов, не испытываю к нему ничего кроме уважения, но как я и говорил – я молод и я перезагрузился. Клинч? Мое имя Тай, как муай-тай, понимаете? Я люблю бить локтями, я люблю ронять людей. Кого бы я хотел вызвать? Кто угодно, где угодно», – прокомментировал победу Туиваса.

Для австралийца это уже пятая победа подряд в UFC, но, возможно, самая важная: ведь к бою Деррик подошел аж 3-м номером рейтинга тяжелого дивизиона, а Тай – лишь 11-м. Туиваса умеет ярко нокаутировать, но еще лучше – праздновать победы. Именно это принесло ему славу в UFC: после побед он наливает пиво в ботинок (который часто снимает с ноги зрителя) и заливает жидкое золото прямо в горло.

Не стал исключением и триумф над Льюисом:

Туиваса уже проделывал ритуал несколько раз, чем прославился в сети:

Туиваса спокойно пьет из чужих кроссовок – просто налейте туда пиво:

Странный ритуал стал флешмобом: австралийский чемпион в полулегком весе Александр Волкановски поддержал соотечественника и тоже отхлебнул из элегантной туфельки:

До этого ритуал проделал Исраэль Адесанья:

А Дональд Серроне выпил из ковбойского сапога под овации зрителей:

«Ooh, right out of Cowboy’s boot, and I’m sure it’s been a long day!» 😂 Nothing to see here... Just Donald Cerrone and Tai Tuivasa doing a shoey at #UFC234 🤘 pic.twitter.com/lNPkgA7Drv

Туиваса заверяет, что пить из ботинка – это австралийская традиция под названием «шуи». Нокаутировав Харди, Тай оттянулся на полную и отведал из кроссовки фаната пиво, смешанное с соусом Дастина Порье (у бойца есть свой бренд).

Получилось остро, но Тая не остановило: он продолжил пить из обуви фанатов, побратался с Хорхе Масвидалем, а выходя из клетки, отведал пиво из стаканчика фаната с верхнего яруса.

Что именно пить – Туивасу тоже не особо волнует. Особо брезгливых просьба не читать: Туиваса считает, что самый лучший напиток в ботинке – это тот, в который кто-то плюнул.

Тай даже сожалеет, когда в напитке нет чужой слюны, а журналисту Ариэлю Хельвани предложил пописать в ботинок.

«Туиваса только что попросил мой ботинок, чтобы провести ритуал. Я сказал, что у меня нет алкоголя, и Тай ответил, что я могу пописать в него. Я спросил, делал ли он так до этого, и он ответил: «О, да». Я не дал ему свой ботинок», – написал журналист в твиттере.

Tuivasa just asked me for my shoe to do a shoey. I said I didn’t have alcohol. He said I can piss in it. I asked if he’s ever had that, he said hell yeah. I did not give him my shoe. pic.twitter.com/pxLmljiJhk