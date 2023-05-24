27 комментариев

Одни из фаворитов турнира.

Мы могли сейчас кайфовать от домашнего ЧМ, на который подобрался бы очень солидный состав, но наблюдаем со стороны, как там ИИХФ живет без нашей сборной. Какие-то выводы делать сложно – групповой этап почти всегда был проходным, лишь в редких случаях какие-то андердоги пробивались в плей-офф и потом далеко заходили в матчах на вылет.

Но один вывод готов уже сейчас: сборная Швейцарии – один из главных бенефициаров отсутствия российской команды на турнире.

Здесь важен контекст. В прошлые годы Россия старалась привезти как можно больше топ-игроков из НХЛ и тем самым поднимала уровень турнира – за нашей сборной тянулись остальные команды, которые пытались заманить на ЧМ лучших из доступных хоккеистов. Сейчас без сборной России турнир получается слегка унылым и с минимумом звезд.

Швейцарцы воспользовались ситуацией: привезли крепкий состав и резво прошли групповой этап

На этом фоне круче всех сориентировалась Швейцария. Она собрала команду из игроков местного чемпионата, которую дополнили не самые последние парни из НХЛ. Сборную усилили Нико Хишир, Кевин Фиала, Нино Нидеррайтер, Денис Мальгин, Йонас Зигентхалер и Янис Мозер. Представьте, что в теории в составе могли еще быть Роман Йоси, Тимо Майер и Филипп Курашев.

У других европейских сборных тоже есть подкрепление из НХЛ, но вот у шведов топов вроде Хишира или Фиалы нет – зато есть Расмус Сандин и Лукас Рэймонд. У финнов есть Микко Рантанен, Каапо Каако, Каспери Капанен, чехи выезжают на Доминике Кубалике. Поэтому и получается, что швейцарцы приехали на турнир в очень сильном составе.

При этом и команда у них достаточно опытная. По суммарному количеству игр в НХЛ они уступают только трем сборным – само собой, это Канада и США, которые составлены преимущественно из энхаэловцев, а также Швеция.

Но одно дело собрать хороший состав, а другое – правильно им распорядиться. У Швейцарии с этим проблем не возникло, да и календарь сложился идеально. Они начали турнир с игр с аутсайдерами своей группы и поочередно всухую хлопнули словенцев (7:0), норвежцев (3:0) и казахстанцев (5:0). После этого пошли игры чуть посерьезнее – со словаками (4:2), канадцами (3:2) и чехами (4:2).

Что интересно – только канадцы и чехи смогли им забить первыми, но Швейцария по ходу первых шести матчей группового турнира уступала в счете суммарно менее 10 минут игрового времени – это очень солидно. Ну и шесть побед в основное время – это само по себе здорово.

По сути, самые серьезные проблемы на групповом этапе они испытали только в последнем матче с Латвией. Он не имел турнирного значения для Швейцарии – уже обеспечили себе первое место в группе, но был крайне важнен для соперника. Латвийцам нужно было набирать как минимум одно очко, чтобы выходить в плей-офф – и они дали приличный бой.

При этом швейцарцы сильны именно командой. В первой двадцатке лучших бомбардиров ЧМ вы не найдете игроков их сборной, но зато сразу четыре хоккеиста набрали по шесть очков и еще столько же – по пять. При этом забивают они немало – 29 голов в семи матчах, больше только у американцев. По пропущенным они – третьи по итогам группового этапа.

Швейцария уже второй год подряд выигрывает свою группу, да и в целом давно пытается подобраться к пулу сильнейших сборных, но им не хватает стабильности именно в матчах на вылет – даже после успешного группового этапа они неоднократно проигрывали уже в четвертьфинале.

За последние 10 лет у них есть два серебра – оба раза уступали в финале шведам (в 2013-м и 2018-м), и на этом все. В остальном же – пять поражений в четвертьфиналах и два невыхода в плей-офф.

Впрочем, все равно есть позитив в том, что за последние три ЧМ швейцарцы не занимали на групповой стадии место ниже второго. Здесь стоит отметить и высокую конкуренцию во внутреннем чемпионате, которая позволяет собирать достойных игроков из местных клубов, а уже потом дополнять состав лидерами из НХЛ.

А что там вообще на ЧМ?

Завершился групповой этап, и он получился достаточно интересным. Если смотреть на матчи в целом, то особенно весело было, когда канадцы проиграли по буллитам норвежцам. Но самое интересное – развязка в группе В.

Латвия вообще могла пролететь мимо плей-офф, если бы проиграла в последней игре Швейцарии – перед стартом встречи у латвийцев было поровну очков со словаками и на два балла меньше, чем у чехов.

Латыши вели 2:1, а в третьем периоде пропустили дважды и были вынуждены отыгрываться. К счастью для них, Даугавиньш за пять минут до сирены сравнял счет и увел игру в овертайм, а в дополнительное время зарешал Балцерс – в итоге они не просто вышли в плей-офф, а еще и опередили чехов, заняв третье место в группе.

В остальном же участники четвертьфинала были плюс-минус понятны еще до старта турнира; максимум, что могло удивить, кроме сказки латышей – итоговое расположение на групповом этапе. Даже победу Швейцарии в группе в целом можно было пресказать, глядя на составы соперников. А в группе А первой стала сборная США с восемью игроками из NCAA и еще шестью из АХЛ – прошла без единого поражения.

Теперь после короткой передышки на ЧМ-2023 начнется плей-офф, и там уже есть крутая пара – финалисты двух последних турниров теперь встречаются на стадии четвертьфинала: Финляндия против Канады. Плюс чехи сыграют со сборной США – и это тоже может быть интересным. Как и то, насколько далеко зайдет Латвия, которой предстоит сыграть со шведами – латыши ни разу не забирались выше четвертьфинала, но с нынешним уровнем конкуренции все возможно.

Фото: globallookpress.com/Claudio Thoma/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Martin Rose / Staff